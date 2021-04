A pesar de que todos afirmamos que el rincón de la casa donde se mantienen todas las reuniones es en la cocina, el salón es la estancia a la que mayor atención le prestamos y a la que más partido le queremos sacar. Con independencia de su tamaño, siempre procuramos que el salón sea un fiel reflejo de nuestra personalidad, por encima incluso de la funcionalidad.

Aprovechando el cambio de estación, muchos hemos visto la ocasión perfecta de inspirarnos con las nuevas tendencias en decoración y darle así un cambio de aire a nuestra casa. No todos disponemos de un espacio al aire libre en el que aplicar las mejores ideas de decoración en terrazas, así que podemos centrarnos en esa estancia a la que siempre queremos darle un toque muy personal y con estilo. Ya habíamos descubierto que las láminas de flores podían ser esos grandes aliados en nuestro dormitorio, pero resulta que también pueden serlo a la hora de sacarle partido a nuestro salón. Y no sólo las láminas de flores, también las fotografías, las obras de arte y hasta los dibujos de los niños. ¿Cómo?

Somos conscientes de que lo que más personalidad y estilo le puede dar a nuestro salón son los cuadros que en él colgamos. Además de ayudarnos a conseguir determinados efectos visuales que nos ayuden a jugar con el tamaño de la estancia, los cuadros en la pared tienen el don de conferir personalidad a cualquier salón. Por eso, hemos hablado con expertos decoradores de Ikea, que nos dan una serie de pautas sobre cómo colgar los cuadros en la pared del salón para que tenga la decoración con más estilo de toda la casa.

Olvídate de elegir un cuadro y colgarlo en esa pared vacía donde está colocado el sofá. Apuesta por hacer distintas combinaciones de cuadros, con láminas, fotografías, dibujos e incluso telas, y juega con los marcos para hacer que esa pared sea un fiel reflejo de tu personalidad. Saca papel y lápiz, prepara tu taladro y descubre cómo colgar los cuadros en la pared del salón para que tenga la decoración con más estilo de toda la casa.

Plantea la distribución antes de colgar los cuadros

Antes de empezar a colgar nada, y arrepentirnos de los agujeros de más que hemos hecho, debemos plantearnos qué distribución queremos. Lo mejor es hacer diferentes pruebas hasta encontrar la que más nos guste. ¿Cómo lo hacemos? Existen diferentes formas. Puedes ayudarte de plantillas ya creadas o bien hacer tu propio diseño.

Para esto último, coloca los cuadros enmarcados encima de una alfombra (para que ni se estropeen ni dañen el suelo) y ve realizando diferentes pruebas. Cuando encuentres una que te guste, ayúdate de tu teléfono móvil. Saca una foto y después utilízala como referencia para replicar el diseño en la pared.

Como hemos comentado, otra de las opciones para ayudarte a decorar las paredes es tener una plantilla. Si no disponemos de una, no te preocupes, la podemos crear nosotros mismos. Es tan sencillo como hacer recortes de papel del tamaño de los cuadros o las fotos (siempre con marco ya incluido) y pegarlos con un poco de celo en la pared. De esta forma, podrás ver cómo queda exactamente en el espacio que vas a decorar.

Diseña una de las piezas que vas a colgar en la pared

Crear tu propia obra de arte es una manera fácil de hacer que la pared de tu galería sea aún más única y especial. Puedes hacerla de muchas maneras. Con una fotografía de un momento que siempre quieras recordar, un dibujo, una carta, unas cuantas hojas para marcar la estación del año e incluso con una combinación de telas que te guste. Cualquier cosa puede ser perfectamente válida y no es necesario que seas un artista para conseguir tu propia obra que colgar en la pared.

Coloca la pieza más grande en el centro

Con la estructura decidida y las obras seleccionadas, ha llegado el momento de colgar los cuadros. Puedes empezar por donde quieras, pero nuestra recomendación es comenzar con la pieza más grande, a poder ser, de dentro hacia afuera.

Marca las esquinas superiores del marco más grande en la pared y pon un gancho a medio camino entre las dos marcas. Una vez que esta pieza central está colocada, ya tendremos un punto de referencia con el que trabajar hacia el exterior del diseño. Seguiremos a partir de aquí con las piezas de tamaño mediano y acabaremos con las más pequeñas alrededor de los bordes.

Combina marcos de diferentes colores y estilos

Los marcos de fotos también son un complemento con el que experimentar para nuestra galería. Así que no tengas miedo a combinarlos entre sí por muy opuestos que te parezcan. Las estructuras irregulares y de diferentes colores y texturas le darán un toque moderno y más desenfadado. Si no te gusta el resultado, no te preocupes, puedes hacer una composición más homogénea y monocromática, que siempre aporta un matiz mucho más limpio y elegante.

En internet hay muchas combinaciones distintas para que te inspires y elijas la que más te guste. Así que no tienes excusa para no encontrar inspiración. Sencillamente, céntrate en qué quieres transmitir. Tú decides.