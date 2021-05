La falda midi más original está en Stradivarius, tiene un estampado psicodélico hipnótico y sólo vale 15 euros.

Lo reconocemos, las faldas midi son nuestras preferidas. Súper favorecedoras y versátiles, las faldas midi son nuestras grandes aliadas para los looks más fresquitos, por eso son perfectas para la primavera y un súper must en verano. Todo parecía indicar que la estrella de este verano sería la falda midi de canalé perfecta para el fondo de armario, o incluso ahora que la falda midi plisada más deseada está rebajada, esa sería la gran triunfadora. Pero nuestras firmas preferidas siempre se guardan un as bajo la manga y reservan sus mejores propuestas para el final, como ahora, que es cuando hemos descubierto la falda midi más original.

Con todas las cartas sobre la mesa y poco o nada nuevo que proponer en cuanto tendencias atrevidas, acabamos de descubrir la falda midi más original de todas las nuevas colecciones y es absolutamente irresistible. Tanto, que es perfecta para que la combinemos con el bolso de rafia que viene con pañuelo de regalo. Con un estampado psicodélico hipnótico, la falda midi más original de la temporada está en Stradivarius y, atenta, sólo vale 15 euros.

Cabría pensar que, al tratarse de una prenda tan original y atrevida (y tan demandada, que las faldas midi se cotizan altas), su precio sería mucho más elevado, pero nada más alejado de la realidad. Stradivarius sabe cómo meternos en el bolsillo y por eso lanza la falda midi más original de la temporada y lo hace a un precio súper low cost.

Los estampados psicodélicos son una súper tendencia esta temporada. Los hemos visto en pantalones y vestidos, pero ninguno ha resultado ser tan hipnótico como el de la falda midi de Stradivarius. En tonos que se mueven entre toda la gama cromática de los verdes, la falda midi de Stradivarius consigue que el estampado psicodélico se vuelva hipnótico y haga que la prenda sea la más original de todas las nuevas colecciones.

A diferencia de otros modelos, la falda midi de Stradivarius con estampado psicodélico es de corte recto y ceñido. El diseño presenta una apertura en el lateral y un pequeño frunce en la parte delantera que hace que la falda midi sea mucho más favorecedora.

Además de por su estampado psicodélico que resulta hipnótico, su diseño huye de los convencionalismos propios a los que las faldas midi nos tienen acostumbras y eso hace que la prenda sea todavía más original. Aunque lo mejor de todo (¿puede haber algo mejor que su estampado psicodélico?) es que sólo vale 15 euros y eso ayuda a que, además de original, la falda midi de Stradivarius nos parezca una súper compra para los looks de verano.

Así es la falda midi con estampado psicodélico de Stradivarius

No podemos parar de imaginar outfits súper rompedores con la falda midi de estampado psicodélico de Stradivarius. Con un top lencero en color blanco, con un top cropped de crochet de punto, con una cazadora vaquera para cuando refresque... El diseño es tan original que poco o nada necesita para ser un lookazo, por eso nosotras recomendamos combinarlo de forma sencilla y minimalista para que no pierda un ápice de protagonista.

El calzado nos ayudará a crear un estilismo u otro, por eso aconsejamos deportivas blancas para un look rompedor e informal y unas mule en tonos verde para un outfit más sofisticado. Elijas lo que elijas, la falda midi de Stradivarius y su estampado psicodélico son tan originales que no necesitarás nada más para el lookazo de la semana.

Disponible desde la talla 32 hasta la 44, la falda midi de Stradivarius con estampado psicodélico tiene un precio de 15,99 euros.