Ocho ideas de decoración para que el dormitorio del primer hogar de una pareja sea el lugar más especial de la casa

Uno de los pasos más importantes dentro de una relación de pareja es irse a vivir juntos. Ese momento siempre supone un antes y un después, ya que supone un paso más en lo que a compromiso se refiere y, además, es un acontecimiento que hace muchísima ilusión. Ya sea una casa comprada o un piso de alquiler, mudarse a vivir juntos conlleva plantear una decoración pensando en dos.

Es el momento de ver los puntos comunes y reflejarlos en la decoración de la casa para así hacerla más de los dos. Es proceso puede ser uno de los más entretenido y creativos a los que se enfrenta una pareja. Pensar en qué vinilos adhesivos colocaremos en la cocina para que tenga un punto original, investigar algunos trucos para que nuestro pequeño salón parezca más grande o debatirnos entre los distintos colores que mantienen la armonía en casa son algunas de las etapas por las que nuestra mudanza en pareja pasará.

Pero, de entre todas las cuestiones relacionadas con la decoración de casa, la más importante es cómo vamos a decorar el dormitorio. Esa estancia compartida se convierte en el primer dormitorio de la pareja y por esta razón debe ser el lugar más especial de la casa.

El dormitorio es quizás una de las estancias con más importancia dentro de casa; ciertos detalles en él son los que pueden convertir los espacios en un auténtico hogar. El dormitorio es el lugar para la intimidad, el descanso, el espacio más personal y el que más ilusión hace decorar cuando llega la hora de mudarse con la pareja al primer hogar compartido.

Los miembros de una pareja pueden ser almas gemelas, pero no tienen por qué compartir gustos o estilos de decoración. La clave es encontrar puntos comunes y a partir de ahí trabajar hasta conseguir el dormitorio soñado por ambos para empezar y terminar cada día juntos en el que será el lugar más especial de la casa.

Lo más importante es, sin duda, conseguir reflejar la esencia y personalidad de la pareja en una habitación. Es el lugar en el que plasmar los gustos de ambos, los hobbies compartidos, pero también en el que es más necesario que cada uno tenga su lugar y en el que las diferencias han de ser compatibles.

Y es que conseguir un espacio clave para la pareja puede ser el primer punto para armonizar otros aspectos del día a día. Por ello, hemos hablado con expertos de Leroy Merlin para que nos den una serie de ideas de decoración con las que el dormitorio del primer hogar de una pareja sea el lugar más especial de la casa.

Establece unas bases y líneas rojas para un dormitorio común

Un buen punto de partida es la definición de qué incluir en el dormitorio y qué evitar a toda costa: establecer una paleta de colores sobre la que trabajar, materiales, un estilo, elementos que gusten a los dos… Una buena idea es ojear revistas de decoración, navegar por Pinterest e Instagram y crear entre los dos un mood board con inspiración. De este modo, ambos tendréis claros vuestros gustos y preferencias y no habrá futuras discusiones.

Colorterapia para mejorar el descanso en el dormitorio

Los colores claros y suaves aportan tranquilidad y los cálidos transmiten sensación de bienestar. Este es un concepto sencillo de la colorterapia, es decir, la teoría sobre cómo los colores del hogar influyen sobre los estados de ánimo. Por eso, elegir los tonos para las paredes o la ropa de cama será un punto a favor del confort.

Vestir la cama para la ocasión

Las sábanas 100% algodón, en satén o percal, son suaves, más cómodas y transpirables, lo que las hace perfectas también para el verano.

Las sábanas blancas son un clásico y una buena base para combinarlas con almohadones o fundas nórdicas de colores más atrevidos o estampados… Las posibilidades son infinitas, pero se debe tener en cuenta que el dormitorio es un lugar para la relajación, por lo que si ese es el principal objetivo al decorarla es mejor optar por colores claros, que además darán luminosidad al lugar.

En el caso de las colecciones de ropa de cama de Leroy Merlin, el algodón procede de plantaciones sostenibles, que aseguran un uso responsable del material y respetan las condiciones de trabajo de las personas que lo producen.

Un dormitorio decorado a medida gracias al DIY

A pesar de la gran oferta, no siempre es fácil acertar con lo que se busca, por lo que no se deben descartar los proyectos DIY (Do it yourself o lo que es lo mismo, hazlo tú mismo) que personalicen la estancia y la hagan aún más especial.

Una forma fácil de conseguir una pieza original es creando el cabecero. Unos cojines a modo de respaldo serán muy útiles para aquellos que disfruten de la lectura antes de irse a dormir. Si se busca un estilo boho se puede colocar en su lugar una alfombra de fibra natural que, acompañada de otros materiales naturales y colores neutros conseguirán un ambiente de calma.

Reutilizando un cabecero pasado de moda o con un tablero a medida, acolchado con gomaespuma o guata y forrado de un textil al gusto se puede conseguir una pieza única y perfecta para cada dormitorio. Los colores lisos y sencillos acompañarán a los elementos del resto de la estancia, pero con colores más vivos o estampados puede crearse el elemento que anime la estancia y en torno al cual gire el resto de la decoración… Al gusto de sus habitantes.

Las mesitas de noche, el toque personal del dormitorio

Lejos de ser una pieza aburrida, está llena de posibilidades. Las mesillas de noche no tienen por qué ir a juego con la cómoda y el armario del dormitorio, pueden ser diferentes entre sí, más atrevidas y personales, funcionales o con un objetivo meramente estético, al igual que la lámpara que normalmente las acompaña. Hay tantas combinaciones como parejas.

Desde Leroy Merlin ofrecen, no sólo conjuntos de mobiliario para dormitorio, sino todas las herramientas para personalizarlas al gusto (pomos, pintura…) o conseguir unas mesillas nuevas, exclusivas y originales para los más creativos.

Sí a las plantas en el dormitorio

Al contrario de lo que se cree, tener plantas en el dormitorio no es perjudicial, ya que su consumo de oxígeno por las noches es mínimo. Además, aportan humedad al ambiente, algunas variedades, como la Sanseviera, el Espatifilo o el Photos, purifican el aire y otras, por su aroma ayudan a conciliar el sueño, como es el caso de la lavanda.

Eligiendo las variedades más adecuadas a la luz del lugar y a la habilidad del cuidador, las plantas no sólo son un elemento de decoración, sino que también contribuirán al confort de la estancia.

Optimiza el espacio del dormitorio

La mayoría de las veces el espacio disponible no es suficiente para todas las cosas de dos personas: ropa, zapatos, complementos… Hay que buscar formas de aprovechar cada centímetro del dormitorio.

Es mejor destinar las mesillas a objetos más personales como gafas, diarios o agendas o aquellos útiles que se usan justo antes de ir a dormir, como una crema de manos, un antifaz o un libro. Sin embargo, es mejor tener pocas cosas para que lo último que se vea antes de ir a dormir sea un espacio ordenado y liviano. Asimismo, cuánto más lejos se dejen dispositivos electrónicos como el móvil o la tablet, mucho mejor.

En cuanto a la ropa, la cómoda es una forma clásica de mantener ordenadas y protegidas las prendas y tenerlas a mano. Si se colocan en vertical es más fácil ver cada una de ellas y sacarlas sin desordenar el cajón. A su vez, y con la ayuda de un espejo, algunos organizadores y buena iluminación, su superficie puede convertirse en un tocador alto muy práctico. Si se habla de decoración, al igual que las mesitas, la cómoda es susceptible de personalizarse, desde pintarla con nuevos colores, forrar el exterior de los cajones con un vinilo bonito o cambiar los tiradores.

Un armario bien ordenado y con todos los accesorios para mantener las prendas colocadas ayuda a optimizar el espacio. Los armarios modulares, con cajones, baldas, accesorios pantaloneros y cajas, ayudan a personalizar el mueble según las necesidades de la pareja y las posibilidades del dormitorio.

Reserva un lugar especial para los recuerdos

Nada tan personal como las fotografías y recuerdos de momentos especiales. Crear una composición con marcos de diferentes medidas es una forma bonita de darles un lugar relevante y reconocer la importancia que estos tienen.

Desde aquellas primeras fotografías, los billetes de avión de un viaje inolvidable, las flores preservadas del ramo del primer San Valentín o esa frase que tiene un significado especial para los dos… Todo lo importante a la vista en el lugar que es sólo para la pareja.