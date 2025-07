De Eugenia Osborne a Nicolás Montenegro, las celebs se enamoran de estas gafas de sol inspiradas en Sevilla

Eugenia Osborne con una de las nuevas gafas de sol de Multiópticas y Only YOU Hotels.

Las noches de verano en Sevilla, a pesar de ser bastante cálidas, suelen transportar a aquellos que se quedan en la ciudad a las playas del Mediterráneo. Salvando las distancias, porque el Guadalquivir, por mucho que queramos, no deja de ser un río. A pesar de las diferencias, la capital se convierte en epicentro de eventos veraniegos, como es la presentación de la nueva colección de gafas de sol de Multiópticas, en colaboración con Only YOU Hotels, que reunió a celebs e influencers sevillanos, entre los que destacan Eugenia Osborne, embajadora de la colección, y Nicolás Montenegro, entre otros.

Con la noche sevillana como protagonista, el evento sirvió para dar a conocer una colección cápsula de ocho modelos, cuatro de sol y cuatro de graduado, inspirados en enclaves icónicos de cuatro ciudades mediterráneas y cosmopolitas: Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Nicolás Montenegro en el evento organizado por MÓ y Only You Hotels. / M. G.

Una colección de gafas inspirada en la estética mediterránea

Esta colección fusiona el carácter y la identidad visual de cada ciudad con la estética contemporánea de MÓ, ofreciendo diseños que evocan sensaciones, momentos y lugares únicos. Cada modelo lleva el nombre de un punto emblemático del entorno urbano, como Atocha, Giralda o Malvarrosa, rindiendo homenaje a quienes viajan con estilo y buscan autenticidad en cada destino.

Esta propuesta nace de la colección estacional Mó Solesea, pensada para capturar la luz cálida y evocadora de los atardeceres mediterráneos. La colección cápsula mantiene una paleta cromática serena y sofisticada que dialoga con la estética acogedora y contemporánea de Only YOU Hotels, reforzando la intención compartida por ambas marcas de crear experiencias que conectan diseño, moda y hospitalidad.

El evento de MÓ y Only You Hotels. / M. G.

Además de las gafas, la colección se completa con dos accesorios de viaje, una funda para pasaporte y una etiqueta para maleta, diseñados con los mismos tonos y acabados que los estuches exclusivos en rosa y azul. Estos detalles aportan una coherencia estética a una propuesta que trasciende el producto para convertirse en una declaración de estilo y actitud.

Para celebrar el lanzamiento, se organizaron una serie de eventos exclusivos en los alojamientos Only YOU de cada ciudad. En cada destino, los más de cien asistentes pudieron descubrir en primicia los diseños y disfrutar de una experiencia sensorial ligada a cada ciudad, con música, gastronomía y activaciones que reflejaban el espíritu local.

Una joven se prueba unas gafas en el evento de MÓ y Onlu You Hotels. / M. G.

Una velada mediterránea en cada una de las ciudades que inspiran la colección

En Madrid, el encuentro tuvo lugar en Only YOU Hotel Atocha y contó con la presencia de Grace y Melissa Villarreal. En Sevilla, Eugenia Osborne protagonizó la velada en un ambiente marcado por la elegancia del sur. Málaga acogió el evento con Jessie Chanes y Salva como embajadores del alma costera. Finalmente, Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón pusieron el broche de oro en Valencia, representando la frescura mediterránea. La campaña también se acompaña de contenido digital distribuido en redes sociales y en MÓ TV, protagonizado en cada una de las ciudades por los creadores de contenido mencionados anteriormente, los cuales comparten su forma única de habitar la ciudad.

El evento de MÓ y Only You Hotels. / M. G.

Only YOU Hotels ha sido también el escenario principal de la campaña audiovisual, rodada en los espacios reales de sus hoteles. El vídeo de lanzamiento retrata de manera natural la experiencia de alojarse en ellos, desde el check-in hasta el descanso, incluyendo momentos clave como la desconexión en sus rooftops al atardecer. Todo el contenido refleja una forma de viajar en la que diseño, confort e inspiración se integran de manera orgánica. MÓ x Only YOU Hotels no es solo una colección de gafas, es una forma distinta de ver y vivir la ciudad. Una colaboración que conecta moda, mirada y experiencia para quienes encuentran en cada lugar una historia que merece ser vivida con estilo.