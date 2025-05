Adiós, pantalones fluidos, este verano triunfan las bermudas y estas de Lefties holgadas y con efecto piernas infinitas son perfectas

Los pantalones fluidos se han convertido en el uniforme oficial de la mayoría de mujeres, que han hecho de esta prenda el básico indispensable con el que sobrevivir a cualquier estación. Fáciles de combinar, muy favorecedores y estilos, estos pantalones son el salvavida de los looks todoterreno, pero les quedan dos telediarios. Los vestidos estampados pisan con fuerza y las faldas midi se plantean como las perfectas sutitutas de los pantalones más sueltecitos, pero no son las alternativas que van a triunfar este verano. Si has estado atenta a las propuestas de la mayoría de las firmas para la próxima estación, hay una prenda que cada vez coge más peso. Se trata de las bermudas, que vuelven en una versión bastante más elegante y con la que resultará imposible no dejar a un lado los pantalones fluidos.

Toca decir adiós a una de las prendas con las que más cómodas nos sentimos, pero estamos de enhorabuena porque tenemos a la sustituta perfecta. Acaban de llegar a Lefties y están triunfando por su efecto piernas infiitas y por la facilidad que plantean a la hora de combinarlas. Se trata de unas bermudas holgadas que, nada más verlas, invitan a decir adión para siempre a los pantalones fluidos más cómodos de tu armario.

Ventajas de llevar bermudas en tus looks de verano

Los pantalones fluidos se han convertido en nuesra prenda favorita. Son cómodos, muy favorecedores y lo mismo los podemos combinar con una camiseta, que co una blusa que con un top, pero ha llegado el momento de dejarlos un poco más atrás en el armario para darle paso a otras prendas más típicas de la estación. Por ejemplo, las bermudas. Puede que no estés muy familiarizadas con ellas, que te parezcan excesivamente informales o que prefieras enseñar piernas con un vestido, pero lo cierto es que las bermudas tienen muchas posibilidades de estilo. Descubre las ventajas de llevar unas bermudas en tus looks de verano.

Son cómodas sin renunciar al estilo : Tienen la ventaja de los pantalones cortos tipo shorts, pero no son tan informales. Al ser más larguitas y, por lo general, en tejidos más nobles, no estarás cayendo en un exceso de informalidad.

: Tienen la ventaja de los pantalones cortos tipo shorts, pero no son tan informales. Al ser más larguitas y, por lo general, en tejidos más nobles, no estarás cayendo en un exceso de informalidad. Favorecen a todas las siluetas : El tiro alto y las perneras sueltas y acampanadas dibujan una silueta bastante estilizada. Además, pueden ayudar a disimular las caderas si presentan detalles como pinzas.

: El tiro alto y las perneras sueltas y acampanadas dibujan una silueta bastante estilizada. Además, pueden ayudar a disimular las caderas si presentan detalles como pinzas. Son versátiles: Al igual que unos pantalones holgados, las puedes llevar tanto con camisetas, como con tops o blusas, todo depende del contexto. Los complementso, como collares, pendientes e incluso el bolso te ayudarán a marcar la diferencia.

Así son las bermudas de Lefties holgadas y con efecto piernas infinitas

Si lo que nos gustaba de los pantalones holgados era lo cómodos y favorecedores que resultaban, con estas bermudas ocurre lo mismo porque es como si unos pantalones fluidos los hubieras cortado justo por la zona de la rodilla. En un favorecedor y versátil beige clarito, estas bermudas presentan un tiro elevado, ideal para apostar por un cinturón con una hebilla maximalista. Las perneras son bastante sueltas y larguitas, por lo que el efecto piernas infinitas está más que garantizado. Puedes combinarlas con unas sandalias planas, pero si quieres potenciar todavía más ese efecto piernas infinitas, juega con unas cuñas de esparto con el epeine descubierto para alargar más las piernas.

Bermudas beige de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, las bermudas holgadas y efecto piernas infinitas de Lefties tienen un precio de 17,99 euros.

Ref: 1432/303/712

Otras bermudas con las que también puedes sustituir tu pantalones fluidos

Si te han convecido las bermudas y quieres decirle adiós a los pantalones fluidos este verano, puedes echarle un vistazo a otras propuestas que hemos encontrado en Lefties. Cada una de ellas es apata para diversos estilismo, tanto para un look de oficina, como una propuesta para ir a la playa o incluso para un loo arregladito para salir por la noche. Sólo tienes que pensar los complementos y listo.

En denim

El tejido denim también puede incluirse en esta tendencia, faltaría más. Nos recuerdan mucho a las que se llevaban a principios de los 2000, pero ahora, en ligar de concinturones de tachuelas, las podemos llevar con un top de crochet, un pañuelo en la cintura y unas sandalias de tiras para un estilismo boho y relajado.

Bermudas vaqueras de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, las bermudas de Lefties tienen un precio de 15,99 euros.

Ref: 1422/312/406

Con doble cintura

La doble cintura se ha llevado en los pantalones de vestir y era cuestión de tiempo que dieran el salto a las bermudas. Este diseño, bastante larguito y acampanado, puede ser ideal para apostar por él en un estilismo más formal y elegante. Por ejemplo, nos encanta, con una blusa de rayas y unas bailarinas para un look de oficina.

Bermudas con doble cintura de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, las bermudas de Lefties tienen un precio de 15,99 euros.

Ref: 1992/312/401

En versión cortita

Más cortita que las otras bermudas, estas se presentan con un tiro elevado y ligeramente acampanadas, cun efecto ideal para conseguir una figura armoniosa, estilizada y proporcionadas. Aunque están disponibles en otros colores, nos encantan en negras porque plantean la opción de combinarlas con un top de volantes en blanco y unas cuñas de esparto para un look veraniego relajado, pero con un punto chic.

Bermudas mom fit de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, las bermudas de Lefties tienen un precio de 12,99 euros.

Ref: 1422/315/800