Me he probado 30 vestidos largos y ninguno me hace más tipazo que este mono con cuello halter de Stradivarius que llevarás con sandalias.

Hay un ritual que se repite cada verano con la misma intensidad con la que suben las temperaturas: la búsqueda del vestido largo perfecto. Nos colamos en probadores, artículos de moda y perfiles de Instagram en busca de ese diseño que nos estilice, sea fresquito y, además, nos haga tipazo. Un vestido largo, fluido y con un corte estratégico debería ser suficiente para conseguirlo, pero en la práctica, no siempre se consiguen los efectos deseados. El vestido del verano no sólo debe quedarnos bien, tiene que ser el definitivo, ese con el que nos sintamos auténticas divas (más por lo de poderosas que por lo de artistas).

Con ese pensamiento, acudimos a nuestras firmas favoritas a probarnos uno y otro vestido, más de una treintena, en busca de ese look perfecto para el verano con el que no necesitamos nada más para vernos estupendas. Después de barajar todas las opciones de vestidos habidos y por haber, hemos encontrado la prneda perfecta que los sustituye a la hora de conseguir ese efecto tipazo. Se trata de un mono negro de Stradivarius con cuello halter que no sólo alarga la figura, también afina la cintura y sienta como un guante. El diseño es de esos que una no quiere quitarse en todo el verano. A pesar de que si hablamos de verano lo que se nos viene a la mente es un vestido largo, hay alternativas mucho más potentes a la hora de vernos favorecidas y estilizadas. Si también te has probado demasiados vestidos y no terminas de dar con el tuyo, es el momento de que eches un vistazo a este mono de Stradivarius.

Un mono, el aliado para un efecto tipazo que sustituye a los vestidos largos

A simple vista, los vestidos largos parecen tener todas las de ganar a la hora de conseguir el efecto tipazo. Alargan la figura, son elegantes porque tienen mucha caída y movimiento y puedes combinarlos de múltiples formas. Aunque este tipo de diseños no siempre resultan favorecedores para todas las siluetas. Muchos vestidos largos pueden fomentar el efecto saco si no presentan un corte en la cintura o restarnos un par de centímetros sin son demasiado maximalistas. Además, si no presentan algún ajuste en puntos clave, como la cintura o el escote, pueden ensanchar la figura, en lugar de estilizarla. Además, su movimiento suele depender de tejidos muy fluidos o estampados estratégicos, lo que limita las posibilidades cuando buscamos realzar formas concretas.

El mono, por el contrario, parte de una premisa estructural distinta y fusiona en una sola prenda lo mejor de dos propuestas de estilo independientes. La parte superior puede moldear el la figura, marcar los hombros, enfatizar la zona de las clavículas o potenciar el pecho, mientras que la inferior puede alargar las piernas y afinar las caderas. Otro detalle a tener en cuenta es que el mono, al ser una prenda continua de arriba a abajo, alarga la silueta ipso pacto (bendito efecto bloque). No hay cortes demasiado llamativos ni vuelo excesivo, tampoco se necesitan complementos extra para potenciar, alargar o definir zonas concetras de nuestra anatomía.

Así es el mono con cuello halter de Stradivarius que hace más tipazo que los vestidos largos

Negro, sobrio y muy elegante, el mono de Stradivarius con cuello halter es la prueba de que el minimalismo puede ser la herramienta más poderosa a la hora de configurar un estilismo. A primera vista, parece una prenda básica y bastante sencilla, pero es justo ahí donde reside la clave de su éxito. El cuello halter, que recoge el pecho y deja los hombros al descubierto, crea una línea vertical que estiliza el cuello y alarga visualmente la figura. Además, es un corte especialmente favorecedor en todas las siluetas.

Mono con cuello halter de Stradivarius. / stradivarius

El corte en la cintura es otro de sus puntos fuertes. Un poco más ajustado en esa zona, el diseño está pensado para marcar la silueta sin apretar en exceso. Se ajusta suavemente en la parte superior, definiendo la zona del pecho y el abdomen, y da paso a una parte inferior fluida que cae recta y elegante. Las perneras,rectas y holgadas, potencian el efecto piernas infinitas y añaden movimiento al estilismo. Aunque hay un detalle que marca la diferencia y ese es el escote en la espalda. Bastante generoso y en forma ovalada, el escote deja al descubierto la esplada casi en su totalidad y los hombros, dándole a al look bastante femenino y sensual.

Mono con cuello halter de Stradivarius. / stradivarius

Combinado con unas sandalias planas o de tacón bajo, el resultado es un look perfecto para cualquier contexto. Desde una cena informal hasta una noche de verano o incluso una boda con aire más relajado relajado (aunque desaconsejamos un total look en negro para este tipo de eventos). Cómodo, elegante y con un puntito sexy, este mono es de edición limitada, así que, si has sentido el flechazo, no lo dejes escapar.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono con cuello halter de Stradivarius que hacer mejor tipazo que los vestidos largos tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 8189/103/001