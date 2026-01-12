Una familia evacuada al hospital en Sevilla por intoxicación por monóxido de carbono

Cuatro integrantes de una familia han sido evacuados durante la madrugada de este lunes al hospital Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda, situada en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos.

Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, los cuatro miembros de la familia pudieron ser rescatados a tiempo gracias a la alerta dada por uno de los menores, de 12 años, que comenzó a notar síntomas de mareo y un bajo nivel de consciencia al observar que el resto de sus familiares se encontraban desvanecidos sin causa aparente. A pesar de su estado, el menor logró realizar la llamada de auxilio, lo que permitió una intervención inmediata.

El aviso se recibió en torno a las 1:30 horas, momento en el que el centro coordinador del 112 activó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron sanitarios, Guardia Civil, bomberos y efectivos de la Policía Local de la localidad, que se desplazaron rápidamente hasta el domicilio.

Los afectados, los padres y dos menores de dos y 12 años, fueron evacuados al hospital Virgen Macarena, en la capital hispalense, para ser atendidos y sometidos a las correspondientes pruebas médicas, según ha confirmado la Policía Local de Castilblanco de los Arroyos.

Las primeras investigaciones apuntan a que la intoxicación pudo deberse al uso de un brasero con una combustión defectuosa, localizado en el interior de la vivienda, lo que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente peligroso e inodoro. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones en el uso de sistemas de calefacción domésticos, especialmente durante los meses de invierno.