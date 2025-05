Arrasa en Stradivarius: El conjunto de falda y blusa boho, cómodo, fresquito y en tendencia máxima que todas quieren.

Amantes de lo boho, es el momento de dejar a un lado el resto de tendencias y hacer de esta estética relajada, hippie y alternativa el mantra de vuestros looks. Los vestidos estampados se llenan de volantes y las propuestas de looks más formales se sustiyen por conjuntos bordados que sacan nuestro lado más bohemio y no podemos estar más contentas con ello. Toca abrazar los estampados étnicos más irresistibles, dejar a un lado los tonos pastel y teñirnos de colores tierra para que nuestro espíritu más cíngaro aflore.

A pesar de que la mayoría pensamos que los vestidos son la clave de un estilismo boho, hay prendas con las que resulta mucho más sencillo dejarse llevar por esta estética. Por ejemplo, el conjunto de falda y top que acaba de llegar a Stradivarius y que está arrasando. Todas los quieren porque, además de hacer gala de la estética boho más potente, el conjunto es cómodo, fresquito y en tendencia máxima. Y no, no es en colores tierra. Descubre en qué consiste el conjunto boho de Stradivarius.

La clave para acertar con la estética boho este verano

Los estilismos boho están a la orden del día y mucho más cuando llega el verano. Las prendas se vuelven fluidas, los colores se tornan terrosos y los estampados paisley conviven con volantes y encajes. Todo para darle a los looks estivales ese aspecto relajado y medio hippie que tanto nos gusta. Aunque, a la hora de triunfar con un look de inspiración bohemia es importante seguir una serie de pautas que nos garanticen el estilismo con más rollazo de la temporada.

Los colores : Aunque el rosa claro y el amarillo mantequillas (por no hablar de los celestes) se han ganado un lugar privilegiado entre las tendencias cromáticas de la temporada, a la hora de apostar por un look boho es preferible jugar con los tonos tierra. Aunque algunos colores pastel, como el rosa maquillaje, también funcionan bastante bien.

: Aunque el rosa claro y el amarillo mantequillas (por no hablar de los celestes) se han ganado un lugar privilegiado entre las tendencias cromáticas de la temporada, a la hora de apostar por un look boho es preferible jugar con los tonos tierra. Aunque algunos colores pastel, como el rosa maquillaje, también funcionan bastante bien. Los detalles : No olvides jugar con los detalles en tus looks para reforzar la esencia bohemia. Los volantes, chorreras y encajes no deben faltar en tu loos, pero sin pasarte.

: No olvides jugar con los detalles en tus looks para reforzar la esencia bohemia. Los volantes, chorreras y encajes no deben faltar en tu loos, pero sin pasarte. Sí a los estampados : Los looks en colors lisos funcionan bastante bien, sobre todo, si el diseño tiene detalles como volantes o encajes que ya de por sí llamen la tención. Si el conjunto es sencillo, no olvides añadir prendas con estampados étnicos o en versión paisley.

: Los looks en colors lisos funcionan bastante bien, sobre todo, si el diseño tiene detalles como volantes o encajes que ya de por sí llamen la tención. Si el conjunto es sencillo, no olvides añadir prendas con estampados étnicos o en versión paisley. Conjuntos dos piezas: Los vestidos siempre serán nuestra primera opción, pero nada mejor que un conjunto dos piezas para sacrle todo el partido a la estética boho. Puede ser en formato blusa y top, pero también en shorts y chaleco.

Así es el conjunto de falda y top boho de Stradivarius que arrasa este verano

La estética boho se impone todos los verano, pero no sólo la vemos en vestidos o chalecos. También está muy presente en conjuntos bohemios configurados con una falda larga y un top. En el caso del total look de Stradivarius, lo que destaca es su falda, que en lugar de ser midi llega hasta el suelo e impegna de un espíritu cíngaro todo el estilismo. Presenta una cintura elástica y se compone de paneles, lo que hace que la falda, además, resulte de lo más cómoda. En el caso del top, se presenta en una versión bastante cortita, con volantes en las mangas y de estilo corpiño fluido con sutiles lazadas en el frontal.

Cabía esperar que un total look así de bohemio se diese en los colores clásicos, tonos cálios, algún beige, pero este conjunto llega en un favorecedor rosa maquillaje que hace que sea todavía más interesante. Cuando estemos bronceadas potenciará nuestro color y lo podemos combinar con unas sandalias de tira en camel y un cesto de mimbre.

Conjunto de falda y top de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda del conjunto boho de Stradivarius tiene un precio de 22,99 euros, mientras que el top está disponible desde la talla XS hatsa la XL y tiene un precio de 17,99 euros.

Ref (falda): 1270/458/148

Ref (top): 2081/458/148

La versión vestido del conjunto boho de Stradivarius

Si no te convence el conjunto de dos piezas porque prefieres looks configurados con una soal prenda, en Stradivarius también tienen la versión vestido del diseño. En un tono fresón más intenso, el vestido se presenta con un cuerpo en nido de abeja y unas pequeñitas mangas que cubren el hombro. La falda, que nace desde la cintura, está compuesta por paneles que dan forma de trapecio a la propia falda. Además, presenta una abertura en uno de los laterales de la falda, que le da un toque muy moderno y actual. Lo puedes combinar con unas cuñas de esparto en color marfil para darle un toque de luz al estilismo.

Vestido rosa de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la versión vestido del conjunto boho de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 2412/587/155