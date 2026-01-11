Muere un motorista en un accidente en Constantina

Un hombre ha fallecido este domingo en Constantina en el kilómetro 10,050 de la SE-6100, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). El suceso mortal se produjo a las 13.20 de este domingo a causa de una "salida de calzada con vuelco por derecha" .

El accidente de Constantina se suma a otros siniestros mortales registrados en la región durante el fin de semana, que en total han dejado seis víctimas en vías interurbanas andaluzas entre el viernes, día 9, y el domingo, día 11. Entre ellos, se encuentran accidentes en Cártama, Manilva y Benahavís (Málaga), Zuheros (Córdoba) y Sanlúcar de Guadiana (Huelva), todos con resultados trágicos que van desde colisiones frontales hasta atropellos y salidas de calzada.

En Cártama (Málaga), un choque frontal en la A-7054 el viernes por la noche provocó la muerte de un hombre de 59 años y dejó tres heridos. El sábado, un motorista de 53 años falleció tras salirse de la vía en Manilva (Málaga), mientras que una niña de 10 años perdió la vida en una colisión frontal en Zuheros (Córdoba). También el sábado, un hombre de 44 años murió en Benahavís (Málaga) tras un accidente entre un coche y una moto. El domingo, un motorista falleció en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) tras atropellar animales sueltos.