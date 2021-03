Doce láminas de flores de Ikea para sustituir el cabecero de la cama de un dormitorio pequeño y que así parezca más grande

Tener un dormitorio pequeño, aunque muchos opinen lo contrario, no es un problema. Puede que contar con menos espacio suponga un pequeño contratiempo a la hora de almacenar nuestros efectos personales, pero en lo que se refiere a decoración, un dormitorio pequeño nos permite jugar con muchas más variables para conseguir el efecto deseado.

Las reducidas dimensiones de este tipo de dormitorios implican que debemos poner toda nuestra imaginación y creatividad a trabajar para lograr que su tamaño no sea un hándicap. Existen trucos con los que conseguir que nuestro dormitorio pequeño tenga más personalidad que uno grande y eso siempre es un plus a la hora de decantarnos por un tipo de decoración u otra, sobre todo cuando esa decoración no sólo nos ayuda a crear efectos visuales concretos, sino que nos da resultados preciosos y con mucho estilo. En ese sentido, y para que nuestra apuesta por un tipo de decoración quede siempre impecable, debemos intentar que la habitación esté siempre ordenada. Aunque el reducido tamaño no nos ayude a guardar todas nuestras posesiones, también hay trucos de almacenamiento para aprovechar el espacio en un dormitorio pequeño.

Teniendo controlado el tema del almacenamiento, toca ponerse manos a la obra con otros aspectos que nos pueden ayudar a la hora de decorar un dormitorio pequeño. Una de las recomendaciones más extendidas es sustituir el cabecero de la cama por unas láminas o cuadros con los que rebajar la tensión del espacio. Un cabecero puede resultar demasiado aparatoso para una habitación tan pequeña, mientras que unas láminas, estratégicamente colocadas, pueden ayudarnos a crear efecto de grandeza sin sobrecargar la estancia. Si ya nos ayudó con las láminas más coloridas a decorar la cocina sin hacer reformas, ahora Ikea se convierte en nuestro perfecto aliado para encontrar las láminas de flores con las que sustituir el cabecero de la cama en un dormitorio pequeño y que así parezca más grande.

Antes de descubrir la selección de láminas de flores de Ikea con las que sustituir el cabecero de la cama, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, es recomendable apostar por la verticalidad a la hora de colocar las láminas. Así estaremos generando un efecto visual de mayor tamaño al obligar a la mirada a hacer un recorrido desde abajo hasta arriba.

En segundo lugar, es importante las láminas no sean llamativas si hay otros elementos en el dormitorio que ya tienen esta cualidad. En un dormitorio pequeño es preferible que haya un único elemento que llame la atención para así crear efecto de profundidad. En ese sentido, puedes aprovechar las láminas que sustituyen al cabecero para convertirlas en ese foco que centre todas las miradas y que así el dormitorio parezca más grande. Teniendo en cuenta estos aspectos, sólo tienes que elegir las láminas de flores de Ikea con las que sustituir el cabecero de tu cama y combinarlas para conseguir que tu dormitorio pequeño parezca más grande y, lo más importante, tenga muchísima personalidad y estilo.

Lámina de color rosa con motivo de algas

En un pack de tres, estas láminas de Ikea tienen un precio de 12 euros.

Lámina con dientes de león

En un pack de dos, estas láminas de Ikea tienen un precio de 9 euros.

Lámina con las partes de una flor

Esta lámina de Ikea tiene un precio de 7 euros.

Lámina con flores de verano

En un pack de dos, estas láminas de Ikea tienen un precio de 10 euros.

Lámina con hojas azules

En pack de dos, estas láminas de Ikea tienen un precio de 10 euros.

Lámina con elementos florales

En pack de dos, estas láminas de Ikea tienen un precio de 9 euros.

Lámina con flores amarillas

Esta lámina de Ikea tiene un precio de 8 euros.

Lámina con una flor carnosa

Esta lámina de Ikea tiene un precio de 13 euros.

Lámina con flores de colores

Esta lámina de Ikea tiene un precio de 10 euros.

Lámina con distintos tipos de flores

Esta lámina de Ikea tiene un precio de 15 euros.

Lámina con vegetación de playa

En pack de tres, estas láminas de Ikea tienen un precio de 12 euros.

Lámina con flores de jardín

En pack de tres, estas láminas de Ikea tienen un precio de 12 euros.