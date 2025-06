Lleva menos de 48 horas en Zara y arrasa: La falda larga y boho definitiva para un look de verano con top lencero o para ir de festival.

Las novedades siguen llegando a nuestras firmas favoritas y, si antes eran los vestidos los absolutos protagonistas, ahora ha llegado el momento de cederle el testigo a las faldas que parece obras de arte. Cómodas, versátiles y muy elegantes, de todas las faldas largas que nos conquistan cuando llega el verano, son las faldas boho las que mejor se adaptan a las necesidades de estilo que marca el verano.

Son muchos los diseños de estas características que nos han enamorado, pero hay una falda larga y boho en concreto que se ha convertido en el disseño definitivo. No lleva ni 48 horas en Zara y ya se ha convertido en todo un éxito de ventas. Es larga, es boho y lo mejor de todo es que la puedes llevar en un estilismo elegante para un look de noche, pero también en un look potente para un festival de verano.

Cómo cómbinar una falda boho en un look de verano

La falda es una de esas piezas básicas que, temporada tras temporada, se reinventa para seguir ocupando un lugar privilegiado en nuestro armario. Su versatilidad es absoluta y, en verano, se convierte en una perfecta aliada que se adapta tanto a las noches más especiales como a los días de festival. Lo importante es saber cómo combinarla según el contexto y sacarle el máximo partido a su silueta. Estas son dos opciones de looks para dos eventos que se sucederán mucho este verano, una cena más especial y un festiva.

Falda boho para una noche de verano : Las noches estivales piden tejidos ligeros, siluetas fluidas y un toque sofisticado con un toque relajado. Una falda satinada o de lino en corte midi es una de las opciones más favorecedoras para este tipo de ocasiones. Aporta movimiento, frescura y ese efecto pulido que eleva el look sin necesidad de complicaciones. ¿Cómo lo podemos combinar? Apuesta por una falda satinada midi color champán o terracota y combínala con una top de tirantas finos de punto metalizado o en tejido sedoso, preferiblemente con escote drapeado o en V para alargar visualmente la figura. Puedes añadri unas sandalias minimalistas de tiras finas en dorado o nude, unos pendiente con motivos vegentales y un bolso de rafia cruzado con detalles bordados.

Falda boho para un festival: Aquí la clave es combinar estética y funcionalidad. Una falda es un excelente punto de partida para construir un look festivalero del que emane libertad, movimiento y, por supuesto, comodidad. Elige modelos más informales, como faldas con estampados étnicos, florales o en tie-dye, y tejidos vaporosos como el algodón o la gasa. ¿Cuál es la combinación perfecta? Apuesta po una falda midi o larga estampada con abertura lateral o estilo pareo, añade un top de crochet o una camiseta desgastada con nudo en el centro (un chaleco también puede ser una buena opción. Remata el look con unos botines camperos, unas sandalias planas con hebillas, un cinturón ancho y un sombrero de ala ancha. Una riñonera o un bolso cruzado en macramé son top.

Con chaleco denim, así llevan las influencers la falda boho a los festivales

La temporada de festivales a nivel nacional ya ha dado comienzo y uno de los más extensos y con mayor reclamo es el Icónica Santalucía Sevilla Fest, por el que siemore se dejan caer influencer de diversa índole. Una de ellas ha sido Rocío Camacho, que acudió al concierto de Justin Timberlake (e único del artista en España) y se marcó un lookazo festivalero con el que nos ha conquistado.

La influencer apostó por la falda larga y boho de Zara que más admiradores tiene y la combinó con un chaleco en clave denim, un clutch negro y una botas camperas. Un look ideal para un festival de verano aunque, eso sí, la influencer advertía en su perfil de Instagram que la falda venía demasiado holgadita y un poco más larga de la cuenta. Así que, ficha una talla menos y atenta al largo y al calzado con el que la combines para que no te arrastre la falda.

Rocío Camacho con la falda boho de Zara. / @rocioccamacho

Así es la falda larga y boho definittiva para un look de verano con tep lencero o para una festival

La primera vez que vimos esta falda se nos vinieron a la cabeza infinidad de estilismos boho, desde ese que tiene al top de crochet como protagonista o a aquel otro que se configura en base a un chaleco bordado. El caso es que esta falda boho tiene todos los ingredientes para ser una prenda top en verano. Es larga, de hecho, bastante más largas a lo que estamos acostumbradas. Se presenta con un estampado paisley en tonos marrones y ocre y cuenta con un favorecedor drapeado en la zona del abdomen que hace que la falda quede perfectamente encajada en el cuerpo y luego salga todo el vuelo desde la zona de la cadera.

Falda con estmpado boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL la falda larga y boho de Zara tiene un precio de 79,95 euros

Ref: 3111/141/700