Las últimas tendencias, trucos de belleza y gastronomía se dan la mano en esta coqueta boutique de Triana

Nada resulta más enriquecedor que poder aunar distintas disciplinas y poder nutrirte de todas ellas en el mismo contexto. En El armario de Paola lo tienen bastante claro y han vuelto a organizar uno de sus talleres en los que la moda, la belleza y la gastronomía se dan la mano para ofrecer a las usuarias una experiencia completa. Si las vísperas de la pasada Feria de Abril esta coqueta boutique de Triana se convertía en el enclave perfecto en el que conocer tips de maquillaje, looks alternativos al traje de flamenca y formas de colocar el mantoncillo, ahora El armario de Paola toma el verano como referencia para plantear sus looks y los trucos de maquillaje.

La tendencias de este verano parcen algo laxas, aunque está claro que los conjuntos dos piezas, los vestidos de aire boho y los pantalones anchos parecen ser los tímidos progtagonistas de la cálida estación. En el taller impartido en El armario de Paola no sólo se repasaron esas tendencias, también plantearon posibles looks de verano partiendo de la misma premisa: la versatilidad. Como es habitual, la responsable de la boutique, Anabel, hizo sus recomendaciones de estilismos, aunque esta vez la experta en moda estuvo acompañada de otra experta en tendencias, Esther Robles (@ilusionesobrelamesa). Juntas dieron a conocer a las asistentes los looks más favorecedores y a la moda de este verano.

Durante el evento, la consultora de belleza Maria Flores, también hizo sus recomendaciones de consejos beauty de cara al verano. Cómo conseguir un maquillaje glowy, recomendaciones para el uso del protector solar o los labiales solidarios de la fundación Fero fueron algunos de los temas que trató la experta. Como novedad, en este taller se presentó una de las firmas de gafas de sol más tendencia del momento, Prêppy, capitaneada por Ana y Almudena. El punto gastronómico lo puso Beltrán, responsable de La Parrala, Casa Mensaque y El Pelícano.

Anabel, Paola y Marta, de El armario de Paola, y Beltrán, de La Parrala. / Wappíssima

Prendas versátiles y ponibles, la clave de los looks del verano

A la hora de plantear los estilismos (todos disponibles en El armario de Paola), Anabel hizo bastante hincapié en la importancia de tener prendas versátiles. "Hay que apostar por prendas a las que luego podamos darles mucho uso, que, en función de los complemento, puedan servirnos para un contexto u otro", explicó durante el taller la fundadora de El armario de Paola. "La clave está en cómo combinas esas prendas con distintos accesorios y gafas de sol para plantear distintos estilismos. Las prendas deben ser versátiles, que con una sola puedas proponer distintos looks", añadió Esther Robles. Además, todos los looks que propusieron desde El armario de Paola son aptos para embarazadas. "Ahora las embarazadas no tienen por qué comprar ropa premamá, pueden ir vestidas con prendas ideales que luego podrán seguir usando", expresó Marta, una de las responsables de El armario de Paola y embarazada de siete meses.

Dos looks para verano de El armario de Paola. / Wappíssima

En esa línea, se propusieron varios looks y ambas plantearon distintas opciones para que las asistentes vieron todas las posibilidades que ofrece una única prenda. "Hay personas que no saben ver todas las posibilidades que tiene una prenda y no tiene claro cómo combinarla, pero no pasa nada porque aquí en la tienda le contamos a la clienta todas las posibilidades. La atención es personalizada", explicó Anabel.

Dos total look de El armario de Paola con gafas de sol de la firma Prêppy. / Wappíssima

Entre los look más destacados, nos quedamos con un vestido con las mangas con volantes (disponible en rojo, blanco y nergo), cruzado en el pecho y con falda en evasé. "Este vestido lo puedes llevar con unas cangrejeras y un bolso de rafia para dar un paseo, pero también con unas cuñas de esparto y una cartera para un evento un poco más especial", explicó Paola, responasble también de la boutique. "Como el vestido ya es demasiado recargado, no es necesario añadir collares, con unos pendientes y unas gafas de sol es suficiente", añadió Esther.

Anabel y Esther Robles proponen un look para este verano. / Wappíssima

Otro de los estilismos que nos parecen top para el verano es el que apuesta por una de las tendencias más punteras del verano: el conjunto dos piezas. A diferencia de otras propuestas desde El armario de Paola juegan con una falda evasé y un cuerpo. "Nos gusta esta propuesta porque nos parece muy original y propia para el verano. La falda de rayas es un poco circense y eso le da un toque muy divertido al estilismo; el top con nido de abeja es de lo más favorecedor y sólo tienes que añadirle un collar y unas gafas de sol a contraste para darle uun toque diferente", explicó Anabel. "Ya no se llevan los looks del mismo color", añadió Esther Robles.

Las gafas de sol más en tendencia del verano

Para cada look (casi una decena de propuestas), Ana y Almudena, responsables de la firma Prêppy, propusieron unas gafas de sol con las que rematarlos. La firma, que nació hace un año, cuenta con modelos de gafas de sol completamente homologados (Almudena es óptica y conoce la importancia de llevar unas buenas gafas) y sus diseños son muy originales y juveniles. Aunque también hay lugar para las propuestas más clásicas.

Gafas de sol de la firma Prêppy. / Wappíssima

Ahora que las gafas de sol han dejado de ser un accesorio meramente funcional y se han convertido en un complemento más, es importante contar con una amplia gama de propuestas que se ajusten a nuestras necesidades de estilo. "Las gafas de sol son como los pendientes, las puedes cambiar con cualquier look", aseguraron desde la firma.

Moda, belleza y gastronomía, de la mano en El armario de Paola

Pero no sólo la moda estuvo presente en este evento. La experta en belleza Marisa Flores, como es ya habitual en los eventos de la casa, dio algunas recomendaciones de maquillaje de cara al verano y también dio a conocer las nuevas propuestas de Mary Kay, sus protectores solares, sus labiales solidarios y una bruma facial para refrescar el rostro "y llevarla siempre en el bolso".

La experta en belleza hizo especial hincapién en la obligada necesidad de aplicar protector solar, siendo su recomendación el uso de un protector mineral, aplicable cada dos hora. Además recalcó uno de sus trucos para los estilismos en color block del verano. "Cuando vamos monocromáticas, hay que añadirle color al look con el colorete y los labios potentes", recomendó.

Anabel y Esther Robles durante el taller en El armario de Paola. / Wappíssima

Como broche de oro, la gastronomía de La Parrala amenizó la velada de las asistentes al taller y el equipo de El armario de Paola dio a conocer uno de sus nuevos eventos en los que de nuevo fusionan moda, belleza y gastronomía. "Ahora vamos a hacer una salida a cada uno de los establecimientos de La Parrala para hablar de moda y belleza en un ambiente diferente", concluyó Anabel.