Diez disfraces de Halloween que se salen de lo común y con los que serás la más original de la fiesta.

Lleva anotado en tu agenda un mes, pero lo vas atrasando día tras día. Da igual que hasta Zara te haya recordado con su colección de Halloween que toca disfrazarse o que los anuncios de ideas de maquillajes de Halloween en Instagram no te hayan parado de bombardear, se te ha olvidado que estamos en vísperas de la fiesta más terrorífica, pero no pasa nada.

Si siempre te coge el toro y terminas disfrazándote con lo primero que ves en tu armario, estas ideas de disfraces de Halloween de tus series y películas favoritas te ayudarán a encontrar la inspiración y a coronarte como la más original y glamurosa de la fiesta del terror.

Los personajes de series y películas nos han hecho reír, llorar; los hemos amado y odiado, muchos tienen un lugar especial en nuestro corazón. Qué mejor manera de celebrar este Halloween 2021 que convirtiéndonos en nuestros personajes favoritos.

Por supuesto, si lo que te encanta de esta fiesta americana es asustar y ser terrorífica por un día puedes optar por un disfraz de Halloween tenebroso de tu película de miedo favorita, o incluir sangre, desgarrones en la ropa y heridas por toda tu ropa. Las celebrities también son una buena opción, sobre todo si nos fijamos en algunos de sus looks más señalados y criticados.

Si estás cansada de recurrir al eterno disfraz de diablo o de vampiro cada año por estas fechas, este Halloween atrévete a sorprender con uno de estos disfraces de tus series, películas o incluso de tus celebrities favoritas. Te ofrecemos 10 disfraces para que vayas divina de la muerte este Halloween 2021.

Disney nunca falla: sé princesa por un día

Si eres una enamorada de las princesas Disney te enamorarás de este disfraz. Nos encanta el clásico vestido amarillo de Bella, pero para cambiar un poco puedes optar por el primer look que se ve en la película. Sólo necesitas prendas blancas y azules, un lazo, una cesta, y por supuesto, un libro. Serás la más intelectual de la fiesta (y la más elegante). Si quieres darle un toque de terror maquíllate con sangre falsa y agrega rasgones al vestido, parecerá que Bestia finalmente se encaró contigo.

Una verdadera heredera en Halloween

Quien no ha soñado alguna vez con ser Anne Hathaway (Mía) y descubrir de la noche a la mañana que eres princesa y heredera del reino de Genovia. Este Halloween es tu oportunidad para ser ella por un día, y que mejor manera que rendirle homenaje que vestirte con su icónico uniforme de instituto que, además, puedes recrear con prendas que ya tengas en casa.

Disfraz a conjunto, para los amantes de la moda de los 90

Parece que todavía no hemos superado las películas de los años 90 (puede que no lo hagamos nunca), pero nunca es un mal momento para disfrazarnos de Alicia Siverstone (Cher). Por supuesto, su icónico look amarillo de falda tableada es una opción perfecta, pero puedes elegir tu outfit favorito de Clueless. Nos encanta este disfraz porque nos da la posibilidad de ir a conjunto con tus amigas.

Conviértete en la villana más malvada de este año

Este 2021 se estrenaba Cruella, la historia que cuenta cémo se convirtió Estella en una villana de manual. Este disfraz es un acierto seguro, puedes elegir entre alguno de los outfits clásicos de la película animada o atreverte por los más extravagantes de esta nueva Cruella interpretada por Emma Stone. Eso sí, el pelo bicolor no se te puede olvidar.

La familia más famosa de Halloween, los Addams

No busques más, ya tenemos los disfraces a juego perfectos para este Halloween. Joe Jonas y Sophie Turner ya se pusieron en la piel de Morticia y Gomez Addams, y a nosotras nos parece un disfraz de 10: fácil de recrear, elegante y sobre todo, súper favorecedor. Recuerda que la perfección está en los detalles, no te olvides de la mano y las rosas rojas.

Disfraz de Halloween en grupo para los fanáticos de las historias de miedo

Si en Halloween quieres huir del clásico negro y buscas poder vestir con colores, también tenemos el disfraz perfecto para ti. O amas o odias Scooby-Doo, pero no puedes negar que el vestido de Daphne y el conjuntito de Velma son ya historia de la TV. Nos encanta este disfraz tan alegre porque puedes incluir a todos tus amigos para que formen parte de la pandilla y así recrear todos juntos historias de miedo como hacía Shaggy.

Halloween, la ocasión perfecta para ir de celebrity

Sin duda alguna esta fiesta americana que cada año se asienta más en España es una excusa para sacar todos los disfraces de su baúl. También es la ocasión idónea para recrear outfits icónicos de nuestras celebrities favoritas, y dar miedo de lo divinas que vamos a ir. Este año, el disfraz estrella no puede ser otro que éste de Kim Kardashian en la gala MET que tanto dio de que hablar. Muy fácil de recrear, y que no quepa duda que serás el centro de atención de la fiesta.

Euphoria, fiesta de disfraces de Halloween de lo más trendy

La serie Euphoria (2019) es una mina de oro para sacar disfraces súper creativos. Todos los personajes tienen un estilo propio muy marcado, por lo que puedes copiar el que más vaya contigo. Si buscas un disfraz grupal puedes inspirarte en los elegidos para la propia fiesta de disfraces dentro de la serie: ángel, monja, vaquera… tienes un montón de opciones.

Disfraz de película para las que dejan todo para el último día

Debemos confesarlo, los disfraces que podemos hacer con prendas que ya tenemos en casa nos vuelven locas, sobre todo si vamos contra reloj. Para disfrazarte de Violet de Charlie y la fábrica de chocolate necesitas un chándal azul, algo de maquillaje morado y un chicle. Si logras encontrar un Willy Wonka o un Oompa Loompa que te acompañe seréis la sensación de este Halloween.

El retorno de las brujas, verdadero terror en Halloween

No pueden faltar en estas fechas unas brujas malvadas de Salem, sobre todo si buscamos dar miedo de verdad. Uñas largas, cabellos despeinados, corsé y muchos abalorios, ya tienes las claves para ser la más temida de la fiesta. Lo mejor es que puedes adaptar el disfraz a tu estilo, estar cómoda mientras juegas a ser terrorífica.