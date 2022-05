No hay nada mejor que dejar de buscar un look para darnos de bruces con la propuesta más inspiradora y espectacular. Con tantas bodas por delante nos resulta imposible no llevar siglos buscando ese look para ser la invitada perfecta este verano y, después de habernos estudiado todas las claves para ser la invitada perfecta, empezamos a estar un un poco desesperadas. Aunque, como decíamos al principio, la clave para encontrar entre los vestidos más en tendencia del verano ese vestido inspirador e irresistible para un look de invitada sobresaliente está en relajarse y dejar de buscar.

Al menos así ha sido como hemos encontrado el vestido plisado de Zara más inspirador para un look de invitada sobresaliente. El color, el corte, el efecto plisado y el detalle en forma de cadena en uno de sus hombros son algunas de las características que hacen de este vestido de Zara el más inspirador para un look de invitada sobresaliente.

Ya habíamos dicho que las tendencias en invitada se habían vuelto más relajadas, sencillas y minimalista y que esto daba lugar a que los looks fueran mucho más fluidos y vaporosos. Eso es lo que le ocurre al vestido plisado de Zara y uno de los detalles que lo convierten en el más inspirador para un look de invitada sobresaliente.

Se trata de un vestido plisado de largo midi y con asimetría en las tirantas. Esto quiere decir que una de las tirantas del vestidos se presenta ancha y la otra en formato cadena dorada, un plus y un tono ideal que combina a la perfección con el rosa asalmonado del vestido. Completamente plisado, el vestido de Zara para un look de invitada sobresaliente presenta un escote de pico cruzado y tiene un corte algo trapecio y que juega crear formas fluidas y con caída.

Todas estos pequeños dones (sí, dones) hacen que la prenda sea realmente inspiradora y se convierta en un look de invitada sobresaliente y con el que sólo necesitarás unas sandalias a juego con las cadenas para marcarte el verdadero look de invitada sobresaliente que te mereces. Si el vestido plisado de Zara te ha resultado inspirador como a nosotras, no lo dudes y fíchalo, que luego se agota.

Así es el vestido plisado de Zara más inspirador para un look de invitada

El vestido plisado de Zara más inspirador para un look de invitada se presenta en un largo midi y cuenta con un escote pico cruzado y tirantes combinados con aplicación de eslabones dorados, un detalle que sube de nivel este vestido que bien podría haber salido de la pasarela. Una fantasía de diseño, sencillo y favorecedor, que se antoja inspirador y súper ideal para un look de invitada.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido plisado de Zara más inspirador para un look de invitada de Zara tiene un precio de 49,95 euros.