Rocío Osorno encuentra en Zara la falda boho fresquita, cómoda y elegante con la que sobrevivir a la ola de calor sin perder el estilo.

Ya no hay marcha atrás, las temperaturas han emepzado a subir y no bajarán hasta dentro de mucho (muchísimo) tiempo. Por eso, es el momento de reorganizar nuestro armario y plantearnos estilismos mucho más cómodos y fresquitos con los que sobrevivir a la ola de calor (a esta y a las que venga) con bastante estilo. Rocío Osorno es consciente de ello y por eso propone varios looks elegantes y fresquitos para no pasar demasiado calor este verano. A pesar de que los conjuntos bordados se han convertido en la tendencia top de este verano, Rocío Osorno bebe de clásicos y juega con las prendas de estética boho.

Muchas son las propuestas de looks con los que la influencer sevillana nos ha conquistado, pero es la falda boho que ha encontrado en Zara la que se convertirá en el must absoluto del verano. Cómoda, fresquita y muy estilosa, esta falda boho es ideal para sobrevevir a la ola de calor y hacerlo sin perder un ápice de elegancia. Descubre cómo es el lookazo de Rocío Osorno y por qué la falda boho de Zara es un auténtico must.

Así es el total look de Rocío Osorno con falda boho de Zara

La influencer sevillana es muy propensa a compartir propuestas de looks para eventos concretos y en un solo reel propone una decena de estilismos y cómo combinarlos para que la vida nos resulte un poco más sencilla. Después de lanzar varias propuestas de looks de invitada, ahora Rocío Osorno se anticipa al verano y lanza los estilismos que ella ficharía para sobrevivir a los días más calurosos de esta estación, que viene piesando fuerte.

Rocío Osorno con total look de Zara. / @rocioosorno

Una falda con bañador a modo de body, un vestido de rayas un vestido con detalles en cut out... Estas son algunas de las prouestas que Rocío Osorno encuentra en Zara para sus lookazos de verano, pero, de entre todas las propuestas de looks, la que más nos gusta y con la que sobreviviremos a la ola de calor con estilo es la que tiene como protagonista una falda boho bastante sueltecita y fresquita.

Rocío Osorno con total look de Zara. / @rocioosorno

La falda en cuestión es de Zara, como todas las prendas que Rocío Osorno propone para el verano, y su diseño no nos puede gustar más. De estéica boho, la falda presenta un estampado en tonos dorados y negros que invitan a que Rocío Osorno la combine con un top negro de escote asimétrico y varios brazaletes dorados.

La falda boho de Zara fresquita, cómoda y elegante para sobrevivir a la ola de calor

Como otros diseños boho, la falda de Zara se presenta bastante sueltecita y vaporosa, ideal para los días de verano en los que las temeraturas son casi incompatibles con la vida. Con el tiro elevado y la cintura ajustable, esta falda se presenta con un estampado geométrico que combina prints en dorado y nergro sobre un fondo blanco.

Falda boho de Zara. / Zara

La falda tiene un largo que llega hasta el suelo, pero siempre la puedes subir y encajarla en la cintura para que se vean los pies y puedas presumir de sandalias. En cualquier caso, la falda es ideal para que con ella rescates una tendencia muy dosmilera y que vuelve con bastante fuerza este verano: los cinturones anchos de cuero.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho de Zara cómoda, fresquita y elegante con la que sobrevivir a la ola de calor con estilo tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 1821/221/047

Otras faldas boho de Zara fresquitas, cómodas y estilosas para este verano

Parace que las faldas se imponen esta temporada a cualquier otra prenda de estética boho. ¿La razón? Además de ser frsquitas y bastante cómodas, invitan a combinarlas con otras prendas y subir de nivel el look de forma muy sencilla. Por eso, en Zara han tirado la casa por la venta y han lanzado varias propuestas de faldas boho.

Falda boho de Zara. / Zara

Con cierto aire romántico, esta falda se presenta con la cintura elástica y el largo hasta el suelo. En tonos rosa, es ideal para que la combines con un top en color fresa, pero también puedes tirar por lo clásico y combinarla con un top de crochet en tonos marfil.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho de Zara con la que sobrevivir a la ola de calor con estilos tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 5029/090/330

Falda boho de Zara. / Zara

Con un estampado de elementos vegetales en color marrón, esta falda de estética boho es ideal para llevarla los días más calurosos del verano con una blusa de lino remangada o un top de crochet en tonos chocolate.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho de Zara con la que sobrevivir a la ola de calor con estilo tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 3263/582/087