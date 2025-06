Acaba de llegar a Sfera y todas lo quieren para verano: El vestido holgado de tres colores que es fresquito, estiloso y comodísimo

Hace calor, sí, pero no, no estamos esperando a que cantes tu canción y abras esa botella. O sí, pero eso después de haber hecho una renovación del fondo de armario para enfrentarnos al ascenso de las temperaturas con estilo y dignidad. Cuando hace calor, además de soñar con las vacaciones y las jornadas eternas en remojo, lo que buscamos a la hora de configurar nuestros looks son propuestas holgadas y fresquitas. Por eso, los vestidos boho se convierten en la opción favorita de la mayoría.

A pesar de que los conjuntos dos piezas y las faldas largas han cogido bastante peso en los looks estivales, al final, lo que de verdad nos apetece ponernos para ir a la calle y sobrevivir al calor con estilo es un vestido. Recién llegado a Sfera y todo un éxito entre las más estilosas, se trata de un vestido holgado de tres colores que es fresquito, elegante y comodísimo. Bastante sencillo, este vestido se convierte en el linezo perfecto sobre el que dibujar cualquier look estival.

Las claves para hacer que un vestido sencillo se convierta en lookazo en verano

Que un vestido sea sencillo no significa que tenga que tener como resultado un look anodido al apostar por él. Un vestido sencillo, dehecho, es el lienzo perfecto sobre el que dibujar un lookazo con muy poco. En el caso de un look estival, estas son las claves que debes tener en cuenta para que un vestido sencillo se convierta en looazo.

Collares maximalistas: Si tu vestirdo es de esos que presentan las mangas a la sisa y el esocte a la caja, no sólo tienes que añadirle un complemento para subirlo de nivel, también para potenciar un poco la verticalidad y que la figura sse vea más estilizada. Apuesta por llevar collares largos, si quieres alargar tu figura, y collares maximalistas, más pegados a la calvícula, si quieres un look potente.

Si tu vestirdo es de esos que presentan las mangas a la sisa y el esocte a la caja, no sólo tienes que añadirle un complemento para subirlo de nivel, también para potenciar un poco la verticalidad y que la figura sse vea más estilizada. Apuesta por llevar collares largos, si quieres alargar tu figura, y collares maximalistas, más pegados a la calvícula, si quieres un look potente. Sandalias con detalles : Ya que has apostado por un diseño básico, puedes cederle todo el protagonismo a unas buenas sandalias de tacón o plataforma que cuente con un diseño original, bien detalles en pedrería, bien colores potentes.

: Ya que has apostado por un diseño básico, puedes cederle todo el protagonismo a unas buenas sandalias de tacón o plataforma que cuente con un diseño original, bien detalles en pedrería, bien colores potentes. Añade un pañuelo : No, no estamos locas. Añadir un pañuelo a un look de verano puede ser la clave de su éxito, siempre y cuando no lo lleves como harías en invierno. Colocalo sobre la cabeza a modo de felpa, anudado en la coletea, en pico sobre los hombros o incluso anudado al bolso.

: No, no estamos locas. Añadir un pañuelo a un look de verano puede ser la clave de su éxito, siempre y cuando no lo lleves como harías en invierno. Colocalo sobre la cabeza a modo de felpa, anudado en la coletea, en pico sobre los hombros o incluso anudado al bolso. Brazaletes siempre: Siempre y cuando no hayas apostado ya por otros comoplementos potentes, como unos pendientes XXL o collares maximalistas.

Así es el vestido holgado, fresquito y cómodo de Sfera que todas quieren fichar

El vestido de Sfera no tienen muchos detalles, sin embargo, lo tiene todo para ser especial. Esta disponible en tres colores, melocotón, negro y burdeos, y no sabemos cuál nos gusta más. Presenta un escote a la caja, con pequeños pliegues, y unas generosas mangas a la sisa. Con una favorecedora forma de A (el clásico corte evasé), este vestido es ideal para llevarlo tanto plana como con sandalias de tacón o cuñas.

Vestido de color naranja de Sfera. / Sfera

A pesar de todo lo que enamora de este vestido, lo que verdaderamente nos ha conquistado son los bolsillos de los laterales. En verano (y en cualquier otra estación) queremos ir monas, pero la funcionalidad también está muy valorada.

Vestido en color burdeos de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido holgado, fresquito y cómodo de Sfera que todas quieren fichar en verano tiene un precio de 25,99 euros.

Ref: 58340004918