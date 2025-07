Ni vestido boho ni pantalones anchos, esta falda larga y bordada de Stradivarius es la tendencia del verano y la favorita de las estilosas

Parecía que este verano todo iba a reducirse a dos prendas muy concretas. No es que lo dijéramos nosotras, es que sólo había que bucear entre las propuestas de nuestras firmas favoritas y darse un paseo por la calle para ver que los pantalones anchos y, sobre todo, los vestidos boho, se habían convertido en las prendas de cabecera de las más estilosas. Al menos hasta el momento porque, ya se sabe, en moda y tendencias no se puede dar nada por sentado.

Después de dejar que las firmas pongan sobre la mesa todas sus cartas, ya podemos hablar con conocimiento de causa y afirmar que ni los vestidos boho ni los pantalones anchos son las prendas top de este verano, lo es esta falda larga y bordada de Stradivarius que ha conquistado a las más estilosas.

Ideal para llevarla con unas sandalias planas, pero también con unas cangejeras, unas bailarinas o icluso unas deportivas, esta falda larga de Stradivarius bebe de las tendencias más boho, pero las vuelve un poco más coquetas. Es de color blanco, presenta unos románticos bordados y es la favorita de las más estilosas. Por algo será.

Los looks con falda larga que siempre triunfan en verano

Las faldas largas en verano siempre son una prenda bastante socorrida porque con ella se configuran infinidad de looks, pero en los últimos tiempos no han gozado de todo el protagonismo que se merecen. Eclipsadas por los vestidos boho y los pantalones anchos duarante un tiempo, este verano parece que vuelven a recuperar el lugar que les corresponde y lo hacen como las protagonistas de los looks que siempre triunfan en verano.

Falda larga con top tan k: Es un básico que siempre funciona y que permite jugar con con distintas tonalidades para hacer contraste. Puedes apostar por un total look en el mismo color, pero lo interesante de este look es jugar con tonos que rompan. Por ejemplo, combinar una falda blanca con un top gris oscuro.

Falda larga con chaleco bordado: Un look muy en tendencia y de inspiración boho que nos encanta Puedes jugar al contraste, pero en esta ocasión nos parece más interesante combinar la falda larga con un chaleco bordado con la misma tonalidad.

Falda larga con lencero: Otro clásico que siempre funciona. Para darle un aire más relajado, puedes añadirle collares largos y brazaletes y un bolso cruzado de rafia.

Falda larga con blusa anudada: Un estilismo muy desenfadado que puede funcionar bastante bien en contextos informales.Apuesta por llevar una falda en tonos lisos y combinarla con una blusa estampada.

Falda larga con camiseta: Puedes apostar por una camiseta básica (si es con un poco de hombreras, mejor) o con algún elemento gráfico potente y aprovechar la informalidad del estilismo para añadir unas deportivas.

Así es la falda larga y bordada de Stradivarius que es la verdadera tendencia del verano y vuelve locas a las más estilosas

No es la primera vez este verano que vemos una falda larga en Stradivarius, pero quizás sí sea la más llamativa. El resto de diseños se caracterizaban por ser básicos, con el largo hasta el tobillo, la cintura elástica y en un color liso. La falda que ahora ha desatado la locura podría incluirse entre esas, pero cuenta con un detalle que la hace bastante especial. Además de ser de color blanco, obviamente.

Este tipo de faldas largas suelen presentarse con paneles cosidos entre sí. En el caso de este diseño, entre cada panel hay una tira bordada que le da un aire súper romántico y coqueto. Además, el último de los paneles presenta en el bajo un deatlle de bordado en puntilla que termina de rematar la prenda y la convierte un diseño muy especial para este verano.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda larga y bordada de Stradivarius que vuelve locas a las más estilosas y es la verdadera tendencia del verano tiene un precio de 29.99 euros.

