Ni Zara ni Mango, el conjunto dos piezas más bonito del verano está en Primark y se lleva mejor con falda.

La fiebre de los conjuntos dos piezas ha inundado las webs de Zara y Mango de looks coordinados, ya sean estampados o en versión monocrmática, que han desatado la locura entre las que más saben de estilo. Pero no todos los conjuntos dos piezas más ideales están en Zara y Mango y tampoco todos se configuran en torno a la misma prenda: los pantalones holgados.

Si crees que ya lo has visto todo en lo que respecta a conjuntos dos piezas y empezas a estar ya un poco aburrida de ver siempre lo mismo, es el momento de que eches un vistazo a las novedades de Primark, que también se suben al carro de todas las tendencias. Ahora, con los conjuntos dos piezas en la cresta de la ola, la firma low cost se marca una de las mejores propuestas coordinadas y lo hace con una falda. Sí, como has leído, el conjunto coordinado más bonito del verano no es de Zara ni de Mango, sino que está en Primark y, además, se lleva mejor con falda.

Las ventajas de un conjunto dos piezas con falda en lugar de pantalones

Los conjuntos dos piezas no tienen que estar compuestos, necesariamente, por unos pantalones, aunque suelen ser los que más proliferan. A pesar de ello, muchas firmaas apuestan por darle un giro a los conjuntos de dos piezas y sustituyen los clásicos pantalones por una favorecedora falda. ¿Quieres saber cuáles son las ventajas de plantear un conjunto dos piezas con una falda en lugar de con unos pantalones? Te lo contamos.

Favorece mucho más : Una de las grandes virtudes de una falda es que marca la cintura y alarga visualmente la silueta sin ceñirse en exceso. Mientras que unos pantalones puede propiciar cortes poco favorecedores si no se eligen bien, una falda bien estructurada suele adaptarse mejor a distintos tipos de cuerpo.

: Una de las grandes virtudes de una falda es que marca la cintura y alarga visualmente la silueta sin ceñirse en exceso. Mientras que unos pantalones puede propiciar cortes poco favorecedores si no se eligen bien, una falda bien estructurada suele adaptarse mejor a distintos tipos de cuerpo. Es muy elegante : Aunque los pantalones coordinados pueden tener un aire sofisticado, una falda eleva automáticamente el nivel de feminidad y refuerza esa estética pulida y delicada que muchas buscan en eventos veraniegos, cenas o incluso en una jornada de trabajo.

: Aunque los pantalones coordinados pueden tener un aire sofisticado, una falda eleva automáticamente el nivel de feminidad y refuerza esa estética pulida y delicada que muchas buscan en eventos veraniegos, cenas o incluso en una jornada de trabajo. Mayor verstilidad : Mientras que unos pantalones coordinados tienden a parecer más casuals o incluso demasiado formales, según el tejido, una falda se adapta con facilidad tanto a looks diurnos con sandalias planas como a estilismos nocturnos con cuñas o tacón fino. La falda se transforma con los accesorios, permitiendo un abanico estilístico mucho más amplio.

: Mientras que unos pantalones coordinados tienden a parecer más casuals o incluso demasiado formales, según el tejido, una falda se adapta con facilidad tanto a looks diurnos con sandalias planas como a estilismos nocturnos con cuñas o tacón fino. La falda se transforma con los accesorios, permitiendo un abanico estilístico mucho más amplio. Es más fresquita : En climas calurosos, la falda es siempre caballo ganador. La ligereza del tejido y la amplitud del corte (si es en evasé, claro) permiten que el aire circule con más libertad, lo que se traduce en mayor comodidad. Esta ventaja se nota mucho más cuando se trata de faldas de lino, algodón o viscosa, que aportan una sensación casi etérea al caminar.

: En climas calurosos, la falda es siempre caballo ganador. La ligereza del tejido y la amplitud del corte (si es en evasé, claro) permiten que el aire circule con más libertad, lo que se traduce en mayor comodidad. Esta ventaja se nota mucho más cuando se trata de faldas de lino, algodón o viscosa, que aportan una sensación casi etérea al caminar. Un toque romántico: El auge de la estética romántica y bohemia ha vuelto a colocar a la falda (sobre todo en su versión midi o con silueta A) en un lugar privilegiado dentro de los armarios estivales. Cuando forma parte de un conjunto dos piezas, se convierte en un lienzo perfecto para tejidos bordados, estampados florales o tonos suaves, reforzando esa idea de una feminidad natural, fluida y despreocupada.

Así es el conjunto dos piezas de Primark más bonito del verano

Muchos son los conjuntos dos piezas que ya están destacando. Que si los pantalones de lino con la blusa a juego, que si las bermudas combinada con el chaleco... Todo formas muy fluidas, cómodas y funcionales que se quedan a cuadros cuando aparece un conjunto dos piezas tan especial como el de Primark.

Se trata de un set de falda y blusa de inspiración mediterránea que nos ha conquistado por completo. En lugar de unos pantalones, el conjunto viene con una falda larga con la cinturilla elástica y en evasé. Bastante suelta y cómoda, la falda presenta un estampado de flores azules sobre un fondo blanco que también se da en la blusa. Ésta se presenta en versión cropped y con una lazada en la cintura para enmarcar todavía más esa zona. Además, cuenta con unas mangas por debajo del codo ligeramente acampanadas.

Conjunto dos piezas de Primark con falda larga. / primark

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto dos piezas de Primark se compone de una falda larga, que tiene un precio de 22 euros, y una blusa, que cuesta 15 euros.

Conjunto de Primark con la falda corta. / primark

Ref blusa: 991136190935

Ref falda: 991137825935

La versión mini del conjunto dos piezas de Primark

Las faldas largas o midi siempre nos parecen mejor opción a la hora de configurar un look, pero hay que reconocer que los diseños cortitos para el verano son irresistibles. En este caso, econtramos un diseño igual que la versión larga, pero con el estampado a la inversa y que también se puede combinar con la blusa del mismo print.

Al igual que la versión larga, esta presenta una cinturilla elástica y un poco de vuelo, lo que la hace bastante cómoda y favorecedora. Con unas sandalias de tacón o unas alpargatas de cuña el resultado del look es de 10.

Falda corta de Primark / primark

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda corta de la versión alternativa del conjunto dos piezas de Primark tiene un precio de 16 euros.

Ref: 991136431505