Recién llegadas a Zara y todas las quieren: Las faldas boho cómodas y elegantes para llevar a festivales de verano con un top de crochet.

Conciertos (como bodas) hay durante todo el año, pero es llegar el verano e intensificarse la actividad musical. Raro es el fin de semana en el que no hay un festival de música y más extraño aún es la localidad de la geografía española que carece de uno. Da igual el estilo musical, el formato o la durabilidad, en verano España se llena de festivales y hay que buscar el look perfecto para acudir a ellos. Hay que tener en cuenta que para buscarlo debemos tener claros cuáles son los códigos de estilo de un festival. Las faldas boho, por lo general, suelen ser la reinas absolutas de este tipo de eventos y las podemos ver combinadas tanto con tops de flores, como con piezas de crochet o incluso camisetas.

Aunque sabemos que las faldas estampadas no son la única opción plausible para un lookazo de festival, es la prenda que más nos gusta y más después de ver las novedades de Zara. Acaban del llegar a Zara las faldas boho cómodas y elegantes con las que elevar cualquier look festivalero este verano. Lo mejor de todo es que son bastante versátiles y, aunque vayas a llevarlas a un festival con un top de crochet, también las podrás lucir en cualquier otro evento de verano combinadas con otras piezas. Si tienes festivales este verano, echa un vistazo a las faldas boho de Zara.

Los mejores looks boho para ir a un festival en verano

Los festivales tienen su propio dress code, como cualquier otro evento. No es que tengas que vestir de una determinada forma de manera incuestionable, pero este tipo de eventos relacionados con la música se han convertido en un nuevo escenario en el que experimentar con nuestra indumentaria y hacerlo atendiendo a una serie de códigos.

Códigos que, evidentemente, somos libres de tomar o dejar. En base a ellos, la estética boho se ha convertido en una de las más representativas de los festivales y por eso os proponemos algunos looks bohemios con los que ir a un festival este verano.

Vestido blanco de encaje y botas camperas : El vestido blanco es el comodín por excelencia. Si eliges uno con bordados, encaje o detalles en crochet, ya tienes medio look hecho. Llévalo con unas botas camperas que, además, son perfectas para caminar sobre tierra o césped, añade un sombrero de ala ancha y varios collares y pulseras.

: El vestido blanco es el comodín por excelencia. Si eliges uno con bordados, encaje o detalles en crochet, ya tienes medio look hecho. Llévalo con unas botas camperas que, además, son perfectas para caminar sobre tierra o césped, añade un sombrero de ala ancha y varios collares y pulseras. Top de crochet, shorts vaqueros y kimono estampado : Este look es ideal para los días más calurosos. El top de crochet (o incluso uno tipo bralette) aporta ese aire artesanal tan típico del boho. Los shorts vaqueros, cuanto más deshilachados mejor, le dan un toque casual. Aunque la clave está en el kimono largo, así que elige uno con estampados florales, étnicos o incluso en tonos tie-dye. Unas sandalias planas o botines con suela cómoda serán el remate perfecto.

: Este look es ideal para los días más calurosos. El top de crochet (o incluso uno tipo bralette) aporta ese aire artesanal tan típico del boho. Los shorts vaqueros, cuanto más deshilachados mejor, le dan un toque casual. Aunque la clave está en el kimono largo, así que elige uno con estampados florales, étnicos o incluso en tonos tie-dye. Unas sandalias planas o botines con suela cómoda serán el remate perfecto. Mono ancho y cinturón étnico : Un mono fluido con estampado paisley o floral es una opción ideal para moverse con libertad y comodidad (ya pensaremos luego en los inconvenientes a la hora de ir al baño). El truco para que el look tenga ese aire festivalero bohemio está en los complementos. Añade un cinturón con detalles bordados o espejos y unos pendientes grandes de inspiración tribal o natural.

: Un mono fluido con estampado paisley o floral es una opción ideal para moverse con libertad y comodidad (ya pensaremos luego en los inconvenientes a la hora de ir al baño). El truco para que el look tenga ese aire festivalero bohemio está en los complementos. Añade un cinturón con detalles bordados o espejos y unos pendientes grandes de inspiración tribal o natural. Falda midi vaporosa, top bandeau y chaleco con flecos : Una opción muy fresquita y con mucho movimiento. La falda midi en tejidos como gasa o viscosa, combinada con un top bandeau o de punto, consigue ese equilibrio entre sensualidad y comodidad. El chaleco con flecos aporta el sello boho por excelencia. Añade unas gafas de sol redondas y un peinado con trenzas para rematar el look.

: Una opción muy fresquita y con mucho movimiento. La falda midi en tejidos como gasa o viscosa, combinada con un top bandeau o de punto, consigue ese equilibrio entre sensualidad y comodidad. El chaleco con flecos aporta el sello boho por excelencia. Añade unas gafas de sol redondas y un peinado con trenzas para rematar el look. Conjunto dos piezas de lino y pañuelo en la cabeza: Los conjuntos de dos piezas (pantalón ancho o falda con top a juego) en lino o algodón son una opción elegante y minimalista dentro del estilo bohemio y que, además, es tendencia máxima este verano. Para darle el toque boho, prueba por darle importacia a los complementos. Un pañuelo estampado anudado en la cabeza, colgantes con piedras naturales, pulseras de cuerda o cuentas...

Con estampado paisley

El estampado paisley, junto con el étnico, es uno de los que caacterizan el estilo boho. En el caso de esta falda de Zara, lo encontramos repartido por toda la prenda, que se divide en paneles y presenta una cinturilla en nido de abeja. No es demasiado larga, por lo que no tendrás que llevar con calzado elevado para que no se te manchen los bajos. Combínala con un top de crochet en color burdeos o tostado.

Falda boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho cómoda y elegante de Zara para llervarla con un top de crochet en un festival este verano tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 3897/085/330

Con mucho vuelo

No creíamos en el amor am primera vista hasta que hemos descubierto esta falda boho de Zara. Larga, con paneles y cintura elática, la falda lo tiene todo para ser la prenda estrella con la que configurar tu mejor look de festival. El estampado, mitad paisley, mitad étnico, nos parece muy propio para un look festivalero. La modelo lo lleva con una blusa holgadita y mangas bastante abullonadas, pero para un festival es mejor combinarla con un top de crochet en tonos frambuesas. Ideal.

Falda boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho cómoda y elegante de Zara para llervarla con un top de crochet en un festival este verano tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 5029/090/330

Con transpariencias

Esta falda es sólo apta para las más atrevidas. Calada y de color blanco, esta falda no deja nada a la imaginación y eso es justo lo que hace que sea perfecta para llevarla a un festival. La tendencia de las faldas de encaje sin forro (o sólo con forro en la parte superior) pega fuerte desde al año pasado y si te da cosa apostar por ella, nada mejor que un festival para hacerlo. Piensa que en un festival nadie te va a juzgar porque los estilismos son exagerados y llamativos. La puedes llevar con un top de crochet a tono o jugar al contraste con el negro o un marrón chocolate intenso.

Falda boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho cómoda y elegante de Zara para llervarla con un top de crochet en un festival este verano tiene un precio de 19,95 euros.

Ref: 5584/466/250

Para llevar a la playa después de los festivales

Con un estampado muy propio del verano, aunque en una tonalidad a la que no estamos acostumbradas (el marrón), esta falda de Zara se presenta con el tito subidito y cuenta con un cinturón a juego y hebilla grande rafia. Es bastante evasé, por lo que la comodidad está más que garantizada. En Zara lo presenta con un top de cuello halter con el mismo estampado, que nos parece una combinación ideal para una jornada de playa. Aunque para un festival nos gsta mucho máa con un top de crochet en colores tierra y un chaleco en marfil.

Falda boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho cómoda y elegante de Zara para llervarla con un top de crochet en un festival este verano tiene un precio de

Ref: