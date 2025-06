Imposible esperar a las rebajas, acaba de llegar a Zara este vestido boho y no he podido resistirme a comprarlo.

Las rebajas de verano siempre se esperan como agua de mayo porque son la ocasión perfecta para renovar el armario invernal a un precio bastante asequible (sí, es el mejor momento para hacerte con ese abrigo de lana que durante el año es prohibitivo) y, además, invertir en las tendencias del momento sin que ello suponga un desembolso económico demasiado grande. Además, las rebajas de verano también se convierten en una ocasión perfecta para solucionar los looks de invitada que tengas este verano y también durante el otoño. Aunque hay veces en las que nos resulta imposible esperar a las rebajas de verano para hacernos con una prenda en concreto porque el flechazo es tal, que la necesitamos ya en nuestro armario.

Zara se ha propuesto que nos anticipemos a sus rebajas con todas las prendas que está sacando últimamente y ya no podemos controlarnos. Después de demostrar con sus pantalones bombachos que las tendencias en pantalones están cambiando de nuevo, acaba de lanzar un vestido boho que es absolutamente irresistible. Tanto, que nos resulta imposible esperar a las rebajas.

De estética boho y con cierto aire vintage, el vestido de Zara es de esas prendas que ves una sola vez y ya sabes que se convertirán en un auténtico must en tu armario. Échale un vistazo al diseño porque tenemos claro que antes de que lleguen las rebajas de verano este vestido se habrá agotado.

Así es el vestido boho de Zara por el que es imposible esperar a las rebajas de verano

Podría ser un vestido de los años 20 que encontrases en un anticuario, peor no, es un diseño de Zara y puede ser tuyo en solo dos pasos. De encajes y con la falda plisadita, este vestido de color marfil tostado podría pasar por ser una de esas reliquias familiares que pasan de generación en generación y que nadie se atreve a llevar por miedo a estroperlo. Lo bueno es que, a pesar de no tener un precio de 20 euros, es un vestido que te puedes poner sin miedo a estropearlo porque no deja de ser un diseño de prét â porter.

Vestido de encajes de Zara. / Zara

No es un vestido de invitada, porque su estética es demasiado boho y relajada, pero sí puede convertirse en el uniforme oficial del verano. Lo puedes llevar con unas sandalias de tiras o con detalles en el pulgar, como lleva la moderlo, pero también lo puedes combinar con unas alpargatas de cuña y enfatizar el espírit romántico que impregna la prenda.

Vestido de encajes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara que merece la pena fichar en rebajas tiene un precio de 59.95 euros.

Ref: 7521/211/300

Otros vestidos de Zara que merece la pena fichar en rebajas

Zara nos lo está poniendo bastante difícil porque no es el único vestido que necesitamos fichar antes de que lleguen las rebajas de verano. n su última colección ha hecho de la estética boho y las propuestas vintage todo un reclamo y estas son algunas de las opciones más destacadas por las que nos resulta imposible esperar a las rebajas de verano.

Vestido con volantes de Zara. / Zara

La primera vez que lo vimos nos enamoramos de él de manera irrefrenable. Con un estampado paisley muy sutil en tonos maquillaje, también muy sutiles, este vestido nos encanta por el detalle de los volantes y los encajes con los que están ribetados, pero también por la caída y el vuelo que tienen.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara que merece la pena fichar en rebajas tiene un precio de 89.95 euros.

Ref: 3507/010/021

El siguiente vestido de la lista podrías estar sacado de un armario de los años 20. Drapeado, con los hombros caídos y el corte a la cadera, un celeste grisáceo tiñe toda la prenda, que se convierte en un vestido estupendo para cualquier boda de verano un poco más relajada.

Vestido drapeado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara que merece la pena fichar en rebajas tiene un precio de 79.95 euros.

Ref: 2954/285/512

Rocío Osorno ya se ha enfundado en este vestido y, como es lógico, el resultado ha sido brutal. Con un escote de pico, pero fruncido, mucha caída y unos estratégicos pliegues en los laterales de las caderas, este vestido es perfecto para una boda de verano. Además, es rosa pastel, uno de los colores más en tendencia de este verano (junto con el amarillo mantquilla).

Vestido rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara que merece la pena fichar en rebajas tiene un precio de 59.95 euros.

Ref: 3684/019/620