Tres pantalones holgados y elegantes de Zara por menos de 20 euros que puedes llevar con blusa y alpargatas.

Antes de que las temperaturas alcancen sus máximos estivales hay que aprovechar la calidez de la primavera para configurar looks elegantes sin necesidad de renunciar a prendas y jugárselo todo a los vestidos estivales. Piezas como los pantalones holgados, ideales en un look de lino, son ideales para llevarlas cuando las temperaturas son agradables y queremos apostar por un estilismo elegante que huya de piezas demasiado sofisticadas. Anchos, fluidos y con mucha caída, este tipo de pantalones son perfectos para llevarlos con blusas estampadas, tops de crochet, diseños lenceros y algún kimono por encima para darles un extra de glamour. Aunque, nuestra combinación favorita es con una blusa, da igual si es lisa o estampada, si tiene las mangas XXL o si es de lo más sencilla y minimalista, y unas buenas alpargatas de esparto, bien planas, bien con cuña.

Entre los estilismos que encontramos en nuestras firmas favoritas, destacan los pantalones de corte fluido por razones más que evidentes. A pesar de que los diseños ajustados vuelven a ganar terreno entre las tendencias (los pitillos nunca volverán a ser los reyes, por mucho que las fimas se empeñen), las propuestas más holgadas siempre son las más demandadas y no es sólo por lo cómodas que resultan. Por lo general, suelen tener el tiro bastante elevado y eso, unido a la rectitud tan holgada de las perneras, dibuja una silueta de los más proporcionada, armoniosa y estilizada y eso convierte a los pantalones anchos un un must en cualquier armario. En nuestra búsqueda de esos pantalones anchos, cómodos y elegantes, hemos encongtrado en Zara tres propuestas bastante económicas que combinan a la perfección con blusas y alpargatas. Por menos de 20 euros (son piezas que están rebajadas al 44%) tienes solucionado el look de primavera.

Pantalones holgados y blusa, el combo de la primavera

La comodidad se ha convertido en el pilar sobre el que sustentar cualquier estilismo y más si es primavera. Esto implica que las prendas escogidas para configurar los looks sean, por lo general, bastante holgadas y fluidas. ¿Qué prendas reúnen estas características?

Pantalones holgados : Son la prena favorita de las que buscan la comodidad extrema sin renunciar al glamour. Apuesta por diseños en tejidos fluidos y con caída para que el exceso de holgura no reste glamour.

: Son la prena favorita de las que buscan la comodidad extrema sin renunciar al glamour. Apuesta por diseños en tejidos fluidos y con caída para que el exceso de holgura no reste glamour. Blusas fluidas : Son ideales para llevarlas con cualquier tipo de pantalones, tanto anchos como ajustados, sólo hay que encontrar el equilibrio y potenciar la zona de la cintura para evitar el efecto saco.

: Son ideales para llevarlas con cualquier tipo de pantalones, tanto anchos como ajustados, sólo hay que encontrar el equilibrio y potenciar la zona de la cintura para evitar el efecto saco. Kimonos: Son el aliado perfecto para los estilismos más anodinos y en los que quieras marcar la diferencia. Tienen un don para darle un toque de glamour a cualquier outfit y esta temporada vuelven a estar de moda.

A la hora de combinar estas prendas hay que tener cuidado para evitar el temido efecto saco. Esto implica esocger prendas que preseneten una armonía en lo referente a la holgura y combinarlas entre sí atendiendo a pequeños trucos para mantener las proporciones.

Pantalones de tiro elevado : El talle elevado ayuda a que las piernas se vean mucho más alargadas, dividiendo la figura en dos partes asimétricas. Es decir, la zona del torso más pequeña que la de las piernas.

: El talle elevado ayuda a que las piernas se vean mucho más alargadas, dividiendo la figura en dos partes asimétricas. Es decir, la zona del torso más pequeña que la de las piernas. Blusas metidas por el pantalón : Al meter las prendas por dentro de los pantalones estás dividiendo la figura, rompiendo ese temido efecto saco que tan poco favorecedor resulta.

: Al meter las prendas por dentro de los pantalones estás dividiendo la figura, rompiendo ese temido efecto saco que tan poco favorecedor resulta. Blusas anudadas : Si no quieres meter las blusas por dentro, siempre puedes anudarlas en la zona de la cintura. Este truco te ayudará a dibujar una silueta más proporcionada y, además, le dará un toque chic a tu look.

: Si no quieres meter las blusas por dentro, siempre puedes anudarlas en la zona de la cintura. Este truco te ayudará a dibujar una silueta más proporcionada y, además, le dará un toque chic a tu look. Los cinturones como aliados : Además, siempre puedes apostar por un cinturón bonito y con hebilla llamativa que enmarque la cintura y divida la figura en dos zonas proporcionadas.

: Además, siempre puedes apostar por un cinturón bonito y con hebilla llamativa que enmarque la cintura y divida la figura en dos zonas proporcionadas. Un calzado elevado: Puedes ir plana, pero si quieres que la figura se vea más alargada, siempre puedes apostar por unas cuñas de esparto que te den esos centímetros extra.

Con pinzas y en color tierra

Pantalones anchos de Zara. / Zara

De los marrones intensos que han dominado el invierno, pasamos a los tonos tierra en versión neutra. Menos rígidos y más versátiles, estos colores son ideales para configurar un estilismo aesthetic. En el caso de estos pantalones de Zara, los encontramos en versión XXL, con el tiro elevado y pinzas para dibujar una silueta de lo más armoniosa y estilizada. Los puedes llevar con una blusa blanca con volantes en el escote y las manguitas de farol para un estilismo muy romántico. Añade unas cuñas de esparto en tonos neutros, como el beige.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones holgados de Zara tienen un precio de 12,99 euros.

Ref: 0264/195/700

En celeste y bastante anchos

Pantalones fluidos de Zara. / Zara

Similares a los anteriores, estos pantalones también se presentan en versión XXL y son ideales para un estilismo de lo más romántico. A la hora de combinarlos, puedes seguir jugando con las tonalidades pastel y apsotar un una blusa fluidita en el mismo tono. Recuerda meterla por dentro para que la figura se vea estilizada. También puedes jugar con diseños en blanco o con colores que vayan a contraste. Un cinturón puede poteneciar todavía más la zona de la cintura. Combina los pantalones con unas alpargatas planas para un estilismo de lo más fluido.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones holgados de Zara tienen un precio de 12,99 euros.

Ref: 0264/195/802

En verde lima y oara ocasiones especieles

Pantalones verde lima de Zara. / Zara

Quizás sea la propuesta más atrevida, pero también la más elegante de la lista. Algo menos anchos que los anteriores, estos pantalones de Zara son ideales para cualquier evento de primavera. Los puedes llevar con una blusa blanca con detalles bordados, pero también con una camisa en negro semitransparente para un estilismo de noche. Unas alpargatas de esparto en versión cuña y de tiras le dan el toque que le falta.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones holgados de Zara tienen un precio de 19,99 euros.

Ref: 2778/199/515