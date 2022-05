Invitada perfecta: Cómo elegir el vestido según la forma de tu cuerpo.

Empieza la temporada en la que las bodas se suceden una detrás de otra y aunque los vestidos de invitada más bonitos y low cost se han convertido en nuestros mejores aliados (todavía no hemos superado lo del mono naranja de Zara de 30 euros), no todos nos sientan lo bien que quisiéramos. El problema es que a la hora de dar con ese vestido de invitada ideal no estamos teniendo en cuenta aspectos tan relevantes como la forma de nuestro cuerpo.

A la hora de seguir todas las claves para ser la invitada perfecta no sólo hay que tener en cuenta las tendencias, los colores o si la boda es de día o es de noche. Como cada cuerpo es diferente y los diseños de los vestidos también, es importante que apostemos por un modelo que resalte todavía más nuestras formas y así nos veamos espectaculares.

La idea de elegir el vestido de invitada perfecta según la forma de tu cuerpo no es otra que la de potenciar nuestras formas para que nos veamos mucho más favorecidas. Un vestido de invitada para un cuerpo en forma de reloj de arena, un vestido de invitada para un cuerpo con forma recta... Descubre cuál es el vestido que mejor te sienta según la forma de tu cuerpo y conviértete en la más estilosa de toda la boda.

Vestido de invitada para un cuerpo reloj de arena

Tienes las medidas más proporcionadas siendo hombros y caderas de medidas similares, con cintura destacada y piernas estilizadas.

Tu vestido de invitada: Te sentarán genial los vestidos de invitada de corte trompeta que resaltan tus proporcionadas curvas.

Vestido de invitada para un cuerpo redondo o manzana

Tienes los hombros redondeados, torso, espalda gruesa y cintura ancha con tendencia a caderas estrechas y brazos y piernas más delgados. La grasa se acumula en el abdomen, que puede resaltar más que pecho y glúteos.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de corte imperio o de siluetas en A. Los cortes ni muy ceñidos ni muy holgados, de corte evasé con talle alto y falda fluida.

Vestido de invitada para un cuerpo con forma rectangular

Tienes una figura recta proporcionada pero sin cintura destacada, con medidas similares en hombros, cintura y cadera.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de corte vaina, imperio y de siluetas en A. Para acentuar la cintura te ayudarán los vestidos de cintura entallada, con escotes V y sin tirantes o con hombros descubiertos. Evita los cuellos cuadrados, los cortes rectos o muy ceñidos.

Vestido de invitada para un cuerpo con forma de triángulo o pera

Tienes las caderas más anchas que hombros y pecho. Tendencia a acumular grasa en caderas y parte alta de los muslos, con trasero pronunciado y cintura más marcada.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de siluetas en A, corte imperio y princesa. Elige un vestido no muy ceñido para no resaltar caderas con escote amplio y abierto y con adornos, drapeados y mangas para dar volumen a la parte superior.

Vestido de invitada para un cuerpo con forma de triángulo invertido

Tienes los hombros más anchos que la cadera. Destacan el pecho y hombros frente a una cintura, cadera y piernas más estrechas.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de corte trompeta, sirena, princesa y cortos. Los escotes cerrados te ayudarán a reducir amplitud al pecho, hombros y espalda. Los vestidos de cintura ajustada y faldas amplias con detalles te ayudarán a dar volumen a la zona inferior del cuerpo y compensar el conjunto.

Cómo elegir el escote del vestido de invitada