La nueva falda boho de Lefties que obsesiona a las 'pijitas': Tiene cintura elástica, es muy cómoda y sólo querrás llevarla con sandalias.

La estética boho tiene el superpoder de gustar a todas las mujeres por igual. La bohemias lo llevan a gala, las pijitas lo adaptan a su estética personal y las que no se sienten identificadas con ninguna estética en particular caen rendidas ante esta tendencia tan atemporal e irresistible. En el caso de las pijitas, tienen especial predilección por la estética boho, ya que hacen uso de ella prácticamente durante todo el verano.

¿Las razones? La estética boho tiene cierta base mediterránea y esta indumentaria se cuela de pleno en sus armario. Sabe a verano, huele a playa y las transporta a las tardes eternas de sol y chiringuito. Por eso, aunque para una fiesta de verano saquen del armario ese mono con cuello halter que hace tipazo o rescaten algunos de los vestidos de lunares que les han solucionado la primavera, a las pijitas la estética boho las vuelve locas y no hay conjunto de dos piezas en el mundo que las invite a renunciar a esta tendencia.

Ahora que las firmas están dando a conocer sus nuevas propuestas de cara al verano, acaba de llegar a Lefties la que ya es la nueva obsesión de las pijitas para sus looks de inspiración boho. Hablamos de una falda larga con cintura elástica que queda comodísima y sólo querrás llevar con sandalias, aunque quede igual de bien con unas cuñas de esparto o unos zuecos. Échale un vistazo a la falda boho de Lefties y platéate si tú también la quieres en tu armario bohemio este verano.

Cómo combinar una falda larga en verano para un look boho

Una falda larga puede plantear algunas dificultades a la hora de combinarla. Por lo general, son largas y se presentan muy fluidas, por lo que hay que tener cuidado con qué prendas la combinamos en la parte superior si queremos evitar el temido efecto saco. Por otro lado, cuando hablamos de faldas largas se nos viene a la mente, de manera inevitable, ese estilismo un poco gringe de los 80 que no queremos reproducir en absoluto (a no ser que los cánones, de repente, lo conviertan en tendencia y no nos quede más remedio que comulgar con él). El caso es que hay que tener en cuenta algunos detalles para que el estilismo boho que teníamos en mente se reproduzca tal y como lo habíamos imaginado.

Un top en la parte superior : Las blusas con faldas quedan muy bien, pero en el caso de este tipo de faldas es mejor jugar con prendas más ajustaditas en la parte superior que nos ayuden a crear una figura mucho más proporcionada y armoniosa. Juega con las piezas de tirantas y escotes en pico para largar la figura e intenta que el top vaya en la misma gama cromática que la falda o sea de un color neutro para no crear bloques distintos.

: Las blusas con faldas quedan muy bien, pero en el caso de este tipo de faldas es mejor jugar con prendas más ajustaditas en la parte superior que nos ayuden a crear una figura mucho más proporcionada y armoniosa. Juega con las piezas de tirantas y escotes en pico para largar la figura e intenta que el top vaya en la misma gama cromática que la falda o sea de un color neutro para no crear bloques distintos. Siempre crochet : La clave para un estilismo boho es hacer del crohet el tejido de referencia. Al menos en un look de verano. Los encajes, los estampados étnicos y los felcos se llevan y son icónicos en este tipo de estética, pero en un look estival, mejor crochet.

: La clave para un estilismo boho es hacer del crohet el tejido de referencia. Al menos en un look de verano. Los encajes, los estampados étnicos y los felcos se llevan y son icónicos en este tipo de estética, pero en un look estival, mejor crochet. Un calzado que eleve : Al tener un largo que llega hasta el suelo y ser una única pieza, puede dar la sensación de que somos más bajitas. Con los pantalones wide leg no ocurre porque se observan las piernas de forma diferenciada, por lo que, para evitar este efecto visual, alíate con un calzado que te eleve un par de centrímetros. Unas cuñas de espart o unos zuecos pueden ser tus aliados.

: Al tener un largo que llega hasta el suelo y ser una única pieza, puede dar la sensación de que somos más bajitas. Con los pantalones wide leg no ocurre porque se observan las piernas de forma diferenciada, por lo que, para evitar este efecto visual, alíate con un calzado que te eleve un par de centrímetros. Unas cuñas de espart o unos zuecos pueden ser tus aliados. Sí a los cinturones : Da igual que la falda tenga cintura elástica, añade un cinturón para remarcar todavía más esta zona de la anatomía y dibujar una silueta y proporcionada. Como la cintura es elástica, la sujeción de la prenda ya está garantizada, así que el cinturón sólo será una pieza ornamental.

: Da igual que la falda tenga cintura elástica, añade un cinturón para remarcar todavía más esta zona de la anatomía y dibujar una silueta y proporcionada. Como la cintura es elástica, la sujeción de la prenda ya está garantizada, así que el cinturón sólo será una pieza ornamental. No sin mis collares: Ningún estilismo está rematado si no le añades algún complemento que destaque tu personalidad. En el caso de un look de insporación boho, lo ideal es que añadas collares cortitos y en dorado que le den un toque muy personal al look y, además, le den mucha luz a tu rostro.

Así es la falda boho de Lefties que obsesiona a las pijitas porque es cómoda y tiene cintura elástica

A priori, no es un diseño que nos resulte llamativo por diferenciarse del resto. Si eres amante de la estética boho, tendrás más que estudiadas las faldas que se enmarcan dentro de este tipo de estilismos. Por lo general, son largas, cuentan con paneles y tienen bastante caída. Justo esas son las características que definen a esta falda de Lefties, que llega hasta el suelo, tiene tres paneles ribeteados a tono y, lo mejor de todo, cuenta con una cinturilla elástica que proporciona una comodidad máxima. Muchas de las faldas a las que estamos acostumbradas presentan una cintura rígida y esto en verano puede resultar un inconveniente. En la época estival buscamos prendas bastante fluidas y holgadas y que no marquen nada para estar lo más cómodas posibles, y eso es justo lo que ocurre con esta falda que ha obsesionado a las pijitas.

Ideal para llevarla con un top de crochet en color arena o un top básico de color blanco, esta falda es ideal para los estilismos boho más top por los que apuestan las pijitas. Puedes rematar el look con unas cuñas de esparto en color marfil o con unos súper en tendencia zuecos. No olvides añadir algunos colgantes en dorado y pendientes de aro para reforzar la estítica boho.

Falda elástica y larga de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de Lefties tiene un precio de 15.99 euros.

Ref: 1972/304/505