¿Cuántas bodas tienes durante los próximos meses? Efectivamente, sabíamos que tu respuesta sería un millón (y sin exagerar). Esta temporada proliferan las bodas porque la primavera y el verano son las estaciones preferidas de los novios, de ahí que la fiebre por dar con los vestidos de invitada más bonitos y low cost nos haya invadido a todas e incluso hayamos llegado a agotar el monos súper ideal de 30 euros. Aunque sabemos que no todas las prendas low cost son aptas para todas nosotras, porque para dar con el vestido de invitada perfecto es clave tener en cuenta la forma de nuestro cuerpo.

Aunque no sólo es importante tener en cuenta nuestras formas, hay otras claves para ser la invitada perfecta que también tienes que controlar. Desde el tipo de vestido según dónde sea el enlace, a los colores por los que apostar, pasando por los complementos, tenemos todas las claves para ser la invitada perfecta en todas tus bodas de primavera verano.

Teniendo en cuenta que lo primordial para triunfar en todas tus bodas es que seas fiel a tu estilo y personalidad, te recomendamos que sigas todas las claves que te proponemos para ser la invitada perfecta en todas tus bodas de primavera verano.

Claves para acertar con el vestido de invitada

Las claves para acertar son bastante claras: menos es más. Partiendo de esta premisa, éstas son algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de emprender la búsqueda del vestido de invitada perfecta.

Sencillez y minimalismo . La tendencia que más fuerte pisa es la de apostar por prendas sin demasiado artificio para darle protagonismo a los complementos.

. La tendencia que más fuerte pisa es la de apostar por prendas sin demasiado artificio para darle protagonismo a los complementos. Hay que ser fiel a una misma . Esta idea es fundamental a la hora de vestirnos para cualquier evento porque no hay nada más estiloso que reflejar nuestra propia personalidad a través de nuestra forma de vestir. Además, si apostamos por diseños que nada tienen que ver con nosotras parecerá que vamos disfrazadas.

. Esta idea es fundamental a la hora de vestirnos para cualquier evento porque no hay nada más estiloso que reflejar nuestra propia personalidad a través de nuestra forma de vestir. Además, si apostamos por diseños que nada tienen que ver con nosotras parecerá que vamos disfrazadas. Sandalias, con tacón y plataforma . Las bodas de verano son para que presumamos de pedicura, nada de zapatos cerrados. Hazte con un par de sandalias con tacón ancho y plataforma y presume de pies bonitos. Lo mejor de todo es que este tipo de calzado resulta comodísimo.

. Las bodas de verano son para que presumamos de pedicura, nada de zapatos cerrados. Hazte con un par de sandalias con tacón ancho y plataforma y presume de pies bonitos. Lo mejor de todo es que este tipo de calzado resulta comodísimo. Maquillaje y peinados naturales . En primer lugar, porque se llevan los looks sin artificio; en segundo lugar, porque en verano hace calor y estamos morenas. Apuesta por un labial de un intenso rojo y deja que tu pelo se moldee con unas buenas ondas surferas (que puedes recoger con una diadema o con un recogido súper informal).

. En primer lugar, porque se llevan los looks sin artificio; en segundo lugar, porque en verano hace calor y estamos morenas. Apuesta por un labial de un intenso rojo y deja que tu pelo se moldee con unas buenas ondas surferas (que puedes recoger con una diadema o con un recogido súper informal). Los monos son para las bodas de verano . En función del tejido y los colores, podremos tomarnos la licencia de llevarlos a una boda de mañana (al igual que hemos hecho con bautizos y comuniones).

. En función del tejido y los colores, podremos tomarnos la licencia de llevarlos a una boda de mañana (al igual que hemos hecho con bautizos y comuniones). Largos midi . Las bodas de noche, según protocolo, invitan a apostar por diseños largos, pero este verano las normas nos las estamos saltando un poco. Por eso, jugar con un diseño de largo midi (tanto para una boda de día como una boda de noche) es un acierto seguro.

. Las bodas de noche, según protocolo, invitan a apostar por diseños largos, pero este verano las normas nos las estamos saltando un poco. Por eso, jugar con un diseño de largo midi (tanto para una boda de día como una boda de noche) es un acierto seguro. Tejidos satinados . Este verano tenemos claro que los diseños con tejidos satinados son los reyes absolutos. Súper elegantes, los diseños satinados nos parecen top para una boda de verano de noche.

. Este verano tenemos claro que los diseños con tejidos satinados son los reyes absolutos. Súper elegantes, los diseños satinados nos parecen top para una boda de verano de noche. Colores ácidos. Hemos dicho que las bodas de 2021 destacan por su sencillez y minimalismo, pero eso no se refleja en los colores, que son súper chillones, ácidos y frescos. El verde, el naranja y el rosa fucsia son los colores ganadores para una boda de verano.

El vestido de invitada según un protocolo cada vez más flexible

Si bien es cierto que las normas de protocolo cada vez son más flexibles, no está de más tener en cuenta algunas de ellas. En las bodas de día lo adecuado es llevar un vestido midi, mientras que para las celebraciones de noche, el dress code indica que llevar un vestido largo es lo indicado. Los vestidos de corte midi y los monos son aptos para ambos tipos de boda.

Estas indicaciones son orientativas y lo esencial es que tú te sientas cómoda con el outfit que escojas. No obstante, acatar el dress code puede sumar muchos puntos en tu objetivo de ser la invitada más estilosa de la boda.

El vestido de invitada según el lugar en el que sea la boda

El tipo de boda a la que acudas como invitada y el lugar donde se celebre te guiará a la hora de elegir tu outfit. Obviamente, no es lo mismo una boda ibicenca en la playa, que una en mitad del campo o en un hotel elegante de la ciudad. Si quieres ser la invitada con más estilo es esencial que te vistas acorde al lugar: un look más hippie para una boda frente al mar, más glamuroso para la ciudad… Pon especial atención en los zapatos, un tacón de aguja, por ejemplo, no casa bien con la arena de la playa.

Apuesta por las tendencias con tu vestido de invitada

Las tendencias de la temporada suelen trasladarse también a los looks de invitadas de eventos especiales, por eso, encontrar un outfit que siga alguna de las tendencias del momento te señalará como la invitada más a la moda. Esta temporada de bodas algunas de las más sonadas son las mangas abullonadas, las hombreras, las aberturas y los looks monocolores (a tope con los colores vitamina).

Atención a los complementos en el look de invitada

Los complementos juegan un papel esencial en los looks de invitada de boda, en especial el bolso. Debe ser pequeño y, preferiblemente, de mano. En conjuntos para eventos especiales funcionan muy bien los clutch con asa de cadena fina para tener opción de llevarlo en la mano o colgárnoslo del hombro. Lo divertido es que hay mil posibilidades para sumar a tu look de invitada este complemento: puedes apostar por un clutch de la misma gama de tu outfit, en un tono diferente y a juego con los zapatos, en plateado o dorado

Un peinado informal para rematar el look de invitada

El peinado para la boda es tan importante para acabar de rematar tu look como pueden serlo el bolso o los pendientes. Es esencial elegir un peinado con el que estés cómoda y que siente bien a tu rostro. La opción más acertada es elegirlo con tiempo e incluso probar varios, para así no terminar llevando de nuevo la socorrida melena ondulada (que también nos encanta). Nuestra tendencia preferida para una invitada perfecta es el moño chignon, un moño bajo de toda la vida pero con un estilo algo desenfadado, despeinando la parte que cae sobre tu rostro.