Ni Zara ni Mango, el vestido estampado más bonito del verano lo tiene Lefties y vale menos de 30 euros.

Las firmas ya han sacado todo su arsenal de prendas para ver cuál de ella tiene los diseños más bonitos. Esto sólo puede significar una cosa, que vamos a encontrarnos con look ideales, miremos por donde miremos. Si esta competición no fuera real, jamás habríamos encontrado el conjunto boho definitivo del verano ni miraríamos entre los percheros a la espera de ese vestido estampado que nos vuelve locas y que, se vaya a convertir o no en plaga, puede ostentar el título del más bonito del verano.

Todavía queda mucho verano por delante. Tanto, que ni siquiera ha comenzado. Aunque las firmas ya van sentando las bases de lo que se llevará en la próxima estación, de cuáles serán los vestidos estampados que se grabarán en nuestra retina hasta el final de los tiempos. Pensábamos que a estas alturas, Zara o Mango ya habrían sacado ese vestido estampado irresistible, pero es Lefties la que cuenta con el diseño más bonito del verano. Tiene un estampado de flores, lo puedes llevar con alpargatas o sandalias y, lo mejor de todo, es que cuesta menos de 30 euros.

Así son los vestidos estampados que arrasan este verano

Los vestidos se llevan mucho este verano, es una obviedad y es algo que no nos extraña. Son fresquitos, son cómodos, ofrecen múltiples posibilidades de combinación y nos facilitan bastante el vestirnos ya sea para ir a trabajar o para un día de vacaciones. Está claro que los diseños lisos siempre funcionan, pero es una realidad que las opciones estampadas son las que más proliferan este verano. Pero ¿cuáles son los vestidos estampados que más veremos este verano?

Vestidos lenceros con grandes flores : Son el mix más top del verano. A pesar de que también vemos prints con flores más pequeñitas (como el estampado liberty), la tónica dominante serán las grandes flores en diseños lenceros. Eso sí, para no saturar la prenda, este tipo de estampados se dará de manera suelta, con un par de flores a lo largo del vestido, sobre todo, si son de gran tamaño.

: Son el mix más top del verano. A pesar de que también vemos prints con flores más pequeñitas (como el estampado liberty), la tónica dominante serán las grandes flores en diseños lenceros. Eso sí, para no saturar la prenda, este tipo de estampados se dará de manera suelta, con un par de flores a lo largo del vestido, sobre todo, si son de gran tamaño. Vestidos camiseros a rayas : Otro tándem perfecto para este verano. Los veremos, sobre todo, en mangas cortas y en tejidos de lino ya sea en las clásicas rayas celestes y blancas o en verde militar. El caso es llenar los diseños de raya, más anchitas este verano.

: Otro tándem perfecto para este verano. Los veremos, sobre todo, en mangas cortas y en tejidos de lino ya sea en las clásicas rayas celestes y blancas o en verde militar. El caso es llenar los diseños de raya, más anchitas este verano. Vestidos wrap con lunares : SImilar al diseño camisero, el vestido wrap se caracteriza por presentarse cruzado en la zona del escote y plantear una falda en evasé desde la cintura. A vers cuentan con una lazada que se ajusta en la parte trasera para remarcar la cintura y otras veces sólo presenta una cinturilla elástica. Sea como sea, estos vestidos se llenan de lunares este verano.

: SImilar al diseño camisero, el vestido wrap se caracteriza por presentarse cruzado en la zona del escote y plantear una falda en evasé desde la cintura. A vers cuentan con una lazada que se ajusta en la parte trasera para remarcar la cintura y otras veces sólo presenta una cinturilla elástica. Sea como sea, estos vestidos se llenan de lunares este verano. Vestidos tipo túnica con estampado tropical: Los vestidos túnicas suelen ser los favoritos del verano, bien para bajar a la playa, bien para conseguir un estilismo relajado y con cierto halo de nostalgia setentera. Los puedes ver en liso, pero los que triunfarán este verano son los que presentan diseños tropicales, bien con elementos vegetales como flores o palmares, bien con animales como loros.

El vestido estampado más bonito del verano es de Lefties

Está claro que este verano se llevan los vestidos y, mucho más, si son lenceros. Con un aire relajado que combina a la perfección comodiad y sofisticación, este tipo de vestidos arrasó en los 90 y ahora vuelven a resurgir en versión renovada. En el caso del diseño de Lefties, el vestido toma las bases de un modelo lencero, es decir, presenta sus clásicas tirantas y es bastante sueltecito, y añade un estamapdo liberty que le da un aire romántico irresistible. Para reforzar todavía más ese punto romántico, el diseño cuenta con volantes en diagonal uno en la zona del escote y otro en la abertura de la falda, que le dan un toque irresistible.

A la hora de combinarlo, las posibilidades son múltiples. Puedes llevarlo con unas sandalias planas y un maxibolso para un día relajado, pero también con unas alpargatas de cuña con la puntera cerrada en tonos marfil y un capazo pequeñito de rafia. Con ambas propuestas estarás irresistible y, lo mejor de todo, irás comodísima.

Vestido de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado más bonito del verano de Lefties tiene un precio de 25,99 euros.

Ref: 1952/320/044