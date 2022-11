Rocío Osorno revoluciona Instagram y rescata del armario un accesorio olvidado (y necesario)

Fue el accesorio que conquistó el street style a mediados de los dos mil y parece que Rocío Osorno lo ha vuelto a poner de moda. Corría el año 2007, Gossip girl era la serie de moda y la blazer de pata de gallo de nuestra madre se convertía en la prenda con la que íbamos a todas partes, aunque ese no es el accesorio que Rocío Osorno ha rescatado del armario para revolucionar Instagram.

Tiene una de las cuentas más inspiradoras de Instagram y, como es evidente, todo lo que ella luzca o recomiende en sus posts termina siendo tendencia. Quizás movida por un sentimiento de nostalgia al recordar lo felices que éramos cuando veíamos Gossip girl y el precio de la luz todavía no estaba entre nuestra preocupaciones, Rocío Osorno ha rescatado del armario un accesorio que ya creíamos olvidado para volver a ponerlo de moda.

Aunque otra serie del momento, Emily in París, también se ha encargado de devolver a nuestros armarios esta tendencia, hasta que no hemos visto a Rocío Osorno con un sombrero no nos ha brotado la necesidad imperiosa de llevar uno.

Ideal para combinarlo con algunos de los vestidos estampados más en tendencia del otoño, el sobrero es ese complemento glamuroso y sofisticado con el que conseguir un puntito boho en cualquier look. Rocío Osorno ha apostado por este complemento olvidado con unos pantalones wide leg en tonos grises y una camiseta básica con encajes en el escote de color negro. Un must en cualquier buen fondo de armario que se precie y con el que el sombrero combina de miedo.

El sombrero de Rocío Osorno

De color negro y con el ala corta, el sombrero de Rocío Osorno es el clásico de invierno, aunque la influencer le da un toque mucho más glamurosos con un detalle de flores en uno de los laterales. La cinta es de terciopelo negro para hacer contraste.

El sombrero de Rocío Osorno, en Zara

Si tú también sientes la imperiosa necesidad de incorporar un sombrero como el de Rocío Osorno a tus looks de este otoño invierno, debes saber que firmas como Zara se han adelantado a la propia influencer y tiene preparados algunos modelos para que tú también revoluciones Instagram con tus looks. Tranquila, si el que te gusta es el sombrero de la propia influencer, también debes saber que el sombrero de Rocío Osorno es de Zara.

Hemos seleccionado algunos de esos accesorios olvidados y que ahora vuelven a estar de moda gracias a Rocío Osorno y Zara.

Disponible en la talla S y en la M, el sombrero de Zara de Rocío Osorno tiene un precio de 25,95 euros.

Sombrero de Zara similar al de Rocío Osorno

Sombrero de Zara similar al de Rocío Osorno

