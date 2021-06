Este espejo multiusos de Ikea es el favorito de las que adoran llevar vestidos largos en verano y no sólo por su precio

De los creadores del zapatero en el que guardar las alpargatas de verano, llega a nuestras vidas el espejo multiusos favoritos de las que adoran llevar vestidos largos en verano. De entre todos los chollos que podíamos encontrar en Ikea, acabamos de descubrir un fabuloso espejo de pie perfecto para ver cómo nos quedan los vestidos más en tendencia del verano.

El espejo multiusos de Ikea que ha conquistado a las que adoran llevar vestidos largos también nos ha conquistado a nosotras, y no sólo por su precio. Además de que gracias a él se acabó eso de no tener dónde vernos de cuerpo entero, el diseño del espejo es muy minimalista, pero con un toque romántico, lo que lo convierte en una pieza de decoración apta para cualquier tipo de dormitorio. Aunque, lo que más nos gusta del espejo de Ikea en el que ver cómo nos quedan los vestidos largos de verano es que se trata de una pieza multiusos. Sí, como lees. No sólo su precio súper económico nos ha conquistado.

¿Qué significa que el espejo de Ikea sea multiusos? Pues algo tan sencillo como que el espejo no sólo refleja nuestra imagen y nos ayuda a ver cómo nos quedan los vestidos largos, también dispone de un sistema de ganchos y rieles fantástico para colgar en ellos nuestros collares, pendientes, pañuelos, sobreros e incluso la ropa que hemos llevado puesta ese día.

El espejo multiusos de Ikea es perfecto para matar dos pájaros de un tiro. Colocado de pie en la habitación (o en la parte de nuestro hogar que prefiramos), el espejo de Ikea dispone de una parte trasera en la que su ubican diferentes ganchos y rieles en los que colgar aquello que deseemos. En ese sentido, además de ser un artículo de decoración perfecto para la coquetería, también nos soluciona un problema de almacenaje y lo hace de manera discreta (la parte de los ganchos queda oculta).

Ya lo dicen los expertos de Ikea y por eso sabemos que éste es el espejo favorito de las que adoran llevar vestidos largos en verano: "Puedes cambiar el estilo del espejo poniendo o quitando la decoración de la parte superior. Además, los ganchos y el riel posteriores son ideales para colgar la ropa del día siguiente, de modo que por la mañana tengas unos minutos más para dormir".

Ya sea por su utilidad, por la posibilidad de ver nuestros outfits de forma completa o porque su diseño es sencillo, el caso es que este espejo multiusos de Ikea está triunfando entre las que adoran llevar vestidos largos en verano y también será el tuyo (y no sólo por su precio).

Así es el espejo multiusos de Ikea que vale 30 euros

Detrás del espejo multiusos de Ikea (que, además, sólo vale 30 euros y te soluciona la vida) hay espacio para colgar la ropa de mañana o las prendas que puedes utilizar una vez más antes de lavarlas. No más pilas de ropa, ni montones para lavar. Así ganas tiempo y podrás quedarte un poco más en la cama.

Bajo el nombre de KARMSUND, el espejo multiusos de Ikea tiene un precio de 30 euros.