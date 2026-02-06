Orinti, así es la nueva firma sevillana que revoluciona la organización de eventos

En un momento en el que bodas y eventos evolucionan hacia propuestas cada vez más personalizadas y con identidad propia, nace ORINTI, una firma creativa especializada en dirección de arte y decoración para celebraciones, eventos y producciones. Impulsado por Luis Gallardo y Asun Pérez, el estudio se posiciona en un territorio donde la estética no es un complemento, sino el punto de partida conceptual de cada proyecto.

“La ambientación artística es tan importante como el propio evento donde se lleva a cabo”, explican sus fundadores, que defienden una mirada donde la decoración se convierte en lenguaje y la atmósfera en herramienta narrativa. ORINTI surge, en sus palabras, de una necesidad clara: “Orinti nace de una necesidad que es de obligado cumplimiento: los eventos necesitan un profesional detrás que aporte exclusividad artística”.

Su enfoque conecta con códigos más próximos al mundo editorial, el arte y la moda que a la decoración convencional. Antes que objetos aislados, el estudio trabaja conceptos; antes que tendencias, universos visuales. Cada proyecto se concibe como una escena donde materiales, luz, composición y ritmo espacial dialogan para construir una experiencia coherente y emocional.

Orinti, la nueva firma sevillana de organización de eventos. / Antonio Almagro

Para dar a conocer esta visión al sector, ORINTI creó ayer una instalación experiencial en Espacio Mondo (Calle Escoberos, 26, Sevilla), concebida como un recorrido por distintos paisajes estéticos que reflejan su forma de entender la dirección de arte aplicada a eventos y celebraciones. La naturaleza, el simbolismo y la carga sensorial articulan una propuesta donde lo orgánico, lo artístico y lo escenográfico conviven para transformar el espacio en experiencia.

Entre los ambientes planteados, ORINTI propone desde escenas de inspiración romántica con referencias históricas y una atmósfera envolvente de luz cálida, hasta un espacio sensorial que aísla al visitante y lo sumerge en un paisaje casi onírico, donde el suelo, los aromas y la iluminación construyen una vivencia inmersiva. La intención es clara: mostrar cómo una boda, un evento o una producción pueden abordarse desde la lógica de la dirección de arte, entendiendo el espacio como un lienzo.

Luis Gallardo y Asun Pérez, los responsables de Orinti. / Antonio Almagro

“Llevamos meses imaginando, diseñando y gestionando esta propuesta. Nuestro objetivo era presentarnos dando un toque de atención a ese público que empieza a darle importancia a la decoración en eventos y bodas”, señalan desde el estudio. Esta declaración resume la vocación de ORINTI: situar la dimensión artística en el centro del proceso creativo y elevar el papel de la ambientación dentro de la experiencia global.

Orinti, la nueva firma sevillana de organización de eventos. / Antonio Almagro

El proyecto se desarrolla además en diálogo con una red de colaboradores afines a esta sensibilidad estética, reforzando la idea de ecosistema creativo que acompaña cada producción: Rives, Sevirol, Bodegas Blanco Luna del Sur, Sevilla en Flor, Howard Antiques, Candle House, Citran y Catering Trafus. Profesionales y marcas que entienden, como ORINTI, que forma, contenido y emoción deben avanzar en la misma dirección.

Con base en Sevilla y vocación de trabajar en distintos contextos, ORINTI inicia su trayectoria con la intención de aportar una mirada más artística, conceptual y cuidada al sector de las celebraciones y los eventos, situando la dirección de arte como un elemento esencial en la construcción de experiencias memorables. ORINTI ha venido para quedarse.