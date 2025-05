Soy editora de moda y estos son los vestidos estampados de Zara que ficharé para los looks elegantes del verano.

A la hora de plantear el armario de verano, las editoras de moda solemos tener presentes las tendencias. Qué es lo que se lleva, cómo podemos incluirlo en nuestro propio estilo o si a ese nuevo fichaje le daremos uso más allá de la propia estación son algunas de las cuestiones que nos planteamos a la hora de invertir en nuevas prendas. Es fácil dejarse llevar por las tendencias, pero siempre hay que hacerlo con cabeza y teniendo en cuenta que no podemos (o no debemos) fichar prendas sin control, sobre todo, si van a ser flor de un día. Los vestidos estampados suelen estar entre nuestras opciones de posibles fichajes de verano. Da igual si es de lunares, de flores o étnico, un vestido estampado resume a la perfección lo que es la estética estival, por eso nunca falta en el armario de una editora de moda.

Las novedades de nuestras firmas favoritas han dejado claro que los vestidos estampados serán los protagonistas de este verano, pero ¿cuáles ficharía una editora de moda? Si tenemos en cuenta que el verano es una estación en la que podemos permitirnos el lujo de apostar por looks más especiales sin excusa alguna (sí, tenemos bodas, pero también cenas y eventos más formales en los que queremos ir más sofisticadas), hay que pensar en vestidos estampados con un punto elegante. Por eso, como editora de moda, estos son los vestidos estampados de Zara que ficharé para mis looks elegantes este verano.

Todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de fichar los vestidos del verano

Sí, los vestidos son el must del verano porque con ellos nos sentimos unas diosas del Olimpo y, además, nos resulta bastante sencillo configurar un look. Con independencia de las tendencias, de si se llevan lisos o estampados, si los lenceros vuelven a estar en auge o si los diseños boho son el uniforme del verano, hay cuestiones que no se nos pueden olvidar a la hora de fichar los vestidos que configurarán nuestro armario de verano. Lo primero y principal es que con ellos nos sintamos nosotras mismas. Puede que se lleven los vestidos con grandes estampados, pero si no nos gustan o no se corresponden con nuestro estilo no hay que apostar por uno de ellos. Hay que ser fiieles a nosotras mismas, al fin y al cabao, aquello que llevamos no es más que una extensión de nuestra propia personalidad y tenemos que estar en comunión con ella. Aunque no es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de fichar un vestido. Toma nota.

La comodidad : Esto es fundamental, en verano y en cualquier otra estación. Puede que un diseño sea precioso, irresistible, pero si no estamos cómodas con él es mejor descartarlo. No sentirnos a gusto con una prenda puede fastidiarnos la jornada y, al final, terminaremos odiándola.

: Esto es fundamental, en verano y en cualquier otra estación. Puede que un diseño sea precioso, irresistible, pero si no estamos cómodas con él es mejor descartarlo. No sentirnos a gusto con una prenda puede fastidiarnos la jornada y, al final, terminaremos odiándola. Que nos favorezca : Para ello tenemos que pasar por el probador antes de lanzarnos como locas a por un vestido. Una cosa es cómo queda en la percha o cómo le sienta a la modelo, otras, cómo nos queda a nosotras. Cuando nos lo pongamos, tenemos que sentir que somos unas auténticas diosas. Si el vestido no provoca una sonrisa cuando nos miremos con él al espejo, mejor buscar otro diseño.

: Para ello tenemos que pasar por el probador antes de lanzarnos como locas a por un vestido. Una cosa es cómo queda en la percha o cómo le sienta a la modelo, otras, cómo nos queda a nosotras. Cuando nos lo pongamos, tenemos que sentir que somos unas auténticas diosas. Si el vestido no provoca una sonrisa cuando nos miremos con él al espejo, mejor buscar otro diseño. Que sea fresco : En verano hace calor y, por mucho que haya diseños ideales en tejidos imposibles, es preferible apostar por vestidos confeccionados en tejidos ligeros y livianos que nos hagan más llevadero sobrevivir a un mercurio demasiado elevado.

: En verano hace calor y, por mucho que haya diseños ideales en tejidos imposibles, es preferible apostar por vestidos confeccionados en tejidos ligeros y livianos que nos hagan más llevadero sobrevivir a un mercurio demasiado elevado. Que llevemos las tendencias, no ellas a nosotras : Las tendencias están bien para divertirnos con nuestro armario, pero siempre y cuando no nos sintamos disfrazadas con ellas. Podemos apostar por las novedades de la temporada, pero siempre adaptándolas a nuestra personalidad y estilo.

: Las tendencias están bien para divertirnos con nuestro armario, pero siempre y cuando no nos sintamos disfrazadas con ellas. Podemos apostar por las novedades de la temporada, pero siempre adaptándolas a nuestra personalidad y estilo. Que sea versátil : ¿Cuántas veces hemos fichado una prenda que sólo podemos llevar de una determinada forma? Esto limita mucho su uso y, al final, habremos invertido en una pieza a la que daremospoco uso. Mejor que el vestido sea versátil y podemos llevarlo en múltiples contextos.

: ¿Cuántas veces hemos fichado una prenda que sólo podemos llevar de una determinada forma? Esto limita mucho su uso y, al final, habremos invertido en una pieza a la que daremospoco uso. Mejor que el vestido sea versátil y podemos llevarlo en múltiples contextos. Que nos dure más de un verano: No sólo por la calidad, que también, sino porque su corte y su estampado no sea exclusivo de este verano. La ropa no debería ser de usar y tirar, tenemos que pensar en su durabilidad en el tiempo.

Todo al rosa

Sí, el rosa vuelve a ser tendencia, pero este vestido se aleja un poco de las tonalidades que parecen llevarse este verano. Por eso nos gusta tangto. Se lleva el rosa, pero en versión clarita, y este vestido presenta un intenso fucsia que se combina con flores en un magenta más oscuro y alguna spinceladas en azul. Es ideal para una boda de verano un poco más relajada, pero también lo puedes llevar con unas alpargatas de cuña y un bolso minimalista en un contexo más informal.

Vestido estampado. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 3226/275/330

De estilo boho

Este vestido es la estética boho máxima llevada a otro nivel. Por lo general, los estilismos boho suelen ser relajado y no demasiado sofisticados, pero este vestido tiene todo para ser de lo más elegante. En marrón chocolate (que potencia bastante el bronceado), con un estampado similar al paisley y en hilatura dorada, este diseño es ideal para llevarlo en una fiesta de verano con unas sandalias de tacón de tiras y unos pendientes maximalistas en dorado.

Vestido estampado. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 5770/050/330

Estampado y de estilo lady

Con tirantas anchas y el escote cuadrado, al ver este vestido nos imaginamos pasando el verano en la Toscana. Con una alpargatas en tonos marfil y un pañuelo sobre la cabeza, sujetado con unas gafas de sol por los laterales, este vestido es ideal para vivir unas vacaciones italianas, pero quizás no entre nuestros planes ni en nuestro presupuesto. Aunque eso no debe impedirte fichar este lookazo y combinarlo de la misma manera, aunque sea para ir a hacer los recados y sentirte una diva (valiente y poderosa) total.

Vestido estampado. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 69,95 euros.

Ref: 3292/175/022

Largo y con grandes flores surferas

Este vestido es el sueño de una noche de verano. Ideal para un evento un poco más especial (sí, puede ser una boda de verano), este diseño se antoja perfecto para llevarlo con unas sandalias de tacón en dorado y unos maxipendientes de flores. Para mantener el espírito informal y relajado, puedes llevar el pelo con un efecto messy (despeinado) y así recordar a los estilismos más ibicencos o los típicos de las cohes marbellíes de los 70.

Vestido estampado. / zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 3324/309/112