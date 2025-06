Lleva menos de 48 horas en Stradivarius y es la falda boho que arrasa entre las cayetanas para los festivales de verano.

Los festivales en verano no entienden de estéticas y estilismos, se producen y cualquiera puede apuntarse a ellos. De hecho, es imposible escapar a ellos porque siempre hay un grupo o artista que nos apetece ver o, simplemente, el ambiente festivalero bien merece que incluyamos este tipo de planes en nuestros eventos estivales. A la hora de encontrar un look perfecto para este tipo de eventos, la clave está en hacer de la estética boho el pilar fundamental. De ahí que las faldas boho se conviertan en el autético must, sobre todp, entre las cayetanas, que tienen una particular forma de enfrentarse a este tipo de eventos.

Las cayetanas hacen de las faldas midi la bse de cualquier estilismo festivalero, pero también apuestan por pantalones holgados, bermudas y vestidos de crochet. Con las rebajas de verano a la vuelta de la esquina, ahora es el momento perfecto para hacer los fichajes festivaleros. Aunque las cayetanas ya han reparado en la falda boho recién llegada a Stradivarius y se han vuelto locas. Lo cierto es que no lleva ni 48 horas en la web de Stradivarius y ya es todo un reclamo entre las cayetanas. Te contamos en qué consiste la falda boho y te planteamos otras opciones de looks para que también te conviertas en la abanderada de la estética cayetana.

Tres looks de estilo cayetana para ir de festival este verano

Cuando parecía que las tribus urbanas habían desaparecido para siempre, surge de entre la estética pija un nuevo tipo estilismo que parece estar arrasando. Puede que hayas oído hablar de las cayetanas, un término que se origina en Sevilla y que está relacionado con la indumentaria que llevan las hijas de las familias bien de la capital, o puede que aún no sepas muy bien en qué consiste esta estética.

Se trata de un estilo relajado, sencillo y minimalista en el que destacan las prendas holgadas y en tonos neutro, siendo los básicos el must sobre el que se cimentan todos su looks. En ese sentido, a la hora de ir a un festival, jamás las verás con un look de estilo galáctico, más bien recurrirán a sus básicos y los adaptarán a la estética festivalera. Estos son algunos de los looks que pudes ver en los próximos festivales de este verano.

Un look en tonos tierra para ir de festival de verano. / @vicmabor

La reina absoluta del estilo cayetano, Victoria Federica no se suele perder un evento. De hecho, se ha dejado ver por el Icónica Santalucía Sevilla Fest con un look muy enmarcado en esa estética. Pero ese no es el estiliso que le tomamos prestado para nuestros festivales de verano. Esta propuesta en tonos tierra nos parece top para un look de festival, ya que combina la holgura de los pantalones, con el efecto festivalero del top y el toque denim.

Conjunto dos piezas para ir de festival este verano. / @mariahernandezc

María Hernández también es una de las musas del estilo cayetano. De entre sus propuestas, nos quedamos con este look combinado en marrón chocolate (tendencia máxima), que combina una falda lápiz y un top en versión cropped, ambos con jaretas que emulan volantes. Ella remata su estilismo con unas bailarinas, pero para un festival, mejor unas sandalias trenzadas.

Conjunto con pantalones anchos y polo para ir de festival. / @mariagdejaime

María García de Jaime es otro de nuestros referentes en el universo cayetanas. De ella copiamos este look con pantalones en verde caqui bastante holgaditos, polo de crochet y bailarinas metalizadas de rejillas.

Así es la falda boho recién llegada a Stradivarius que arrasa entre las cayetanas

Ninguna de nuestras propuestas llegan con una falda boho como protagonista, pero, en realidad, una pieza de estas características es la clave absoluta para un look de inspiración cayetana para un festival. En el caso de la falda boho de Stradivarius, destaca su largo hsta el suelo y los panales que se superponen y le dan mucho vuelo a la prenda. Presenta una cinturilla elástica que hace que la prenda se pueda ajustar y resulte de lo más cómoda.

Falda boho de Stradivarius. / stradivarius

De color frambuesa, pero en versión maquillaje, esta falda queda ideal con una camiseta básica blanca de hombreras para un estilismo clásico de cayetana, pero también la puedes combinar con un top básico de volantes o con un lencero sencillo y un chaleco.

Falda boho de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho recién llegada a Stradivarius que arrasa entre las cayetanas tiene un precio de 22.99 euros.

Ref: 1270/458/148