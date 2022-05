El mono de flores de Zara que debes fichar ahora o te arrepentirás para siempre.

Si esta temporada sólo pudiéramos comprar una prenda porque de no hacerlo nos arrepentiríamos para siempre tenemos claro que sería el mono de flores de Zara que acaba de llegar a tiendas. El buque insignia de Inditex ya nos había puesto los dientes largos con los vestidos más en tendencia e imprescindibles del verano y jamás pensamos que podrían contar con una nueva prenda que se convirtiese en un flechazo absoluto.

Mucho más bonito que el mono con estampado sesentero que está arrasando estos días y mucho más a tener en cuenta como tendencia que los vestidos de crochet que confirman el regreso de las tendencias boho, así es el mono de flores de Zara que debes fichar ahora o arrepentirte para siempre.

Tenemos claro que te vas a arrepentir si no compras el mono de flores de Zara por varias razones. La primera de ella es que nada más verlo, con ese estampado súper alegre y colorido, hemos pensado que el mono de flores bien podría ser esa prenda comodín para salvar cualquier evento de primavera. Desde bodas, bautizos y comuniones, a otro tipo de eventos de índole más festivo y puramente estacionales.

Además del alegre estampado, el corte del mono de flores nos parece súper favorecedor y cómodo. Con un corte y diseño bastante sencillo, el mono de flores de Zara sube de nivel con unos acertados volantes de capa a la sisa y un cinturón en el mismo tejido que ciñe un poco la prenda a la cintura y la hace todavía más favorecedora.

Ideal para llevarla con unas ondas despeinadas para darle un toque fresco al look, el mono de flores de Zara tiene toda la pinta de que terminará siendo viral. Esto quiere decir que lo mismo cuando termines de leer el artículo la prenda habrá podido agotarse y tiene pinta d que no es del tipo de prendas que vuelven con facilidad. En ese sentido, te recomendamos fichar el mono de flores de Zara ya (porque sus posibilidades son infinitas) si no quieres arrepentirte para siempre por no haberte hecho con esta súper prenda.

Así es el mono de flores de Zara que tienes que fichar ahora

O lo fichas ahora o te arrepentirás para siempre. Lo sabes y lo sabemos. Con un estampado de múltiples colores súper vivos, el mono de Zara se presenta con un escote pico y manga corta con un un favorecedor volante de capa. En un diseño recto y con la pernera ancha, el mono de flores de Zara cuenta, además, con un detalle de cinturón a tono para enmarcar la prenda a la cintura y que resulte mucho más favorecedora y una abertura en espalda. La prenda presenta también un cierre en espalda con cremallera oculta en costura y botón.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono de flores de Zara que tienes que fichar ahora o te arrepentirás para siempre tiene un precio de 49,95 euros.