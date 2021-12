El vestido negro con flores rojas de Zara o cómo tener el mejor look de tu vida para siempre.

No busques más. En serio, no busques más. No pierdas tu tiempo haciendo una labor de investigación entre los vestidos negros de tus firmas preferidas para dar con el que encumbrar como eterno fondo de armario. Tampoco te gastes una millonada en los nuevos abrigos de lujo de Zara (oye, que si quieres dar el capricho con uno de ellos, no somos nadie para invitarte a que no lo hagas) y hagas acopio de blusas con lazada porque nunca sabes cuándo vas a necesitar que te solucionen un look. Más que que te lo solucionen, que puedas conseguir el mejor look de tu vida para siempre.

Aunque suene demasiado rotundo (odiamos las afirmaciones categóricas), después de ver el vestido negro de flores rojas de Zara tenemos claro que sólo con él tendrás el mejor look de tu vida para siempre. O tendremos, porque nosotras hemos sentido un flechazo absoluto nada mas verlo, y eso que la postura inicial de la modelo no invitaba a imaginar la prenda al completo.

Con un largo mini (esta temporada nos estamos reconciliando con estos largos y no puede haber nada mejor), el vestido negro con flores rojas de Zara es el típico vestido del que te enamoras, lo fichas, lo pagas y nada más salir de la tienda con tu comprita hecha te sientes plena y satisfecha porque sabes que has hecho la mejor inversión de tu vida.

A ese largo mini con el que nos estamos reconciliando hay que añadirle una falda ligeramente fruncida con la que añadir textura a la prenda, unas mangas largas con hombreras (en su justa medida, son top) y un súper escotazo en la espalda que es fantasía total.

Aunque, si de verdad quieres saber las razones que hacen de este el vestido con el que tener el mejor look de tu vida sólo hay que ver la maravilla de su estampado. Sobre un fono negro se dibujan unas flores rojas que hacen que el vestido suba de nivel, se vaya a otra galaxia y se convierta en el mejor look de tu vida para siempre. Para siempre porque, a pesar de ser muy llamativo, presenta un diseño bastante atemporal y una combinación de colores que siempre (siempre, siempre, siempre) funcionará.

Ahora, tenemos una mala noticia que darte, no somos las únicas que nos hemos dado cuenta de que este vestido negro con flores de Zara es perfecto para tener el mejor look de tu vida para siempre y la prenda ya tiene colgado el cartel de cooming soon en varias de sus tallas.

Así es el vestido negro con flores rojas de Zara más ideal

No exageramos cuando decimos que este vestido negro con flores rojas de Zara es tan ideal que con él tendrás el mejor look de tu vida para siempre. No exageramos porque es verdad. El vestido con el que tendrás el mejor look de tu vida para siempre tiene un diseño con un cuello redondo y presenta mangas largas con una pequeña hombrera.

Cuenta con un cierre en la espalda, que pone el broche de oro a un generosísimo e irresistible escote trasero, y presenta un bajo ligeramente plisado. Aunque, lo que realmente te garantiza tener el mejor look de tu vida para siempre es el estampado del vestido: flores rojas sobre un fondo negro.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido negro con flores rojas de Zara con el que tener el mejor look de tu vida para siempre tiene un precio de 29,95 euros.