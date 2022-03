El traje de chaqueta rosa de Mango para una madre de Comunión perfecta.

Que este año los eventos conocidos como BBC (bodas, bautizos y comuniones) puedan celebrarse prácticamente con la normalidad a la que estamos acostumbras nos invita a buscar el lookazo con mucha más ilusión. En el caso de las madres cuyos retoños hacen la Primera Comunión, además de esa ilusión, hay que añadirle la dificultad.

Vale que los vestidos y monos low cost para una perfecta invitada nos pueden servir de inspiración para un look de madre de Comunión, pero no es exactamente el estilismo que estamos buscando. Aunque hay propuestas para bodas (como los recién llegados trajes de chaqueta ideales) que nos invitan a pensar propuestas de looks mucho más relajadas, accesibles e ideales.

Si tenías pensado apostar por algunas de las blusas más primaverales de la temporada y combinarlas con una falda, olvídate. Hemos encontrado en Mango un traje de chaqueta rosa absolutamente ideal e irresistible con el que serás la perfecta madre de Comunión. Un conjunto muy apropiado para un día tan especial y con el que no necesitarás nada más para destacar.

Con un corte sencillo y minimalista, muy propio para una madre de Comunión, el traje de chaqueta rosa tiene unos lunares a tono y unos botones en dorado que suben de nivel el conjunto. Ya hemos mencionado la importancia de los colores vitamina esta primavera, siendo el rosa fucsia uno de los preferidos de la temporada, por eso este traje de chaqueta de Mango se antoja muy en tendencia para un look de madre de Comunión con el que no pasarás desapercibida.

Muy fluido, el traje de chaqueta de Mango queda ideal con un cuerpo lencero en blanco. Sólo tendrás que buscarte unas sandalias o unos tacones de salón en color maquillaje, colocarte unos bueno pendientes en dorado y serás la madre de Comunión con el look más perfecto del mundo mundial.

Así es el traje de chaqueta rosa de Mango para madres de Comunión

El traje de chaqueta pertenece a la colección fiesta y presenta, en ambas prendas, un tejido fluido y un estampado de lunares. Diseño recto. En el caso de los pantalones, se observa en un diseño largo, con el tiro alto, dos bolsillos laterales, trabillas y un detalle de pinzas para que resulte de lo más favorecedor. En el caso de la chaqueta, se presenta en un diseño recto, largo y cruzado, con el cuello de pico y un cierre de doble botonadura. presenta forro interior.

En un irresistible y súper en tendencia rosa fucsia, el traje de chaqueta de Mango está disponible desde la talla XXS hasta la XXL, en el caso de la chaqueta (que tiene un precio de 69,99 euros) y desde la talla 32 hasta la 46, en el caso de los pantalones (que tienen un precio de 39,99 euros).