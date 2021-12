De punto y rayas, la falda de Zara con la que ser fiel a las tendencias boho aunque sea invierno.

Hay una ley no escrita que dice que los looks del invierno deben ser mucho más sobrios. De ahí que prendas como las blusas con lazada, los pantalones de corte clásico y colores oscuros y las líneas neutras se conviertan en los pilares que sustentan las tendencias del invierno. No tenemos claro a quién se le ocurrió la idea, pero no podía estar más equivocado. Si hemos aprendido a llevar una blusa a modo de vestido y hemos hecho del punto un tejido elegante, ¿por qué debemos seguir apostando por looks súper sobrios (y anodinos) en invierno?

Zara, que parece ir un paso por delante de nosotras y hace unos días nos demostraba que es capaz de todo con su nueva colección de abrigos de lujo, acaba de lanzar una prenda que nos da la razón. Se trata de una falda de punto y rayas en tonos tierra que se antoja perfecta para seguir siendo fiel a las tendencias boho aunque sea invierno.

Limitadas (no sabemos muy bien por qué ni por quién), las tendencias boho suelen estar resarvadas para estaciones más cálidas en las que apostar por looks mucho más alternativos parece ser casi un dogma de fe. Como decíamos al principio, si algo hemos aprendido en las últimas temporadas es que las tendencias no deben estar jamás encorsetadas ni reservadas para determinados contextos. La libertad a la hora de apostar por un determinado look debe ser la principal premisa de la que partamos siempre.

Las mujeres que sienten ese espíritu boho siempre quieren apostar por este tipo de tendencias, con independencia de la climatología o la estación, pero las firmas parecen no querer responder a su demanda. Por eso estamos tan contentas de haber encontrado esta súper falda de punto y rayas de Zara con la que ser fiel a las tendencias boho aunque sea invierno.

Lo que más nos gusta de la falda (además de que esté confeccionada en el tejido más calentito y cómodo) son sus rayas verticales en tonos tierra, que recuerdan a algunos looks sesenteros. Aunque el remate final y lo que nos hace querer ficharla como tendencia boho de este invierno es su acabado en flecos. En la web de Zara proponen combinar la falda de punto y rayas con unos zuecos. No tenemos ninguna objeción.

Así es la falda de punto y rayas de Zara fiel al estilo boho

Ideal para llevarla en los estilismos más boho (que sí, que también son aptos para los días más fríos del invierno), la prenda que te proponemos se trata de una falda midi de tiro alto y con cintura elástica. Hasta ahí todo pinta maravilloso para ser una prenda de la que tirar cada vez que queramos apostar por un estilismo cómodo. Son su rayas en colores tierra y su bajo acabado en flecos lo que le da ese toque boho tan absolutamente irresistible.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de punto y rayas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.