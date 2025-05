Hace 48 horas que llegó a Zara y todas lo quieren: El conjunto dos piezas de estampado que sólo llevarás con sandalias planas.

Todos los veranos hay prendas que funcionan mejor que otras. Ya sean porque se enmarcan dentro de las tendencias del momento, porque resultan comodísimas o porque respiran verano incluso colgadas en el perchero. Sea como sea, los conjuntos combinados se han convertido en el look revelación del verano y no hay vestido estampado sobre la faz de la Tierra que consiga hacerles competencia. En su mayoría, compuestos por unos pantalones fluidos y una blusita suelta, estos conjuntos sobrevivirán a todas las tendencias de verano y serán el uniforme estival que sólo querrás llevar con sandalias.

Este tipo de prendas tienen el poder de hacer que quien las lleva haya dedicado una eternidad a pensar su estilismo, cuando, en realidad, se trata de una fórmula sencilla y justo por eso arrasa. Es el caso de este conjunto estampado, que hace 48 horas que llegó a Zara y todas lo quieren por lo favorecedor, estiloso y cómodo que resulta. Más allá de la estética, que ya de por sí es veraniega, lo que realmente capata nuestra atención para colarlo de pleno en nuestro armario es la facilidad a la hora de llevarlo. ¿La fórmula del éxito? Un combo bien planteado, compuesto por un print potente, tejidos ligeros, cortes fluidos y, como guinda, un calzado cómodo y con el que podamos presumir de pedicura. ¿A qué esperas para echarle un vistazo a este conjunto recién llegado a Zara?

Conjuntos dos piezas: los reyes indiscutibles del verano

Cada temporada tiene su prenda comodín. Ese outift al que recurrimos de manera sistemática cuando queremos vestir bien sin tener que pensar demasiado. En verano, ese comodín tiene nombre y apellido, sobre todo, esta temporada. Hablamos de los conjuntos dos piezas y su auge no es, en absoluto, casual. Nos permiten resolver el dilema de qué ponernos sin necesidad de tener que pensar en combinaciones de prendas, aúnan versatilidad y estilo y se adaptan a las temperaturas estivales a la perfección. De entre todas las combinaciones de conjuntos de temporada, nosotras hemos destacado tres sets que, sin duda, no pueden faltar en tu armario de verano.

Pantalones holgados con blusa fluida de lino : Es el uniforme de las que quieren ir cómodas, fresquitas y elehgantes. El lino, ese tejido al que antes se le reprochaban las arrugas y ahora es justo eso lo que le da el toque, se comvierte un verano más en la textura por antonomasia. A la hora de apostar por él en un conjunto dos piezas, esta combinación triunfa porque crea una silueta liviana que, acompañada de tonos neutros o pastel, proyecta un look sofisticado sin mucho esfuerzo. Las blusas suelen ser de manga corta o tipo túnica, mientras que los pantalones optan por el corte palazzo o wide leg. Con sandalias planas de piel, se consigue un look relajado, fresco y muy veraniego.

: Es el uniforme de las que quieren ir cómodas, fresquitas y elehgantes. El lino, ese tejido al que antes se le reprochaban las arrugas y ahora es justo eso lo que le da el toque, se comvierte un verano más en la textura por antonomasia. A la hora de apostar por él en un conjunto dos piezas, esta combinación triunfa porque crea una silueta liviana que, acompañada de tonos neutros o pastel, proyecta un look sofisticado sin mucho esfuerzo. Las blusas suelen ser de manga corta o tipo túnica, mientras que los pantalones optan por el corte palazzo o wide leg. Con sandalias planas de piel, se consigue un look relajado, fresco y muy veraniego. Bermudas bordadas con chaleco a juego : El aire boho mantiene su reinado este verano. Las bermudas con bordados (especialmente los de inspiración artesanal) encuentran en los chalecos su pareja perfecta. Este conjunto es ideal para los días en los buscamos algo más especial, pero sin renunciar a la frescura y la comodidas. El chaleco suma puntos si se lleva cerrado, a modo de top, o con un sencillo bralette debajo. La clave de este look está en combinarlo con sandalias tipo pala o romanas, aunque también queda ideal con unas cuñas de esparto en colores neutros.

: El aire boho mantiene su reinado este verano. Las bermudas con bordados (especialmente los de inspiración artesanal) encuentran en los chalecos su pareja perfecta. Este conjunto es ideal para los días en los buscamos algo más especial, pero sin renunciar a la frescura y la comodidas. El chaleco suma puntos si se lleva cerrado, a modo de top, o con un sencillo bralette debajo. La clave de este look está en combinarlo con sandalias tipo pala o romanas, aunque también queda ideal con unas cuñas de esparto en colores neutros. Pantalones estampados con blusa a juego: Coloridos, alegres y vitalistas, así podrían resumirse los conjuntos coordinados con estampados. Desde motivos florales a prints geométricos o tropicales, estos sets son una oda al verano. El efecto visual del print es bastante potente y, al tratarse de prendas que funcionan como un bloque, no hay margen para el error. Apuesta por unas sandalias destalonadas o unas alparatas de esparto.

Así es el conjunto dos piezas que arrasa en Zara

En Zara abundan los conjuntos en dos piezas, sobre todo, si se trata de combos fluidos y estampados. Reyes indiscutibles de este verano, los sets se han convertido en todo un must entre las que más saben de estilo. Entre las que más saben de estilo y entre las que no renuncian a la comodidad y la frescura ni por el mejor de los looks de la temporada. De ahí que piezas como este conjunto recién llegado a Zara se hayan convertido en objeto de deseo.

En el caso de este conjunto, hablamos de un total look bastante fluido con un estamado de elementos vegetales en rosa. Los pantalones se presentan con un tiro medio y las perneras bastante sueltecitas. Aunque el punto clave lo pone la blusa. Con escote de pico y mangas acampanadas, la camisa cuenta ya de por sí con el mejor truco para hacer que un estilismo con pantalones sea favorecedor. Siempre hemos recomendado anudar una blusa a la cintura para enmarcar esta zona y dibujar una silueta más armoniosa y proporcionada. Pues este conjunto de Zara ya cuenta con una blusa con estas características. Ideal para llevarlo con unas sandalias planas, este conjunto estampado ya se presenta como uno de los más buscados del verano.

Conjunto estampado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de Zara se compone de unos pantalones, que tienen un precio de 29,95 euros, y una blusa que cuesta 25,95.

Ref pantalones: 3401/587/330

Ref blusa: 3408/587/330