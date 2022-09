Los vestidos y monos más elegantes para tus eventos de otoño están en Mango

Hay dos estaciones en las que los eventos, ya sean de gran envergadura o más informales, viven su pleno apogeo. Como habrás imaginado, hablamos de la primavera y del otoño. Bodas, cenas, conciertos... En otoño, que es la estación hacia la que nos encaminamos, su multiplican y nos invitan a buscar entre los monos con los que ser la invitada perfecta ese look ideal con el sentirnos especiales.

Los vestidos de entretiempo también suelen ser de gran ayuda, al igual que las faldas midi más ponibles, que tienen el don de poder combinarse con prácticamente todo nuestro armario.

A la hora de acudir a esos eventos de otoño tan especiales y que tantos quebraderos de cabeza nos suponen a la hora de encontrar el look perfecto, los vestidos y monos de Mango más elegantes del otoño pueden ser una más que acertada opción.

Si bien es cierto que Mango siempre es una de nuestras firmas de referencia a la hora de encontrar un look súper elegante, no nos extraña que sea en esta firma donde podamos hacernos con los monos y vestidos que nos salen los looks de nuestros eventos de otoño.

A pesar de que los monos resultan más incómodos que los vestidos, esta selección propone más monos que vestidos porque, es evidente, de un tiempo a esta parte se han convertido en la prenda más elegante con la que acudir a un evento.

Sobre todo si se trata de un mono sencillo, como es el caso de los que nos propone Mango. La mayoría en tonos lisos, los vestidos y los monos de Mango tienen unas líneas bastante minimalistas, por lo que combinarlos será muy sencillo.

Vestido satinado de Mango para tus eventos de otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado de Mango para tus eventos de otoño tiene un precio de 59,99 euros.

Mono de volantes de Mango para tus eventos de otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono de volantes de Mango para tus eventos de otoño tiene un precio de 59,99 euros.

Mono satinado de Mango para tus eventos de otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono satinado de Mango para tus eventos de otoño tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido cruzado de Mango para tus eventos de otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido cruzado de Mango para tus eventos de otoño tiene un precio de 49,99 euros.

Mono con estampado geométrico de Mango para tus eventos de otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono con estampado geométrico de Mango para tus eventos de otoño tiene un precio de 59,99 euros.

Mono verde de Mango para tus eventos de otoño

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono verde de Mango para tus eventos de otoño tiene un precio de 49,99 euros.