El nuevo vestido estampado de Mango con truco que es una obra de arte y las estilosas llevarán con sandalias en verano

Cuando se acerca el verano nos encanta mirar una y otra vez las webs de nuestras firmas favoritas para ver cuáles son sus novedades. Sobre todo, si se trata de vestidos porque, ya se sabe, son la prenda que configura la mayoría de looks estivales. Esta temporada parece que hay una tendencia que se impone al resto y los vestidos estampados serán los auténticos reyes del verano. Puede que los conjuntos bordados sean ideales y quieran convertirse en la opción favorita de las más estilosas, pero nada como un vestido estampado para subir de nivel cualquier look de verano. Sobre todo, si se trata de una obra de arte como nuestro último descubrimiento en Mango.

Recién llegado a tienda, este vestido estampado es todo lo que las más estilosas estaban esperando. Presenta un estampado súper en tendencia, de los que ya se catalogan como obra de arte, tiene un truco que hace que sea más sencillo llevarlo, su corte hace efecto tipazo y queda ideal con unas sandalias (también con unas cuñas de esparto, obviamente). Echa un vistazo al nuevo vestido de Mango y descubre las razones por las que la smás estilosas ya lo catalogan como obra de arte.

Los estampados que arrasan este verano y no, no son los lunares

Los estampados, como las bicicletas, son para el verano, pero no cualquier estampado. Estamos acostumbradas a que los lunares se adueñen de todas las prendas (sobre todo, en versión blanco y negro y en el reinterpretadísmo estampado Pretty woman), pero no sólo de lunares viven los vestidos y menos este verano. Toma nota, que estos son los estampados que arrasan este verano.

Flores enormes : Si has echado un vistazo a las nuevas colecciones de las firmas, te habrás dado cuenta de que este verano se llevan las flores y, mientras más grandes, mejor. Vermos rosas, amapolas, algunas margaritas y flores suferas, todas de gran tamaño y en colores bastante vivos y alegres.

: Si has echado un vistazo a las nuevas colecciones de las firmas, te habrás dado cuenta de que este verano se llevan las flores y, mientras más grandes, mejor. Vermos rosas, amapolas, algunas margaritas y flores suferas, todas de gran tamaño y en colores bastante vivos y alegres. Estampados psicodélicos : Líneas curvas, circunferencias degradadas, mix de estampados geométricos.. . Todo con cierto aire setentero, así son los estampados más originales que veremos en los vestidos de este verano.

: Líneas curvas, circunferencias degradadas, mix de estampados geométricos.. . Todo con cierto aire setentero, así son los estampados más originales que veremos en los vestidos de este verano. Prints étnicos : Siempre hay lugar para los estampados étnicos, pero este verano no sólo los veremos en los clásicos tonos tierra, también se dan en colores como el blanco y el negro e incluso en rojo.

: Siempre hay lugar para los estampados étnicos, pero este verano no sólo los veremos en los clásicos tonos tierra, también se dan en colores como el blanco y el negro e incluso en rojo. Rayas anchas: Las rayas suelen ser las aliadas a la hora de alargar la figura y, por lo general, las vemos en versión finita. Este verano las tendencias cambian y sí, las rayas verticales proliferan, pero en versión más anchita.

Así es el nuevo vestido de Mango estampado y con truco que es una obra de arte

Las firmas nos lo están poniendo bastante difícil esta temporada a la hora de esocger vestidos. Parece que han iniciado una intensa competición para ver quién saca el diseño estampado más bonito y eso tiene su lado positivo. Si hace unos días nos enamorábamos de un diseño con un print de limones, ahora nos quedamos en exátis después de ver el nuevo vestido con el que Mango nos sorprende.

Se trata de un vestido palabra de honor con el escote corsetero que es tida una obra de arte. Con grandes flores en amarillo mantequilla (un must esta temporada), el vestido se presenta ajustadito hasta la zona de la cintira para abririse en una falda evasé bastante favorecedora. Pero, ojo, que el vestido tiene truco. No todas estamos dispuestas a llevar un diseño palabara de honor en nuestro día a día por las posibles incomodidades que nos pueda acarrera, por eso, Mango añade unas finas tirantas de quita y pon para hacer que el vestido resulte mucho más cómodo. Aunque no es el truco lo que lo convierte en una obra de arte, es el estampado lo que hace que este vestido merezca estar en el Museo del Prado.

Vestido estampado de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Mango y con truco que es una obra de arte y las etilosas llevarán con sandalias tiene un precio de 59,99 euros.

Ref: 87009083

Otros vestidos estampados de Mango que son obras de arte

En esa línea de estampado especiales y llamativos, Mango ha lanzado varios vestidos con originales prints que también merecen estar en un museo. Echa un vistazo al resto de propuestas que nos han conquistado.

Vestido estampado de Mango. / Mango

Al igual que el otro diseño, este estampado también es de flores. En este caso, en menor tamaño y con más colores. El vestido también se presenta con tirantas, el cuerpo fruncido y la falda en evasé.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Mango que es una obra de arte tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 87009075

Vestido estampado de Mango. / Mango

A diferencia de los anteriores, este diseño se suma a las tendencias más psicodélicas y juega con los estampados geométricos en colores que funcionan muy bien entre sí: verde, rosa y azul. Todo sobre un fono blanco y en un diseño con un corte bastante fluidos y favorecedor.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Mango que es una obra de arte tiene un precio de 45.99 euros.

Ref: 87009084

Vestido estampado de Mango. / Mango

¿Tienes boda a la vista este verano? Si quieres apostar por un vestido sencillo, pero con un punto especial y que luego puedas usar en otros contextos, este diseño debería estar entre tus opciones de looks. Con un estampado de flores sutiles y volantes, este diseño es ideal para las invitadas más lady.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Mango que es una obra de arte tiene un precio de 79.99 euros.

Ref: 87009086