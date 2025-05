Adiós, blusas aburridas, este verano se llevan los tops con flores y en Sfera tienen el que queda perfecto con pantalones blancos.

Las blusas se pueden llevar durante todo el año, sólo hay que adaptarlas a cada estación. En invierno las combinamos con un jersey, en primavera las llevamos de manguitas largas (al igual que en otoño) y en verano planteamos versiones de mangas cortas o con mangas a la sisa. Aunque, a veces, los diseños de estas piezas pueden convertirse en algo aburrido. Ahora que se llevan los conjuntos en dos piezas, las blusas se han vuelto monocromáticas y dan poco pie a jugar y experimentar con ellas en los looks alternativos a los clásicos vestidos. Por eso, una opción que coge cada vez más peso entre las que más saben de estilo a la hora de configurar sus looks estivales es la de apostar por tops bordados y el que acaba de llegar a Sfera nos parece un flechazo total.

Ideal para llevarlo con unos pantalones blancos (da igual cuál sea su corte o su tejido) el top recién llegado a Sfera es de flores, pero no estampado. Presenta unas ideales flores en 3D sobre un fono rosa empolvado que le da a la prenda un aire romántico muy actual. Una pieza que, a pesar de ser bastante sencilla, tiene la capacidad de elevar un look con pantalones blancos y, si no te lo crees, sólo tienes que echar un vistazo al top de flores de Sfera para comprobarlo.

Las claves de un total look con pantalones blancos en verano

Los pantalones blancos son una pieza fundamental en el armario de verano de cualquiera de nosotras. Da igual el estilo con el que nos sintamos idetificadas o cuál sea nuestra personalidad, un pantalón blanco es una pieza de fondo de armario incuestionable. A la hora de combinarlos parace sencillo. El blanco es un color que pega con todo y, como pega con todo, lo podemos llevar con cualquier pieza que ya tengamos en el armario. Pero, ¿cuáles son las claves para que un estilismocon pantalones blancos triunfe en verano?

Un corte que favorezca : Elige un corte que favorezca a tu silueta. Los cortes rectos y de talle alto alargan visualmente las piernas y definen la cintura; los cortes palazzo y sueltecitos son ideales para los días calurosos, y los de estilo cropped o culotte son perfectos para estilismos informales y presumir de calzado.

: Elige un corte que favorezca a tu silueta. Los cortes rectos y de talle alto alargan visualmente las piernas y definen la cintura; los cortes palazzo y sueltecitos son ideales para los días calurosos, y los de estilo cropped o culotte son perfectos para estilismos informales y presumir de calzado. Blancos a contraste : Si quieres apostar por un estilismo monocromático y que no resulte plano, juega con las texturas. Combina un pantalón de lino con una camisa de popelí o algodón o unos pantalones vaqueros en blanco con un top de encaje, seda o crochet.

: Si quieres apostar por un estilismo monocromático y que no resulte plano, juega con las texturas. Combina un pantalón de lino con una camisa de popelí o algodón o unos pantalones vaqueros en blanco con un top de encaje, seda o crochet. Otras opciones de blanco : No todas las pieles reaccionan igual al blanco nuclear. En tonos cálidos, el blanco crema o vainilla resulta más armónico, mientras que, en pieles frías o muy claras, el blanco hielo puede aportar mayor luminosidad.

: No todas las pieles reaccionan igual al blanco nuclear. En tonos cálidos, el blanco crema o vainilla resulta más armónico, mientras que, en pieles frías o muy claras, el blanco hielo puede aportar mayor luminosidad. Complementos en tonos naturales : Sandalias de cuero, alpargatas de esparto o mules de rafia son los mejores aliados para un estilismo de verano. Además, los bolsos de rafia, yute o lino aportan un aire relajado y chic.

: Sandalias de cuero, alpargatas de esparto o mules de rafia son los mejores aliados para un estilismo de verano. Además, los bolsos de rafia, yute o lino aportan un aire relajado y chic. Añade toques dorados: Nada resalta tanto sobre el blanco como el dorado, pero en su justa medida. Unos pendientes maximalistas, un brazalete o unos colgantes cortitos añaden ese punto sofisticado.

Así es el top de flores de Sfera que sustituye a las blusas aburridas este verano

Cuando pensamos en un top, se nos suele venir a la cabeza la típiza pieza de crochet sencilla y básica que podemos combinar con cualquier prenda un poco más especial para que ésta no pierda protagonismo y el estilismo sea armonioso. Aunque nada más lejos de la realidad porque hay piezas que son absolutas obras de arte y que tienen (y deben tener) la capacidad de convertirse en absolutas protagonistas. Eso ocurre con este top de flores 3D de Sfera que sustituye a las blusas aburridas este verano y que queda ideal con unos pantalones blancos. Con unos pantalones blancos, con una falda larga o con unas bermudas porque, es tan especial, que puede subir de nivel cualquier estilismo.

De color rosa empolvado y con unas tirantas anchas y plisadas, el top se presenta en una versión ligeramente cropped y un poco acampanado , destacando el final fruncido. Aunque lo que en realidad nos enamora de este top de Sfera son las flores en 3D de color beige con el borde azul que convierte a esta pieza en un must absoluto para tus looks de verano. Lo puedes llevar con unos jeans wide leg de color blanco, con unos pantalones blancos de lino o incluso con un diseño de estilo carrot, también en blanco.

Top de flores de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top de flores de Sfera que es ideal para llevar con pantalones blancos tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 56220002598