Así es la firma de moda infantil que ha conquistado a las influencers sevillanas

Vestir a los más pequeños de la casa a veces resulta una tarea algo complicada. Universo bastante reducido (no ocurre lo mismo con la moda femenina), la moda infantil cada vez va cogiendo mayor peso para dar respuesta a esas mamás estilosas que también quieren que sus hijos luzcan ideales. Con la idea de abrir un amplio abanico de prendas infantiles nació MignonBaby, una firma de moda infantil 100% sevillana que ha conquistado a las influencers sevillanas.

Con un estilo muy personal, la firma MignonBaby nace de la mano de Silvia Llamas, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y madre de dos pequeños que fueron su fuente de inspiración a la hora de empezar este ilusionante proyecto. Prendas atemporales, versátiles y unisex son las que ofrece esta firma de moda infantil que ya ha conquistado a influencers con Pipa Porras o Beruma, quienes acudieron a la presentación de la colección primavera-verano de la firma y donde también estuvieron presentes otras influencers locales.

Ilusionada, trabajadora, consciente de los obstáculos a sortear, pero con muchas ganas, así se muestra su fundadora, Silvia Llamas, con la que hemos hablado para conocer de primera mano su proyecto de moda infantil: MignonBaby.

Así nació la firma sevillana MignonBaby

Allá por Junio de 2020 en plena pandemia, con un contexto de máxima incertidumbre y en la espera de su primer hijo, Silvia Llamas, fundadora de MignonBaby empezó a materializar un sueño: crear su propia marca de moda infantil que ofertase algo diferente a lo que hoy está en el mercado.

Con el bagaje de haber diseñado diferentes vestidos de invitada, flamenca e incluso su propio vestido de novia y la inspiración francesa de los años que vivió en el país vecino, esta sevillana licenciada en Administración y Dirección de Empresas especializada en comercio internacional, se puso manos a la obra.

"Tenía muy claro que la versatilidad sería un pilar fundamental de todo lo que diseñara en MignonBaby. Prendas aptas para diferentes usos, prendas unisex y atemporales que realmente pudieran servir para varias generaciones pero, también, prendas con un toque significativo, divertido, actual y único, de ahí que la procedencia de gran parte de los tejidos provienen de India y que más del 60% de nuestros tejidos son confeccionados en exclusiva para Mignon", declara Llamas.

Una historia de emprendimiento y superación

"Los inicios no fueron fáciles", asegura Llamas. De la mano de una modista local de confianza, confeccionando bajo pedido prendas de 0 a 3 meses y haciendo realidad a base de retales que traía de viajes de Méjico, India, Vietnam o China la joven diseñadora empezó a materializar su sueño. A medida que el proyecto se fue dimensionando, el equipo de costureras se fue incrementando y hoy trabaja con un taller de confección local, pero Silvia Llamas quiere destacar también las piedras en el camino que forman parte de la historia de MignonBaby.

"En este tiempo he diseñado patrones que no han resultado como esperaba, hemos tenido que asumir aranceles e impuestos desorbitados en la importación de telas desde Jaipur, he ido perdiendo modistas que con la crisis cerraron sus locales y, sin grandes conocimientos técnicos ni fondos para invertir en publicidad, me entraron ganas de tirar la toalla", cuenta Llamas.

Así, la joven emprendedora dejó el proyecto en pausa unos meses y volvió a retomarlo el pasado verano. "Hemos vuelto con más fuerza que nunca y hemos seguido cogiendo impulso gracias al boca oreja y a intentar asesorar a la comunidad Mignon como si nos uniera una relación más allá de cliente-comercio" expresa esta emprendedora.

Moda infantil desde Sevilla al mundo

Hace unos días veía la luz la nueva colección MignonBaby para primavera-verano 2023, que contó con la presencia de una docena de influencers sevillanas en un evento distinguido en el que no faltó detalle.

Una de las prioridades este 2023 para la joven marca es seguir estando muy cerca de las tendencias. El tejido favorito por excelencia es el algodón y el estampado blockprint, uno de los must de Mignon. "Se trata de un estampado artesanal y que también está dando fuerte entre los mayores de la casa (la colección HANOi del pasado verano 2022 lanzó el mismo tejido que presentó en la misma temporada la aclamada marca Oysho). La prenda estrella, sin duda, es el peto en todas sus versiones y en Mignon se ha trabajado a conciencia para lograr una variedad con máxima durabilidad de la prenda.

A nivel de negocio Mignon cuenta con su propio e-commerce y web y siete puntos de venta físicos con el foco de ventas centrado en Madrid, Sevilla y el resto de Andalucía, aunque ya cuenta con un volumen cada vez más importante de pedidos en Francia, Grecia o Portugal, la internacionalización del negocio está en el scope pero sin duda, la prioridad absoluta es madurar la marca al punto de alcanzar un crecimiento del 30-40% de facturación, lo cual es un reflejo del buen estado de salud de la empresa y del firme compromiso de seguir generando empleo artesano y de cercanía para seguir vistiendo a los más pequeños por muchas temporadas más.