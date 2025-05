Adiós estampados de flores, Zara tiene los vestidos de lunares más bonitos, fresquitos y elegantes del verano que todas quieren fichar.

Con cada verano, las tendencias se renuevan, pero siempre lo hacen nadando entre clásicos. Tejidos ligeros, colores luminosos y, por supuesto, estampados que evoquen el espíritu propio del verano es la tónica dominante que se cuela entre los conjuntos estivales, los vestidos largos y hasta las súper en tendencia bermudas. Durante años, las flores han sido las grandes protagonistas de las tendencias estivales. Su carácter bucólico, su versatilidad cromática y su asociación directa con la estación más cália han hecho que invadan vestidos lenceros, faldas y blusas año tras año. Sin embargo, algo ha cambiado este verano, auqnue, en realidad, no es una novedad inesperada. El trono que hasta ahora ocupaban las flores comienza a ceder terreno a un clásico atemporal que vuelve con más fuerza que nunca: los lunares.

No se trata de una mera vuelta al print más elegangte por antonomasia o a una reinterpretación de la inspiración flamenca más en tendencia. Esta vez, el regreso de este estampado responde a una necesidad de recuperar lo esencial, de redescubrir la elegancia sencilla de los patrones geométricos más sureños. Frente al barroquismo de algunas flores y la saturación de color de otras propuestas estivales, los lunares se imponen como un símbolo de equilibrio entre la elegancia, la funcionalidad y la atemporalidad.

Firmas como Zara se encargan de hacer de este estampado todo un must entre las propuestas estivales y apuestan por los vestidos de lunares como la gran alternativa bonita, fresquita y elegante para este verano. Las más estilosas ya han echado un vistazo a los nuevos vestidos de lunares de Zara con los que decir adiós a las flores y, si tú también eres amante de lo clásico y atemporal, es el momento de que selecciones los tuyos.

Los estampados que dominarán el verano 2025

A las puertas del verano y con una primavera especialmente tocada por los estampados originales, las prendas abandonan los tonos lisos. O al menos los dejan aparcados a un lado. Aunque los lunares ocupan un lugar destacado (como todos los veranos), no son los únicos que se nos plantean como posibles opciones de prints para este verano. Esta temporada vemos una clara tendencia hacia los prints más gráficos y limpios. Las rayas, por ejemplo, reaparecen con fuerza en todas sus versiones, desde las marineras a las verticales multicolor pasando por las rayas en clave minimal monocromática. Son una opción recurrente por su capacidad de estilizar la silueta y su aire informal pero sofisticado.

Otro print que gana terreno es el damero, especialmente en versiones pequeñas y con combinaciones de tonos suaves como el crema y el celeste. Aunque más arriesgado que los clásicos, aporta un aire retro muy interesante y encaja a la perfección en estilismos relajados con sandalias planas y bolsos en clave minimalista. También encontramos guiños al tie-dye, aunque más contenidos que en temporadas pasadas, y una apuesta inesperada por los motivos abstractos y geométricos, que sustituyen el romanticismo de las flores por una estética más moderna y cosmopolita.

Las flores, por su parte, no desaparecen, pero sí se reinventan. Este año se presentan de forma más discreta, en colores apagados o con siluetas poco definidas, casi diluidas sobre el tejido. Frente a ellas, los lunares irrumpen con fuerza como el estampado estrella del verano. Cuando el resto de prints se mueven entre lo efímero, los lunares permanecen como un símbolo de estilo atemporal y elegante

Lunares: el estampado eterno que siempre vuelve

Los lunares trascienden modas, tendencias y temporadas. Da igual el año en el que estemos, siempre se llevan y siempre son un estampado de lo más elegante. Pero, ¿cuál es la clave de su éxito? Por un lado, su repetición rítmica genera un equilibrio visual que favorece a todas las siluetas: ni recarga ni resta. A diferencia de otros estampados que pueden resultar demasiado llamativos o difíciles de combinar, los lunares logran mantener un aire sofisticado y femenino. Además, tienen bastante facilidad para adaptarse al corte de cada prenda y a piezas distintas. Funcionan igual de bien en vestidos camiseros, diseños fluidos de tirantas o incluso en propuestas más estructuradas con mangas abullonadas o con cinturas entalladas o drapeadas.

Otra de sus virtudes es que no entienden de edades ni contextos. Pueden ser elegantes y sobrios en un evento formal, fresquitos y coquetos para un tarde de verano con amigas o desenfadados y juveniles para un estilismo playeroa. Su estética atemporal los convierte en un básico reinventado que siempre vuelve y que no necesita reinventarse para estar entre las tendencias más punteras. No es que otros estampados, como los florales, dejen de llevarse, es que los lunares siempre se posicionan entre los favoritos de las más estilosas para sus looks pulidos y elegantes.

Cuello halter y lunares asimétricos

Nda como un diseño con el cuello halter para que, automáticamente, tengas el vestido más favorecedor. Este tipo de escptes estilizan la figura y alargan visualmente el cuello, por lo que el resultado, en un diseño que, además, es de lunares, es de sobresaliente. Bastante fluido y larguito, este vestido de lunares puede ser la opción fresquita para una boda de noche en verano.

Vestido de lunares con cuello halter. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 5039/227/084

Palabra de honor y combinado en rosa y negro

Este vestido tiene varias características que lo hacen especial. Por un lado, el estampado de lunares que, en lugar de ser en el clásico binomio blanco y negro es en rosa y negro, una versión más original, pero igual de elegante. Además, el vestido cuenta con un escote palabra de honor y una lazada suelta en el cuello que le da un aire muy elegante y especial. La combinación del drapeado en la zona de la cadera y la falda suelta y asimétrica lo convierten en un diseño muy original.

Vestido de lunares palabra de honor de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 5039/228/620

De lunares y lencero

El básico, el que siempre queda bien, con el que nunca te equivocas. Así es el vestido de lunares de estilo lencero de Zara que lo mismo puedes llevar con unas sandalias planas y una cesta de mimbre para un look veraniego informal, que lo puedes combinar con unas sandalias de tacón y un clutch para una boda estival.

Vestido de lunares lencero de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 5039/226/064

Drapeado y con lunares en negro

Los drapeados son tendencia y, además, resultan de lo más favorecedores. En el caso de este vestido, que combina unos grandes lunares negros sobre un fondo rosa, lo que más nos gusta no es sólo su drapeado, sino el escote de pico, que estiliza la figura, y la falda sueltecita que nace a partir de la cadera. Con unas sadalias planas, este vestido se convierte en un diseño ideal para las tardes de verano.

Vestido de lunares en rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 3674/351/116