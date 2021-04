La falda midi de cuadros vichy de Mango o cómo combinar una camisa blanca para tener el look más romántico de la primavera

Si hay una prenda que conquiste nuestros armarios todas las primaveras y siempre estemos deseando de ponernos, esa es la falda midi. Quizá relegada a un segundo plano durante el invierno (cuando hace frío somos más de pantalones), esta prenda se antoja perfecta para nuestros outfits primaverales, sobre todo cuando encontramos la falda midi perfecta.

Con diferentes estampados y en diferentes tejidos, aunque la falda midi plisada de lunares sea el verdadero referente de la temporada, este tipo de faldas son ideales para la primavera porque combinan a la perfección versatilidad y elegancia. Con un corte súper favorecedor, las faldas midis son la típica prenda que puedes combinar con una camiseta y deportivas y tener un look informal, pero con mucho estilo, o con un lencero y taconazo y tener un estilismo súper glamuroso. Pero a veces las faldas midi también se convierten en las perfectas aliadas a la hora de conseguir el look más romántico de la primavera.

Si hace unos días descubríamos en Mango el jersey de punto calado con el que abrazar las tendencias boho de esta primavera, ahora hemos encontrado la falda midi de cuadros vichy con la que combinar una camisa blanca y tener el look más romántico de la primavera. Que sí, que la estética boho es la clara vencedora de esta temporada, pero que los outfits recién sacados de la Provenza son un básico indispensable al que no nos podemos resistir.

Si las faldas midi son la prenda de la primavera, los cuadros vichy son el estampado de esta primavera (vale, el geométrico también). Los cuadros vichy se han adueñado de pantalones, camisas, vestidos y bolsos y, como no podía ser de otra forma, también de las faldas midi. Por eso, la nueva propuesta de Mango es un flechazo directo al corazón. Aunque esta prenda no sólo nos gusta porque fusione a la perfección los cuadros vichy y la falda midi, nos encanta porque es la perfecta compañera de esa eterna camisa blanca de fondo de armario.

De largo midi, la falda de cuadros vichy de Mango tiene un apetecible color verde pistacho que tiñe un diseño con cierre abotonado en la parte central de la pieza y frunces en nido de abeja en la parte superior. Un diseño muy romántico que pide a gritos que lo combinemos con una camisa blanca remangada y anudada en la cintura. Como broche final, unas sandalias de tiras romanas terminarán de darle el punto chic al look más romántico de la primavera.

Si eres de las que nunca tiene suficientes faldas midi en su armario y todos los veranos sueña con pasar sus veranos en la Provenza, esta falda midi de cuadros vichy de Mango con la que combinar una camisa blanca va a estar entre tus preferidas para conseguir el look más romántico de la primavera.

Así es la falda midi de cuadros vichy de Mango

También en negro, el diseño de la falda midi de cuadros vichy de Mango que nos ha conquistado es en verde pistacho. Además de que los cuadros vichy de color negro están ya demasiado vistos, es que el modelo en verde pistacho nos ha hecho transportarnos a los veranos en la Provenza, esos que no hemos vivido, pero que en las películas se ven idílicos.

En esa ensoñación, no hemos podido evitar imaginarnos con esta falda, una camisa blanca remangada y unas alpargatas, el look más romántico de la primavera. Porque no siempre buscamos sofisticación o comodidad, a veces sólo queremos apostar por un look que nos despierte sensaciones positivas y esta falda de Mango tiene ese don.

Si te has imaginado, al igual que nosotras, con este look súper romántico y ya sólo cuentas las horas para que llegue el fin de semana y puedas presumir de estilazo con él, debes saber que la falda midi de cuadros vichy de Mango tiene un precio de 25,99 euros.