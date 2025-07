Zara liquida el vestido de punto ideal para llevar con sandalias a la playa y con shorts a un festival de verano

Las rebajas de verano son la ocasión perfecta para hacernos con básicos de fondo de armario e invertir en prendas atemporales que nos solucionen todos los no tengo nada que ponerme. En principio, esta idea nos parece bastante inteligente y la apoyamos hasta el extremos, pero nos gusta hacer algunas excepciones en cuanto a las prendas de rebajas que más nos conviene fichar. En verano se suceden los eventos, sobre todo, los conciertos y festivales, y se hace bastante necesario encontrar un look con el que acudir a ellos. Una falda boho, unos shorts con un top, un vestido de punto... Todas estas prendas son más que aptas apra esste tipo de eventos musicales del verano, pero no siempre contamos con ellas en nuestro fondo de armario. Por eso, las rebajas se antojan perfectas para fichar los looks con los que acudiremos a nuestros festivales.

Zara siempre suele ser la firma comodín a la que acudir en busca de cualquier look para cualquier tipo de eventos y, en el caso de los estilismos para los festivales, más todavía. Sobre todo porque sus propuestas no se reducen en exclusividad a los festivales, son prendas que puedes llevar a ese concierto de verano con el que llevas soñando todo el año, pero también reutilizarlo y convertirlo en un estilismo de playa brutal.

Eso ocurre con el vestido de punto que está liquidando actualmente y que se onvierte en la prenda más top para ir a la palaya con sandialias, pero también para llevarla con unos shorts a un festival. Bastante rebajado, este vestido de punto se antoja perfecto para que lo fiches este verano y le des todas las vidas posibles, desde ese concierto de tu grupo favorito a las tardes de playa y chiringuito.

Así es el vestido de punto de las rebajas de Zara que puedes llevar con sandalias a la playa y con shorts a un festival

Al tratarse de un vestido de pubto, seguro que te has imaginado el típico vestido de punto en color beige con el largo a media pierna y las mangas a la sisa. Nada más lejos de la realidad, porque el vestido de punto de las rebajas de Zara no puede ser más diferente a ese. En pirmer lugar, por el color. Este vestido de punto huye de las tonalidades neutras para teñirse de un intenso rojo. En lugar de presentar mangas a la sisa o tirantas, este vestido boho tiene las mangas largas y ligeramente acampanadas, siendo el punto fuerte que el largo del vestido llega a mitad del muslo.

Vestido de punto de Zara. / Zara

Esta características hacen que este vestido sea ideal para llevarlo en un estilismo de playa con unas sandalias planas en el que puedes dejar que tu biquini se transparente y tendrás el mismo rollazo. En el caso de querer llevarlo a un festival, sólo tienes que añadir unos shorts en un tejido denim clarito y listo.

Vestido de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Zara ahora está rebajado a 15.99 euros.

Ref: 0244/001/649

Otra versión del vestido de punto de Zara apta para la playa y festivales

Puede que al mostrarte el vestido que Zara liquida en sus rebajas se haya abierto ante ti un amplio horizonte. Los vestidos de punto siempre son una opción estival válida para múltiples contextos, por lo que, mientras más opciones tengas, mejor. Por eso te proponemos un segundo vestido de punto de rebjas para que te plantees otras opciones.

En un favorecedor color mostaza, este vestido si es de largo midi y presenta mangas a la sisa. Nos parece ideal para llevarlo con un cinturón ancho, como la modelo.

Vestido de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de las rebajas de Zara tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 8779/174/305