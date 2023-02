Los looks de San Valentín con los que ligarás más que en Tinder, palabra de influencer

San Valentín es la ocasión perfecta para celebrar el amor. Aunque esa celebración no tiene que ser necesariamente en pareja. En San Valentín se puede salir con amigas y disfrutar de ese profundo y sincero amor entre hermanas (viva la sororidad) o también se puede salir a encontrar el amor verdadero (el de esa noche en concreto, mañana ya habrá un nuevo amor verdadero).

Para ello es esencial dominar la compatibilidad entre signos del zodiacos (obviamente, que luego las relaciones son la crónica de una ruptura anunciada), pero también encontrar los looks más ideales con los que ligar en San Valentín más que en Tinder.

Fuente máxima de inspiración, las influencers siempre tienen un look para cada ocasión especial y si con ellas hemos descubierto que los peinados de invitada son naturales o no son, con ellas también encontramos los looks perfectos para ligar este San Valentín. Quien dice ligar, dice mirarse en el espejo y encontrarse irresistible porque a veces sólo con eso es suficiente. Sentirse guapa con un lookazo de San Valentín en el que las influencers lo apuestan todo al rojo es una realidad que inspira los outfits más top dl día de los enamorados,

Vestido rojo drapeado de Rocío Osorno

Apostó por este vestido en Navidad y ella misma comentó que era una propuesta completamente atemporal y un must en cualquier fondo de armario. Sin duda, hay que darle la razón a Rocío Osorno y apostar por un vestido similar para una cena de San Valentín.

Jersey rojo y vaqueros al estilo María Pombo

San Valentín no es sinónimo de formalidad. La única premisa de un look de San Valentín (los que han sido niños en los 90 lo saben) es que hay que apostar por el color rojo como señal de que se está enamorado. Por eso el look de María Pombo es una buena opción si queremos que nuestro crush descubra nuestros sentimientos a través de nuestro outfit.

Vestido rojo y cut out al estilo Marta Lozano

Si tienes una cita importante en la noche de San Valentín, nada mejor que apostar todo al rojo y fusionarlo con las tendencias más punteras. El cut out sigue arrasando y le da un toque muy actual a vestidos más formales como el que luce Marta Loazano.

Vestido rojo y de lentejuelas al estilo Dulceida

Se marcó un lookazo de San Valentín en los premios Goya y ahora nos sirve de fuente de inspiración máxima. Aunque el vestido de lentejuelas de Dulceida nos parece top para celebrar San Valentín con amigas y echarnos unas risas y unos bailes.

Vestido rojo con capa al estilo Macarena Silva

Para San Valentín, para un boda o para quedarse a vivir dentro de él. El vestido con el que Macarena Silva acudió a la boda de unos amigos es de esos vestidos que ves y sientes amor a primera vista. Ideal y súper favorecedor, este vestido es la opción perfecta si tu noche de San Valentín es de las realmente especiales.

Traje sastre de color rojo al estilo Isa Ramos

Isa Ramos se marca también un súper lookazo de San Valentín y da en la clave de las tendencias más actuales. San Valentín es rojo, sí, pero también es tendencia y los trajes sastre son la revolución de estilo más favorecedora que llegó para quedarse.