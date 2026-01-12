Muere un chico de 13 años de la localidad de Aguadulce repentinamente

Un chico de 13 años, Francisco García Águila, de la localidad de Aguadulce, ha fallecido la pasada madrugada en el hospital de Osuna. El menor, que empezó a encontrarse mal en la tarde de este domingo, sufrió una subida repentina de la fiebre y fue trasladado hasta el centro hospitalario ursaonense, donde falleció horas después a causa de un fallo cardíaco provocado por causas todavía desconocidas.

Francisco era un joven aficionado al fútbol que jugaba en el Peloteros Sierra Sur donde formaba parte de su equipo infantil. De hecho, el pasado sábado formó parte del partido que su equipo jugó contra el Real Betis de la categoría infantil 1ª Andaluza. Llevaba vinculado al club desde los siete años, por lo que su repentina muerte ha causado una profunda conmoción entre compañeros, entrenadores y amigos.

El presidente del Peloteros Sierra Sur, club en el que jugaba el menor, mostraba su dolor. "Estamos consternados. Es un palo muy fuerte para todos, pero especialmente para sus familiares, amigos y compañeros. No sabemos muy bien qué ha sucedido, pero todos estamos muy tristes y llenos de dolor", declaraba a este medio el presidente del club, José María Pinto.

La localidad de Aguadulce, de la que era vecino, ha dectretado tres días de luto oficial a través de sus redes sociales ante esta repentina tragedia. Este ha sido el comunicado del Ayuntamiento de Aguadulce:

El Ayuntamiento de Aguadulce, en representación de todos los vecinos del municipio, desea expresar su más profundo dolor y sus más sentidas condolencias a la familia y allegados del menor F.G.A. ante su trágica pérdida. En señal de respeto, unidad y apoyo a la familia en estos momentos de inmenso sufrimiento, se declaran tres días de luto oficial en la localidad, durante los cuales las banderas de los edificios ondearán a media asta y se suspenderán todas las actividades deportivas. El Ayuntamiento de Aguadulce reitera su consternación por este triste suceso y nos unimos al dolor que embarga a nuestro pueblo.