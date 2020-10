La invitada perfecta se viste de calle con la nueva colección de Mibúh

Las reuniones se han visto reducidas, las bodas aplazadas y todo parece indicar que así va a ser durante un tiempo. El sector de la moda sufre las consecuencias de la pandemia y se encuentra en una constante lucha para garantizar la supervivencia. Reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades es la opción de muchas firmas a la hora seguir adelante. Referente en materia de invitadas, Mibúh es una de esas firmas que apuestan por reinventarse y adaptar el look de invitada perfecta al street style. Así lo demuestran en su nueva colección otoño-invierno, que ofrece una nueva versión de invitada para tu día a día. La nueva inspiración se llama Cambio y es la versión 3.0 de este nuevo invierno Mibúh.

La nueva colección de otoño-invierno de Mibúh es una apuesta por la esperanza en el cambio. Las reuniones se han visto reducidas y las bodas aplazadas, limitando el estilo de la invitada perfecta que lleva pisando fuerte todos estos años. "Las reuniones se han visto reducidas y las bodas aplazadas, pero nuestra nueva realidad nos ha dejado un Mibuh que ha convertido sus diseños en un nuevo estilo de vida, el nuevo #lifestylemibuh", afirma María Jesús Lósater, diseñadora y responsable de la firma.

Mibúh, en su eterna apuesta por la mujer empoderada, saca a las invitadas a la calle, imponiendo el estilo Mibúh más que nunca en looks de diario. En ese sentido, la diseñadora María Jesús Losater apuesta por los diseños más cómodos, más básicos, versátiles, pero siempre sin perder el estilo que tanto caracteriza a la firma.

Pequeñas joyitas que podemos llevarnos a los looks más informales y de diario. Destacan los colores pasteles como el malva y el azul pastel, los de tendencia como los calderas, junto a los básicos como el negro y el crudo. Minimalismo y sencillez hechas joyas que imponen el nuevo estilo de vida. Fuerza en volúmenes, texturas y tamaño. Presencia de plumas que aportan volumen y movimiento. Perlas bordadas, latón, glitter, corales y estrellas reflejan esos aires ochenteros too much y tan de tendencia en los clucht.

Piezas como los bolsos tipo cubo, pouch, diademas con frunces a modo scrunchie, de plumas o hojas de piel doradas para los momentos más especiales, cinturones de terciopelo ajustables con mosquetón para chaquetas y abrigos y joyitas muy especiales.

Y, como la nueva pieza revelación, las cadenas intercambiables o exchange para que puedas convertir tu bolso joya en los nuevos básicos de temporada ofreciendo a la nueva invitada versatilidad en sus piezas joyas tanto para eventos como para el nuevo street style.

El concepto luxury 3.0 impone el nuevo estilo de vida cuya filosofía se traduce en "hacer de cada momento un recuerdo único y especial en el que Mibúh quiere permanecer a tu lado".

Una época donde los accesorios juegan un papel relevante en la moda imprimiendo fuerza en tus looks donde la mascarilla pasa a ser un complemente más en armonía con el protagonismo de los nuevos accesorios para esta temporada.