Este top bordado de Stradivarius arrasa entre las 'pijitas', potencia el bronceado y queda ideal con pantalones blancos.

Cada temporada hay una prenda que causa sensación en una tribu urbana concreta (aunque ese concepto esté cada vez más difuso). Para las chicas pijitas, los vestidos estampados con flores sutiles suelen ser los elegidos, aunque las tendencias cada vez les ponen más difícil decantarse por una sola prenda en cuestión. Por ejemplo, el conjunto boho en tonos maquillaje que ya está arrasando se ha colocado en el top 3 de posibles looks de verano, compitiendo de manera directa con el conjunto bordado que ya se ha hecho viral. Aunque, de todas las prendas en las que se podían fijar, este top bordado recién llegado a Stradivarius se ha convertido en su favorita.

Con diseño bastante sencillo y estival y un efecto perforado bastante en tendencia, este top es ideal para potenciar el bronceado en verano. ¿La razón? Es de un favorecedor rosa maquillaje que eleva un par de tonos nuestro color de piel. Además, ese color queda ideal con otro must del verano, el blanco, y puede que esa sea la razón por la que las pijitas esté arrasando con este top bordado de Stradivarius.

La revolución de los tops bordados entre las más 'pijitas'

Han hecho de las blusas bordadas con cuello de bebé su must de primavera y ahora que se acerca el verano empiezan a despjarse de esta icónica prenda para empezar a fichar otras alternativas para sus looks estivales. Las flores siguen siendo su estampado favorito y las llevarán en vestidos y blusas, esta vez de mangas cortas y anudadas a la cintura. Aunque, hay una prenda que ha causado sensación entre las más pijitas y que contempla múltimples combinaciones para toda clase de eventos.

Hablamos de los tops bordados o calados, una tendencia que pisa bastante fuerte este verano. Ideales para llevarlos con unos pantalones palazzo en una noche más especial, pero también con shorts para un estilismo playero o con una falda larga para un look de inspiración boho, los tops bordados son el descubrimiento de las pijitas para este verno y la forma en la que plantean combinarlo nos encanta.

Top pastel y panatalones blancos : Es la combinación que planteamos con el top de Satradivarius y una de nuestras favoritas. No sólo potencia el bronceado, sino que el resultado es una mezcla entre look relajado, boho y con cierto aire chic que nos encanta.

: Es la combinación que planteamos con el top de Satradivarius y una de nuestras favoritas. No sólo potencia el bronceado, sino que el resultado es una mezcla entre look relajado, boho y con cierto aire chic que nos encanta. Top con volantes y shorts : Ideal para ir a la playa o para una jornada más relajada. En esta ocasión, recomendamos combinar un top de volantes en celeste con unos shorts azul marino.

: Ideal para ir a la playa o para una jornada más relajada. En esta ocasión, recomendamos combinar un top de volantes en celeste con unos shorts azul marino. Top de crochet y falda laga: No es un top bordado, pero el efecto es el mismo. Sobre todo, si lo que quieres es crear un estilismo bohemio con mucho rollazo. Muévete entre los tonos tierra y los colores neutros. Si te apetece subir el look de nivel, puedes combinarlo con un chaleco bordado.

Así es el top bordado de Stradivarius que las 'pijitas' llevan con pantalones blancos

Por definición, no es un top que las pijitas colocarían en el punto de mira, pero tiene un diseño tan bonito, potencia tanto el bronceado y queda tan bien con unos pantalones blancos que ha sido imposible que no le vean todo su potencial. Con un estilo muy lady y coqueto, las pijitas tienen una forma muy dulce de ver las tendencias y por eso son expertan en dar con prendas que cumplan estas características. Los lazos, bordados y tonos pastel suelen estar entre sus tendencias preferidas y por eso no es de extrañar que hayan caído rendidas a los encantos de este top de Stradivarius.

En un favorecedor maquillaje empolvado, el top se presenta con un volantito en la parte inferior y un frunce en nido e abeja justo debajo del pecho, que hace que resulte bastante cómodo. Sujeto al cuello con una pequeña lazada, el top presenta un escote de pico que alarga visualmente la figura. Combina con todo, tanto con unos vaqueros, como con unos pantalones fluidos o una falda larga a tono, pero nos encanta cómo queda con unos pantalones palazzo de color blanco. El combo perfecto para potenciar el bronceado en verano.

Top bordado de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top bordado de Stradivarius que las pijitas llevan con pantalones blancos tiene un precio de 17,99 euros. Además, también está disponible en blanco y en marrón.

Ref: 2080/679/148