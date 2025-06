Acaba de llegar a Lefties el conjunto bordado de falda y blusa que promete agotarse en dos días: Es cómodo, fresquito y perfecto para llevarlo con sandalias en verano

Seguimos eclipsadas por la fiebre de los conjuntos dos piezas, que parecen ser el look que marque las diferencias este verano. Auqnue ya no sólo lo vamos a ver en la clásica versión de conjunto dos piezas, ahora también lo encontramos combinando una blusa sencilla con una falda boho ideal. Como son tendencia, a los conjuntos dos piezas no les queda más remedio que reinventarse y en ese proceso de reinvención descubrimos el nuevo aterrizaje en Lefties, que ya ha acaparado todas las miradas de las que más saben de estilo.

Acaba de llegar a Lefties, sí, pero ya se ha convertdo en el conjunto dos piezas más buscado. Se trata de un conjunto bordado y blanco con cierto aire ibicenco que sólo querrás llevar con sandalias este verano. Aunque tenemos que advertirte, tendrás que darte prisa si quieres fichar el conjunto antes de que se agote.

Cómo combinar un conjunto borado blanco en verano y subirlo de nivel

A pesar de ser blanco, este tipo de conjuntos, al tener los bordados, ya suben de nivel inmediatamente, pero hay veces que necesitan un extra para darle un toque un poco más especial al estilismo de verano. Estas son algunas de las claves para combinar un conjunto blanco y bordado en verano y subirlo de nivel:

Siempre collares : No es necesario que te coloques un millón de collares y que sean demasiado maximalistas, es suficiente con que apuestes por añadir alguna cadenita y así resaltar la zona del escote.

: No es necesario que te coloques un millón de collares y que sean demasiado maximalistas, es suficiente con que apuestes por añadir alguna cadenita y así resaltar la zona del escote. Un bolso con personalidad : Si el look al completo es blanco y no vas añadir ninguna nota de color, apuesta por un bolso un poco más potente y que acapare todas las miradas. Puede ser el típico de rafía, pero también alguno estampado.

: Si el look al completo es blanco y no vas añadir ninguna nota de color, apuesta por un bolso un poco más potente y que acapare todas las miradas. Puede ser el típico de rafía, pero también alguno estampado. Calzado camel: Puede llevar un calzado de colores, pero el contraste del camel y el blanco nos encanta, por lo que, sin duda, la apuesta segura es con unos zapatos en camel. Ya sean unas sandalias de tiras o unas cuñas de esparto.

Así es el conjunto bordado de falda y blusa de Lefties que va a arrasar este verano y llevarás con sandalias

No tenemos palabras para describir lo irresistible que es este conjunto bordado de Lefties que nos morimos de ganas por incluir en nuestra maleta de vacaciones. Por un lado, cuenta con una falda larga en evasé con el tiro subidito y la cintura elçastica que resulta de lo más cómoda. Es la típica falda que popularmente se conoce como falda ibicenca y que todos los veranos es tendencia. La puedes llevar con la blusa a juego, pero taambién la puedes combinar con otra blusa, ya sea estampado o lisa, y también queda ideal con un tip bordado, ya sea en tonos neutros o en otros potentes, como el buganvilla o el azulón.

En el caso de la blusa, es la prenda que hace que el look suba de categoría. Se trata de una blusa bordadita con las mangas de farol y dos lazadas en el frontal que sustituyen a los botones. Presenta los bajos asimétricos, acabando en pico en el frontal, y lo que más nos gusta son los detalles en piquillos en los que está ribeteada la prenda. La blusa, como es evidente, queda ideal con la falda, pero también la puedes llevar con unos jeans wide leg o con unos pantalones fluidos.

Conjunto bordado de blusa y falda de Lefties. / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda del conjunto bordado de Lefties tiene un precio de 25.99 euros. En el caso de la blusa, está disponible desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 15.99 euros.

Ref blusa: 5904/302/250

Ref falda: 5974/301/250