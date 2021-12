Cinco vestidos de fondo de armario que te salvan el look de Navidad en el último momento.

Que no cunda el pánico. Ya es Navidad y, a pesar de que lo sabes desde hace tiempo, te ha pillado el toro y no sabes qué ponerte. Te enamoraste del vestido negro de flores rojas (¿quién no lo ha hecho?), pero te quedaste sin talla, has visto tantos vestidos negros que ya no sabes por cuál decantarte y las lentejuelas de Navidad no te terminan de convencer.

Quedan horas para que tengas que reunirte con la familia (o con los amigos, libertad plena) y no tienes nada que ponerte. Tranquila, te has convertido en una drama queen y nosotras vamos a solucionarte la vida (la vida del estilismo navideño, no seamos pretensiosas).

Primero fue tu madre, luego tus amigas y ahora nosotras. Tienes el armario lleno de ropa, ¿cómo no vas a tener nada que ponerte? A poco te hayas interesado un poco por la moda, te habrás hecho ya con una espectacular colección de vestidos de fondo de armario, esos que siempre cuelgan de los percheros esperando para salvarnos el looks. Ahora ha llegado su momento.

Aunque creamos que las tendencias van evolucionando (que sí que lo hacen), hay vestidos que ya se han convertido en un clásico de fondo de armario, en una apuesta segura, y aunque las tendencias vayan evolucionando, este tipo de vestidos casi no lo experimentan. Por eso, deja tus dramas a un lado, abre las puertas de tu armario y busca entre las perchas esos básicos.

Para ayudarte un poco en la tarea, te proponemos cinco vestidos de fondo de armario que salvan el look de Navidad en el último momento. Un vestido camisero, el clásico lencero, el siempre socorrido Little Black Dress... Estos son algunos de los vestidos imprescindibles que ya tienes en el armario y que te salvan el look de Navidad en el último momento.

Elige entre cualquiera de tus LBD

Si hay un vestido que debe estar en cualquier fondo de armario, ese es el Little black dress, que no es más que un vestido negro. Atemporal y versátil, el LBD ha sufrido todo tipo de transformaciones, adaptándose a las circunstancias del momento y a las necesidades de las mujeres y, tanto te han repetido que es un básico de fondo de armario, que tienes una docena.

Como no podía ser de otra forma, Coco Chanel fue la primera que esbozó su diseño a principios del siglo XX y Audrey Hepburn lo catapultó a la fama en la versión de Hubert de Givenchy que lucía frente al escaparate de la joyería Tiffany’s en la película Desayuno con diamantes. Quien cuenta con uno en su armario, jamás podrá decir que no tiene qué ponerse.

Es el momento de rescatar tu vestido 'babydoll' del fondo del armario

Tienes tantos vestidos con este diseño que no sabe cuál de ellos vas a usar para tu look de Navidad. Entendemos que el vestido babydoll es uno de los más favorecedores y que puede que lo hayas fichado en varios colores y modelos. Si hace tiempo que no te pones ninguno porque crees que sólo está reservado para el verano, es el momento de que rescates del fondo del armario tu vestido babydoll más imponente. Aunque antes deberías conocer su origen.

La historia de este vestido es bastante curiosa. Durante la II Guerra Mundial, la escasez de tejidos llevo a la diseñadora de lencería Sylvia Pedlar a acortar su camisón. De ese aprovechamiento textil nació un primigenio babydoll, el pijama durante años de la clase alta. Hasta que a finales de los 50 el diseñador Cristóbal Balenciaga transformase por completo el pijama de las clases nobles en un vestido de corte trapecio y cintura suelta para dar como resultado el vestido que más triunfó en los años 60 y que a día de hoy sigue siendo tendencia.

Vestido lencero combinado con camiseta de terciopelo

También conocido como vestido lencero, el slip dress se lo debemos, casi de manera indiscutible, a la modelo Kate Moss, que durante los 90 lo convirtió en su uniforme de alfombra roja. El slip dress revolucionó la moda de los 90, siendo el preferido de otras celebrities, y actualmente sigue siendo uno de los vestidos más en tendencia. ¿Su secreto? Un diseño minimalista de tirantas, en el que destaca un tejido satinado y cortado al bies bien le vale al slip dress la categoría de Vestido Eterno.

Tendencia absoluta desde hace treinta años, creemos que te habrá dado tiempo a fichar un vestido de este estilo y por eso te recomendamos que apuestes por el que ya tienes en el armario para tu look de Navidad. Eso sí, no olvides complementarlo de forma que no pases frío. ¿Has pensado ponerte tu vestido lencero de siempre con una camiseta de terciopelo y mangas largas debajo? Nos parece una apuesta de estilo muy interesante y te recomendamos que la lleves a cabo, siempre con colores que hagan contrate.

Vestido tipo cóctel con una libre interpretación por Navidad

También podría llamarse el vestido comodín, ya que este tipo de diseño corresponde a un vestido para ser usado en un contexto que no es informal, pero su formalidad tampoco es de magnitudes estratosféricas. Un vestido de media etiqueta, básico e imprescindible en cualquier armario. Por lo general, el vestido de cóctel presenta en largo a media pierna (o incluso más corto) y las mangas pueden variar en cuanto a las preferencias de la mujer que lo luzca.

Somos conscientes de que probablemente hayas hecho una libre interpretación del vestido cóctel y los que tienes en el armario son bastante variados, así que coge el que más rompedor te parezca y márcate el look de Navidad con más rollazo.

Un vestido camisero de los múltiples que tienes en el armario

Como su propio nombre indica, el camisero es un vestido cuyo corte se asemeja al de las blusas y camisas. Aunque ahora cueste imaginarlo, este tipo de vestidos tiene su origen en la Primera Guerra Mundial. El conjunto compuesto por falda y camisa que lucían las enfermeras era práctico y funcional pero, además, resultaba tan favorecedor que pasó de uniforme sanitario a vestido de fondo de armario.

Sabemos que a estas alturas de tu vida ya debes tener varios en tu armario, así que ficha el que más te guste (o el que más te favorezca), tira de complementos vistosos y márcate el mejor look de Navidad sin gastar un euro.