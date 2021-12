Looks de Fin de Año o cómo despedir 2021 siendo la que más brille de la fiesta.

Toca despedir 2021 y poner los ojos (y la ilusión y la esperanza) en 2022. A pesar de que esta Navidad no ha sido realmente todo lo normal que esperábamos, no nos hemos podido resistir a buscar ese look de Navidad perfecto. Las lentejuelas de Navidad han brillado más que nunca estas fiestas y las tendencias definitivas que han marcado los looks de Navidad han dejado claro la importancia de brillar. Por eso, tenemos claro que el look de Fin de Año tiene que estar a la altura de las expectativas.

Aunque nos siga pareciendo una opción de lo más acertada, es de lo más normal que ya estés cansada de repetir modelito cada año el eterno Little Black Dress, pero te aseguramos que sea cual sea tu estilo, hay un conjunto perfecto para ti esperándote para la última noche del año, y vamos a encontrarlo.

No podemos cortar de raíz con estos dos últimos años, y tampoco con todo lo que ha sucedido en la moda en ese tiempo: el estilo comfy y el partleisure (un híbrido que mezcla prendas de fiesta con otras de estética más casual y cómoda), por suerte o por desgracia se quedan ya con nosotras. Esta Nochevieja todo vale, perpetuar con las tendencias más cómodas heredadas de la pandemia, looks extravagantes llenos de ganas de fiesta…

Para que tengas a tu alcance toda la inspiración necesaria para dar con el conjunto perfecto para la noche d Fin de Año, te ofrecemos ocho ideas de looks idóneos para despedir 2021 por todo lo alto, siendo la más estilosa sin fallar a tu estilo, y poder celebrar así la entrada del ansiado 2022 como se merece, con mucho brillo y alegría.

Mono de colores con lentejuelas, cómo ser la más divertida de la noche

Si lo que buscas es brillar y destacar en la noche más especial del año, este mono es para ti. Las lentejuelas son un must en fin de año, pero pocas son las chicas que se atreven a llevarlas en un look tan colorido y divertido como este. Un mono largo es perfecto para las chicas más frioleras, y si te haces con uno lleno de lentejuelas, sin duda, brillarás como nunca antes.

Vestido mini granate con lentejuelas, la apuesta segura para un look de Fin de Año

Hay que reconocer que el Little Black dress nos ha salvado en más de una ocasión, pero tenemos ya muy quemada esta socorrida opción y Fin de Año es el momento perfecto para arriesgar un poco. Un vestido con este corte, de manga larga y cuello alto estiliza muchísimo la figura y tiene un toque elegante. En un tono oscuro apenas notaremos haber renunciado al negro, y adornado con lentejuelas y brillos en otros tonos nuestro look tendrá mucha más vida. El granate es el color perfecto para innovar sin arriesgar demasiado.

Conjunto black & white, elegante y chic en un dos piezas

Que no nos engañen, no sólo de vestidos vive Fin de Año, los pantalones también pueden ser los protagonistas de la noche. Un conjunto como este de blusa y pantalón es la prueba de ello. Sencillo a priori, y combinando blanco y negro, es la apuesta perfecta sí prefieres apostar por un tacón joya y complementos especiales para la última noche del año. Además, es un look que puedes crear con prendas que ya tienes en tu armario si el tiempo se te ha echado encima.

Todo al verde: El color de la temporada, también para la ultima noche del año

Los vestidos mini son la tendencia más vista cada año en nochevieja, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a un look original por ello. En verde, uno de los colores de la temporada, y con detalles especiales: tela satinada, hombreras marcadas, escote infinito en V… conseguirás un outfit de 10 para celebrar fin de año por todo lo alto.

El color por excelencia de la Navidad, también en Fin de Año

El rojo es el color de las fiestas navideñas, y nada nos impide hacerle también protagonista de la ultima noche del año. En formato mini y combinado con dorado es una apuesta segura ( y súper sexy) para estar radiante y celebrar Nochevieja con familia y amigos luciendo con un look muy navideño.

Chaqueta joya y prendas metalizadas, más siempre es más en Fin de Año

Las prendas especiales con detalles suben la puntuación de todos los looks, e invertir en una chaqueta diferente nos parece una apuesta segura, además, con ella podrás darle un toque único a cualquier conjunto súper básico. Para Fin de Año, combinando un top sencillo, pantalones metalizados y llamativos y esa chaqueta especial, darás con un look súper personal y diferente para destacar este fin de año.

Crop top y falda con abertura, el look más sexy para estrenar el año

Los conjuntos de dos piezas son una apuesta segura, y si además las prendas están llenas de brillo y tienen un estampado geométrico tan de moda este invierno, obtenemos un look perfecto, y súper sexy para estrenar el 2022. Si no te gusta demasiado la idea de un look tan recargado, puedes optar por una parte de abajo más básica y en colores neutros para dar total protagonismo a tu crop top.

Mezcla de estilo casual y glam, la tendencia heredada de la pandemia que aún persiste

Aunque queramos es imposible hacer borrón y cuenta nueva con las tendencias derivadas de la pandemia, y hay quienes ya no pueden abandonar los estilos comfy y partleisure. Este año, pese a que sí podemos celebrar la Nochevieja fuera de casa no hay porque renunciar a ellos si nos gustan. Un vestido de brillos con elementos más casuales como americanas desenfadas o botines es otra manera de dar la bienvenida al año nuevo siendo súper fiel a tu estilo.