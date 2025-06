Rocío Osorno es la invitada mejor vestida con el conjunto dos piezas en el color más en tendencia del verano.

Rocío Osorno no deja nunca de sorprendernos y lo mismo se convierte en nuestra descubridora de prendas en tendencia (como ya ha hecho con la falda boho cómoda y elegante que no puede faltar en tu armario), que se encarga ella misma de crearlas. Ahora se encuentra inmersa en el proceso de apertura de su primera tienda física (que estará en Sevilla, como era evidente), pero también ultima detalles de la colección de verano de su propia firma, de la que ha lanzado una colección cápsula con los vestidos más icónicos de la firma. En ese proceso creativo, la influencer y diseñadora acaba de dejarnos con la boca abierta porque se ha convertido en la invitada mejor vestida del verano y no, no ha sido con un vestido de lunares.

Rocío Osorno, que sabe adapatar muy bien las tendencias a su propio estilo, se ha inspirado en el color más de moda de este verano, el amarillo mantequilla, para crear un conjunto dos piezas con el que se convierte en la invitada mejor vestida del verano. A diferecia de otras propuestas, como un vestido sueltecito, el conjunto dos piezas de Rocío Osorno ofrece muchas más posibilidaes de combinación y por eso se ha convertido en la invitada mejor vestida.

Te contamos en qué consiste este conjunto dos piezas con el que Rocío Osorno se pasa el juego de los looks de invitadas y te enseñamos cómo lo ha combinado. Si tienes evento a la vista, echa un vistazo a este conjuntanzo de Rocío Osorno Collection.

Así es el look de Rocío Osorno que la convierte en la invitada mejor vestida

"Por fin os puedo enseñar mi look del viernes. Es de una nueva colección con encaje de guipur que hasta hoy no podíamos presentar, pero ya sí. ¿Cómo es de bonito? Amarillo mantequilla con un diseño precioso", escribia Rocío Osorno en su perfil de Instagram acompañando a las fotos con las que daba a conocer la creación. Además de estar teñido de amarillo mantequilla y confeccionado en guipur, el conjunto dos piezas de Rocío Osorno se compone de una falda midi con el talle a la cintura y un corte en evasé, que resulata de lo más favorecedora. Como detalle, la falda cuenta con dos bolsillos laterales con las costuras por fuera que le dan un toque un poco más casual a la prenda.

Rocío Osorno con un conjunto dos piezas en amarillo mantequilla de su propia firma. / @rocioosorno

La parte superior es un top en versión croppe con el cuello a la caja y cruzadado en el frotal para dejar al descubierto la parte alta del abdomen. El detalle coqueto lo pone un pequeño volante a ras de hombro que crea el efecto visual de hombros rectos y definidos. A la hora de combianrlo, Rocío Osorno juega con un combo muy potente este verano: amarillo y marrón. Por eso, añade una pamela da rafia y un bolso en este color, además de unas mule. Remata el look con unos pendientes maximalistas en dorado que le dan mucha luz al rostro.

Rocío Osorno con un conjunto dos piezas en amarillo mantequilla de su propia firma. / @rocioosorno

Para darle un toque más relajado y estival, Rocío Osorno también incluye varias pulseras y brazaletes en uno de sus brazos, siempre en tonos marrones, bronce y dorado envejecido.

Rocío Osorno con un conjunto dos piezas en amarillo mantequilla de su propia firma. / @rocioosorno

El conjunto ya está disponible en la web de Rocío Osorno, lleva por nombre conjunto Málaga y tiene un precio de 350 euros. "En nada estarán los tres primeros modelos exclusivos en encaje de guipur disponibles en nuestra web, qué ganas de que los veáis", añadían desde la firma sobre la posibilidad del lanzamiento del diseño en otros colores o versiones.